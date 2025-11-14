Bihar Election Results 2025

అశ్విన్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసిన బుమ్రా- జస్సీ 'యార్కర్'​కు స్టంప్ ఎగరాల్సిందే!

సౌతాఫ్రికా టెస్టులో బుమ్రా అరుదైన ఘనత- మూడో బౌలర్​గా రేర్ రికార్డ్

Ind vs SA Test Bumrah
Ind vs SA Test Bumrah (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 2:20 PM IST

Ind vs SA Test Bumrah : సౌతాఫ్రికాతో ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో భారత్​కు శుభారంభం దక్కింది. టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సౌతాఫ్రికాను టీమ్ఇండియా బౌలర్లు అద్భుతంగా కట్టడి చేస్తున్నారు. స్టార్ పేసర్లు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ కీలక వికెట్లు కూల్చారు. ఈ క్రమంలోనే బుమ్రా టెస్టు కెరీర్​లో మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు.

అశ్విన్​ను దాటేసిన బుమ్రా!
ఈ మ్యాచ్​లో టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్​కు దిగిన సౌతాఫ్రికాను మొదటి దెబ్బకొట్టింది బుమ్రానే. ఓపెనర్లు ఐడెన్ మార్​క్రమ్ (31 పరుగులు), ర్యాన్ రిలెల్టన్ (23 పరుగులు) తొలి 10 ఓవర్లలోనే జట్టు స్కోర్ 50 దాటించేశారు. దీంతో భారీ భాగస్వామ్యానికి పడిని పునాదిని బుమ్రా అద్భుత బంతితో కూల్చేశాడు. తొలుత రికెల్టన్​ను బుమ్రా 10.3 ఓవర్ వద్ద క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. దీంతో బుమ్రా అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

టెస్టుల్లో బుమ్రాకు ఇది 97వ వికెట్. అయితే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అత్యధికసార్లు ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను క్లీన్ బౌల్డ్ చేసిన భారత మూడో బౌలర్​గా బుమ్రా రికార్డు సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు మాజీ స్పిన్ బౌలర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్​ (151 బౌల్డ్)ను అధిగమించాడు. ప్రత్యర్థులను క్లీన్ బౌల్డ్ చేసి ఔట్ చేయడం బుమ్రాకు ఇది 152వ సారి. ఈ లిస్ట్​లో మాజీ ప్లేయర్లు అనిల్ కుంబ్లే (186) టాప్​లో ఉండగా, కపిల్ దేవ్ (167) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక క్లీన్ బౌలింగ్ చేసిన భారత బౌలర్లు:

  • 186 - అనిల్ కుంబ్లే
  • 167 - కపిల్ దేవ్
  • 152* - జస్ప్రీత్ బుమ్రా
  • 151 - ఆర్ అశ్విన్
  • 145 - రవీంద్ర జడేజా

హెడ్ టు హెడ్
భారత్​ - దక్షిణాఫ్రికా మధ్య ఇప్పటివరకు మొత్తం 44 టెస్ట్ మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. ఇందులో దక్షిణాఫ్రికా 18 మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచి ఆధిక్యంలో ఉంది. టీమ్ఇండియా 16 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. మరో 10 మ్యాచ్‌లు డ్రాగా ముగిశాయి. ఇక భారత్​లో ఆడిన టెస్టు రికార్డును పరిశీలిస్తే, రెండు జట్లు 19మ్యాచ్‌లు ఆడాయి. వీటిలో టీమ్ఇండియా 11 మ్యాచ్‌ల్లో నెగ్గి, ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో ఓడి, మూడు మ్యాచ్‌లు డ్రా చేసుకుంది.

భారత్ తుది జట్టు : యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహ్మద్ సిరాజ్

సౌతాఫ్రికా తుది జట్టు : ఐడెన్ మార్​క్రమ్, ర్యాన్ రికెల్టన్, వియాన్ ముల్డర్, టెంబా బావుమా (కెప్టెన్), టోనీ డి జోర్జి, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, కైల్ వెర్రెయిన్ (వికెట్ కీపర్), సైమన్ హార్మర్, మార్కో జాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహారాజ్

467 వికెట్లు తీసిన బౌలర్​కు టీమ్ఇండియాలో నో ప్లేస్- ఇక రిటైర్మెంటేనా?

భారత్ x సౌతాఫ్రికా తొలి టెస్టు- లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

