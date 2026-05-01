షాకింగ్! ఈ IPLలో బుమ్రా ఎన్ని వందల పరుగులు ఇచ్చాడో తెలుసా?

అసలు బుమ్రాకు ఏమైంది- కెరీర్​లోనే అత్యంత చెత్త ప్రదర్శన- ఆందోళన కలిగిస్తున్న యార్కర్ కింగ్ గణాంకాలు!

Bumrah IPl 2026 (Source : IANS)
Published : May 1, 2026 at 4:01 PM IST

Jasprit Bumrah IPL 2026 : 'మా ధురంధర్ వచ్చేశాడు!' అని ఈ సీజన్​ ప్రారంభంలో ముంబయి ఇండియన్స్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా రాక గురించి సగర్వంగా ప్రకటన చేసింది. కానీ ఎనిమిది మ్యాచ్​లు ముగిసేసరికి అతడి ప్రదర్శన ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఈ స్టార్ పేసర్ ఫామ్ కోల్పోవడం ముంబయికి ఊహించని ఎదురుదెబ్బగా మారింది. బుమ్రా సరిగ్గా ఆడకపోవడం వల్లే ముంబయికి ఈ పరిస్థితి తలెత్తుతుందన్న వాదనలూ వినిపిస్తున్నాయి. 'మ్యాచ్​ విన్నర్' అనే పేరున్న బుమ్రా ఈ సీజన్​లో మాత్రం అత్యంత పేలవ ప్రపదర్శన కొనసాగిస్తున్నాడు. కుర్రాళ్లు సైతం అతడి బౌలింగ్​లో ఈజీగా సిక్స్​లు బాదేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ ఐపీఎల్​లో ఇప్పటిదా అతడి ప్రదర్శనపై ఓ లుక్కేద్దాం!

సన్​రైజర్స్​పై ఘోరం!
ఈ సీజన్​లో ఇప్పటిదాకా బుమ్రా అసలు తన స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శనే చేయలేదు. ముఖ్యంగా గత మ్యాచ్​లో సన్​రైజర్స్​పై ముంబయి 243 పరుగులను సైతం కాపాడుకోలేకపోయింది. ​ఇందులో నాలుగు ఓవర్ల బౌలింగ్ చేసిన బుమ్రా ఏకంగా 50 పైచిలుకు పరుగులు ఇవ్వడం గమనార్హం. ఈ మ్యాచ్​లో సన్​రైజర్స్ యంగ్ బ్యాటర్ సలీల్ అరోరా కూడా బుమ్రా బౌలింగ్​లో సిక్స్​లు కొట్టడం విశేషం.

ఐపీఎల్ కెరీర్​లో బుమ్రా కాస్ట్లీ స్పెల్స్​

  • 56-1 vs చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ - 2021
  • 55-1 vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - 2015
  • 54-0 vs సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ - 2026*
  • 52- 0 vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- 2015

ఏ జట్టుపై ఎన్నెన్ని?
బుమ్రా ప్రస్తుత సీజన్​లో తొలుత కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ మ్యాచ్​ ఆడాడు. నాలుగు ఓవర్ల కోటా పూర్తిగా బౌలింగ్ చేసిన ఈ మ్యాచ్​లో వికెట్ లేకుండా 35పరుగులు ఇచ్చాడు. తర్వాత దిల్లీ క్యాపిటల్స్​పై నాలుగు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 21 పరుగులు ఇచ్చాడు. మూడో మ్యాచ్​లో రాజస్థాన్ రాయల్స్​పై 3 ఓవర్లకు 32 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. వాంఖడే వేదికగా ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్​లో 4 ఓవర్ల కోటాలో 35 రన్స్, ఐదో మ్యాచ్​లో పంజాబ్​పై 4 ఓవర్లలో 41 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. అయితే ఈ ఐదింట్లో ఒక దిల్లీపై మినహా మిగిలిన మ్యాచ్​ల్లో దాదాపు 9 ఎకనమీతో పరుగులు ఇచ్చాడు.

ఎట్టకేలకు వికెట్!
మొదటి ఐదు మ్యాచ్​ల్లో బుమ్రాకు ఒక్క వికెట్ కూడా దక్కలేదు. ఎట్టకేలకు గుజరాత్ టైటాన్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో తొలి బంతికే సాయి సుదర్శన్​ను పెవిలియన్​కు పంపించాడు. గుజరాత్​పై 3 ఓవర్లలో 15-1 గణాంకాలు నమోదు చేశాడు. ఇక చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో 4 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 31 రన్స్ ఇచ్చాడు. ఇందులోనూ ఒక వికెట్ (కార్తిక్ శర్మ) పడగొట్టాడు. అలా ఈ సీజన్​లో ఇప్పటిదాకా రెండు వికెట్లే దక్కించుకున్నాడు.

30 ఓవర్లు- రెండే వికెట్లు
2026 ఐపీఎల్​లో బుమ్రా ఇప్పటిదాకా 8 మ్యాచ్​ల్లో బరిలోకి దిగాడు. ఇందులో అన్ని మ్యాచ్​ల్లో కలిపి అతడు 30 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు. ఇందులో ఏకంగా 264 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. కేవలం రెండంటే రెండే వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఎకనామీ 8.8గా నమోదైంది. బుమ్రాకు ఐపీఎల్​ కెరీర్​లో అత్యంత చెత్త గణాంకాలు ఇవే!

2025లో అదుర్స్
కాగా, గతేడాది ఇదే ఐపీఎల్​లో బుమ్రా అద్భుతంగా రాణించాడు. సీజన్​ మొత్తంలో ఓవరాల్​గా 47.2 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన అతడు 316 పరుగులిచ్చి 18 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. అంతేకాకుండా కనీసం 35 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి అత్యంత తక్కువ పరుగులిచ్చిన బౌలర్​గానూ ఘనత సాధించాడు. కానీ ఈసారి మాత్రం ఎనిమిది మ్యాచ్​ల్లోనే 264 రన్స్ ఇవ్వడం ఆందోళన కలిగించే విషయం.

సూర్యవంశీ vs బుమ్రా- IPLలో ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్- ఆందరి కళ్లూ ఈ ఇద్దరి ఫైట్ ​పైనే!

'నీకు ఇల్లు గుర్తు రావడం లేదా? జస్సీ'- 'ధురంధర్ 2' డైలాగ్​తో బుమ్రా భార్య సెటైర్!

