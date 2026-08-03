భారత్- శ్రీలంక టెస్ట్ సిరీస్కు దూరమైన స్టార్ పేసర్ బుమ్రా
శ్రీలంకతో భారత్ టెస్ట్ సిరీస్- బూమ్రా గాయం తీవ్రమవ్వడంతో విశ్రాంతినిచ్చిన బీసీసీఐ- బుమ్రా స్థానంలో జమ్మూకశ్మీర్ పేసర్కు అవకాశం
Published : August 3, 2026 at 12:24 PM IST
Jasprit Bumrah Ruled Out : శ్రీలంకతో జరగనున్న రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్కు ముందు టీమ్ ఇండియాకు ఒక ఊహించని పెద్ద షాక్ తగిలింది. భారత జట్టు స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈ సిరీస్ మొత్తం నుంచి తప్పుకున్నాడు. అతనికి గాయం తీవ్రమవ్వడంతో జట్టు నుంచి తప్పిస్తూ బీసీసీఐ సోమవారం ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయితే బుమ్రా లాంటి అగ్రశ్రేణి బౌలర్ స్థానంలో ఎవరికీ ఊహించని విధంగా జమ్మూకశ్మీర్కు చెందిన ఒక యువ ఫాస్ట్ బౌలర్కు జట్టులో అవకాశం దక్కింది. అసలు బుమ్రాకు ఏమైంది? అతని స్థానంలో వచ్చిన ఆ కొత్త కుర్రాడు ఎవరు?
బుమ్రా మోకాలికి తీవ్ర గాయం
ఇంగ్లండ్తో వన్డే సిరీస్ ఆడుతున్న సమయంలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఎడమ మోకాలికి తీవ్ర గాయమైన విషయం తెలిసిందే. ఆ గాయం కారణంగానే గత నెల లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగిన మూడో వన్డేకు కూడా అతను దూరమయ్యాడు. అయితే అతని మోకాలి వాపు మొదట అనుకున్నదానికంటే కాస్త తీవ్రంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారు. బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ స్పోర్ట్స్ సైన్స్ బృందం అతని పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో టీమ్ ఇండియాకు వరుసగా ఎన్నో మ్యాచ్లు ఉన్నందున బుమ్రాను ఇప్పుడు తొందరపెట్టి బరిలోకి దించడం ఇష్టం లేకనే, అతనికి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ నుంచి పూర్తి విశ్రాంతి ఇచ్చినట్లు క్రికెట్ బోర్డు వెల్లడించింది.
జట్టులోకి జమ్మూకశ్మీర్ పేసర్
బుమ్రా దూరమవ్వడంతో అతని స్థానాన్ని ఎవరితో భర్తీ చేస్తారనే దానిపై నిన్నటివరకు నెట్టింట చాలా ఊహాగానాలు వినిపించాయి. వాటన్నింటికీ ఒకేసారి తెరదించుతూ జమ్మూకశ్మీర్కు చెందిన 29 ఏళ్ల ఫాస్ట్ బౌలర్ ఆకిబ్ నబీకి సెలెక్టర్లు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. పర్వేజ్ రసూల్, ఉమ్రాన్ మాలిక్ తర్వాత జాతీయ సీనియర్ జట్టులోకి సెలెక్ట్ అయిన మూడో కశ్మీర్ ఆటగాడిగా నబీ ఇప్పుడు రికార్డుల్లోకెక్కాడు. బారాముల్లాలోని ఒక మారుమూల గ్రామానికి చెందిన ఈ కుర్రాడు ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించి తన పేస్తో ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.
దేశవాళీలో నబీ అద్భుత రికార్డు
ఆకిబ్ నబీకి అదృష్టంతోనే టీమ్ ఇండియా పిలుపు రాలేదు. దేశవాళీ క్రికెట్లో అతని ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే ఎవరికైనా మతిపోవాల్సిందే. గత రెండు రంజీ సీజన్లలో అతను ఏకంగా 104 వికెట్లు పడగొట్టి తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నాడు. ముఖ్యంగా 2025-26 సీజన్లో 60 వికెట్లు తీసి జమ్మూకశ్మీర్ జట్టు తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీ గెలవడంలో అతను కీలక పాత్ర పోషించాడు. బంతితోనే కాకుండా బ్యాట్తో కూడా రాణించగల సత్తా అతనికి ఉంది. ఇటీవల శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లిన ఇండియా A జట్టులో కూడా నబీ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. అక్కడ ఆడిన 2 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లలో 6 వికెట్లు తీసి తన ఫామ్ ఏంటో చూపించాడు.
సాయి సుదర్శన్ ఆడేది డౌటే
ఒకవైపు బుమ్రా జట్టుకు దూరంకాగా, మరోవైపు యువ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ మ్యాచ్లు ఆడే విషయంపై కూడా ఇంకా సస్పెన్స్ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇటీవల శ్రీలంకలో ఇండియా A సిరీస్ ఆడుతున్న సమయంలో సుదర్శన్ కాలికి గాయమైంది. ఆ గాయం నుంచి అతను ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు. ప్రస్తుతం అతనికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్ వస్తేనే అతను ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో ఆడే అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే అతను కూడా బెంచ్కే పరిమితం కావాల్సి వస్తుందని క్రికెట్ బోర్డు తమ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
లంకతో సిరీస్ వివరాలు ఇవే!
టీమ్ ఇండియా, శ్రీలంక జట్ల మధ్య ఆగస్టు 15న గాలే వేదికగా మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్ కోసం బీసీసీఐ ప్రకటించిన జట్టులో శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా కేఎల్ రాహుల్ వైస్ కెప్టెన్గా కొనసాగనున్నారు. యశస్వి జైస్వాల్, రిషబ్ పంత్, ధ్రువ్ జురెల్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, దేవదత్ పడిక్కల్, సారాంశ్ జైన్, ఆకిబ్ నబీ లాంటి స్టార్ ప్లేయర్లతో కూడిన జట్టు చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. కొత్తగా జట్టులోకి వచ్చిన నబీకి మొదటి టెస్టులో అవకాశం దక్కుతుందో లేదో చూడాలి.
ఇండియా మ్యాప్ వివాదం- క్షమాపణలు చెప్పిన గ్లాస్గో రెస్టారెంట్
గ్లాస్గోలో ఘనంగా ముగిసిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్- 2030లో మన అహ్మదాబాద్లోనే- భారత్కు జెండా, బ్యాటన్ అందజేత