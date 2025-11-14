అశ్విన్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసిన బుమ్రా- జస్సీ 'యార్కర్'కు స్టంప్ ఎగరాల్సిందే!
సౌతాఫ్రికా టెస్టులో బుమ్రా అరుదైన ఘనత- మూడో బౌలర్గా రేర్ రికార్డ్
Published : November 14, 2025 at 2:20 PM IST
Ind vs SA Test Bumrah : సౌతాఫ్రికాతో ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో భారత్కు శుభారంభం దక్కింది. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సౌతాఫ్రికాను టీమ్ఇండియా బౌలర్లు అద్భుతంగా కట్టడి చేస్తున్నారు. స్టార్ పేసర్లు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ కీలక వికెట్లు కూల్చారు. ఈ క్రమంలోనే బుమ్రా టెస్టు కెరీర్లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు.
అశ్విన్ను దాటేసిన బుమ్రా!
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌతాఫ్రికాను మొదటి దెబ్బకొట్టింది బుమ్రానే. ఓపెనర్లు ఐడెన్ మార్క్రమ్ (31 పరుగులు), ర్యాన్ రిలెల్టన్ (23 పరుగులు) తొలి 10 ఓవర్లలోనే జట్టు స్కోర్ 50 దాటించేశారు. దీంతో భారీ భాగస్వామ్యానికి పడిని పునాదిని బుమ్రా అద్భుత బంతితో కూల్చేశాడు. తొలుత రికెల్టన్ను బుమ్రా 10.3 ఓవర్ వద్ద క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో బుమ్రా అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
టెస్టుల్లో బుమ్రాకు ఇది 97వ వికెట్. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధికసార్లు ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను క్లీన్ బౌల్డ్ చేసిన భారత మూడో బౌలర్గా బుమ్రా రికార్డు సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు మాజీ స్పిన్ బౌలర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ (151 బౌల్డ్)ను అధిగమించాడు. ప్రత్యర్థులను క్లీన్ బౌల్డ్ చేసి ఔట్ చేయడం బుమ్రాకు ఇది 152వ సారి. ఈ లిస్ట్లో మాజీ ప్లేయర్లు అనిల్ కుంబ్లే (186) టాప్లో ఉండగా, కపిల్ దేవ్ (167) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక క్లీన్ బౌలింగ్ చేసిన భారత బౌలర్లు:
- 186 - అనిల్ కుంబ్లే
- 167 - కపిల్ దేవ్
- 152* - జస్ప్రీత్ బుమ్రా
- 151 - ఆర్ అశ్విన్
- 145 - రవీంద్ర జడేజా
హెడ్ టు హెడ్
భారత్ - దక్షిణాఫ్రికా మధ్య ఇప్పటివరకు మొత్తం 44 టెస్ట్ మ్యాచ్లు జరిగాయి. ఇందులో దక్షిణాఫ్రికా 18 మ్యాచ్ల్లో గెలిచి ఆధిక్యంలో ఉంది. టీమ్ఇండియా 16 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. మరో 10 మ్యాచ్లు డ్రాగా ముగిశాయి. ఇక భారత్లో ఆడిన టెస్టు రికార్డును పరిశీలిస్తే, రెండు జట్లు 19మ్యాచ్లు ఆడాయి. వీటిలో టీమ్ఇండియా 11 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గి, ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఓడి, మూడు మ్యాచ్లు డ్రా చేసుకుంది.
భారత్ తుది జట్టు : యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్
సౌతాఫ్రికా తుది జట్టు : ఐడెన్ మార్క్రమ్, ర్యాన్ రికెల్టన్, వియాన్ ముల్డర్, టెంబా బావుమా (కెప్టెన్), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, కైల్ వెర్రెయిన్ (వికెట్ కీపర్), సైమన్ హార్మర్, మార్కో జాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహారాజ్
