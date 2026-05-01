షాకింగ్! ఈ IPLలో బుమ్రా ఎన్ని వందల పరుగులు ఇచ్చాడో తెలుసా?
అసలు బుమ్రాకు ఏమైంది- కెరీర్లోనే అత్యంత చెత్త ప్రదర్శన- ఆందోళన కలిగిస్తున్న యార్కర్ కింగ్ గణాంకాలు!
Published : May 1, 2026 at 4:01 PM IST
Jasprit Bumrah IPL 2026 : 'మా ధురంధర్ వచ్చేశాడు!' అని ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో ముంబయి ఇండియన్స్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా రాక గురించి సగర్వంగా ప్రకటన చేసింది. కానీ ఎనిమిది మ్యాచ్లు ముగిసేసరికి అతడి ప్రదర్శన ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఈ స్టార్ పేసర్ ఫామ్ కోల్పోవడం ముంబయికి ఊహించని ఎదురుదెబ్బగా మారింది. బుమ్రా సరిగ్గా ఆడకపోవడం వల్లే ముంబయికి ఈ పరిస్థితి తలెత్తుతుందన్న వాదనలూ వినిపిస్తున్నాయి. 'మ్యాచ్ విన్నర్' అనే పేరున్న బుమ్రా ఈ సీజన్లో మాత్రం అత్యంత పేలవ ప్రపదర్శన కొనసాగిస్తున్నాడు. కుర్రాళ్లు సైతం అతడి బౌలింగ్లో ఈజీగా సిక్స్లు బాదేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ ఐపీఎల్లో ఇప్పటిదా అతడి ప్రదర్శనపై ఓ లుక్కేద్దాం!
సన్రైజర్స్పై ఘోరం!
ఈ సీజన్లో ఇప్పటిదాకా బుమ్రా అసలు తన స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శనే చేయలేదు. ముఖ్యంగా గత మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్పై ముంబయి 243 పరుగులను సైతం కాపాడుకోలేకపోయింది. ఇందులో నాలుగు ఓవర్ల బౌలింగ్ చేసిన బుమ్రా ఏకంగా 50 పైచిలుకు పరుగులు ఇవ్వడం గమనార్హం. ఈ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ యంగ్ బ్యాటర్ సలీల్ అరోరా కూడా బుమ్రా బౌలింగ్లో సిక్స్లు కొట్టడం విశేషం.
Salil Arora played a superb cameo of 30* (10) in the 244 run chase.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 29, 2026
ఐపీఎల్ కెరీర్లో బుమ్రా కాస్ట్లీ స్పెల్స్
- 56-1 vs చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - 2021
- 55-1 vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - 2015
- 54-0 vs సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ - 2026*
- 52- 0 vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- 2015
ఏ జట్టుపై ఎన్నెన్ని?
బుమ్రా ప్రస్తుత సీజన్లో తొలుత కోల్కతా నైట్రైడర్స్ మ్యాచ్ ఆడాడు. నాలుగు ఓవర్ల కోటా పూర్తిగా బౌలింగ్ చేసిన ఈ మ్యాచ్లో వికెట్ లేకుండా 35పరుగులు ఇచ్చాడు. తర్వాత దిల్లీ క్యాపిటల్స్పై నాలుగు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 21 పరుగులు ఇచ్చాడు. మూడో మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 3 ఓవర్లకు 32 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. వాంఖడే వేదికగా ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో 4 ఓవర్ల కోటాలో 35 రన్స్, ఐదో మ్యాచ్లో పంజాబ్పై 4 ఓవర్లలో 41 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. అయితే ఈ ఐదింట్లో ఒక దిల్లీపై మినహా మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో దాదాపు 9 ఎకనమీతో పరుగులు ఇచ్చాడు.
ఎట్టకేలకు వికెట్!
మొదటి ఐదు మ్యాచ్ల్లో బుమ్రాకు ఒక్క వికెట్ కూడా దక్కలేదు. ఎట్టకేలకు గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో తొలి బంతికే సాయి సుదర్శన్ను పెవిలియన్కు పంపించాడు. గుజరాత్పై 3 ఓవర్లలో 15-1 గణాంకాలు నమోదు చేశాడు. ఇక చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో 4 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 31 రన్స్ ఇచ్చాడు. ఇందులోనూ ఒక వికెట్ (కార్తిక్ శర్మ) పడగొట్టాడు. అలా ఈ సీజన్లో ఇప్పటిదాకా రెండు వికెట్లే దక్కించుకున్నాడు.
30 ఓవర్లు- రెండే వికెట్లు
2026 ఐపీఎల్లో బుమ్రా ఇప్పటిదాకా 8 మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి దిగాడు. ఇందులో అన్ని మ్యాచ్ల్లో కలిపి అతడు 30 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు. ఇందులో ఏకంగా 264 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. కేవలం రెండంటే రెండే వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఎకనామీ 8.8గా నమోదైంది. బుమ్రాకు ఐపీఎల్ కెరీర్లో అత్యంత చెత్త గణాంకాలు ఇవే!
2025లో అదుర్స్
కాగా, గతేడాది ఇదే ఐపీఎల్లో బుమ్రా అద్భుతంగా రాణించాడు. సీజన్ మొత్తంలో ఓవరాల్గా 47.2 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన అతడు 316 పరుగులిచ్చి 18 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. అంతేకాకుండా కనీసం 35 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి అత్యంత తక్కువ పరుగులిచ్చిన బౌలర్గానూ ఘనత సాధించాడు. కానీ ఈసారి మాత్రం ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లోనే 264 రన్స్ ఇవ్వడం ఆందోళన కలిగించే విషయం.
సూర్యవంశీ vs బుమ్రా- IPLలో ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్- ఆందరి కళ్లూ ఈ ఇద్దరి ఫైట్ పైనే!
'నీకు ఇల్లు గుర్తు రావడం లేదా? జస్సీ'- 'ధురంధర్ 2' డైలాగ్తో బుమ్రా భార్య సెటైర్!