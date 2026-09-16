పడగొట్టింది ఒక్క వికెట్టే- అయినా ప్రపంచ రికార్డ్ కొట్టిన బుమ్రా- మొట్టమొదటి బౌలర్గా రికార్డ్
అఫ్గానిస్థాన్తో రెండో మ్యాచ్లో బుమ్రా అరుదైన ఘనత - ఒక్క వికెటే తీసిన వరల్డ్ రికార్డు కొట్టాడు
Published : September 16, 2026 at 10:12 AM IST
Jasprit Bumrah Record : కొంత విరామం తర్వాత అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 సిరీస్తో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు. ఇప్పటిదాకా ఏ బౌలర్కు కూడా సాధ్యం కానీ రికార్డును బుమ్రా తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మంగళవారం దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో బుమ్రా ఈ ఘనత సాధించాడు. ఇంతకీ ఆ రికార్డు ఏంటంటే?
ఈ సిరీస్తో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో రీఎంట్రీ ఇచ్చిన బుమ్రా తొలి మ్యాచ్లో ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు. అదే ఫ్లో కంటిన్యూ చేస్తూ రెండో టీ20లోనూ ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందులో 18.5 ఓవర్ వద్ద మహ్మద్ నబీని బుమ్రా పెవిలియన్కు పంపించాడు. దీంతో భారత్ గడ్డపై అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 50 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. 45 టీ20ల్లో బుమ్రా ఈ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో భారత్ వేదికగా ఆడిన అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ 50 వికెట్లు పడగొట్టిన మొట్టమొదటి బౌలర్గా బుమ్రా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
ఏ ఫార్మాట్లో ఎన్నంటే?
టెస్టుల్లో ఇప్పటిదాకా 16 మ్యాచ్ల్లో అతడు 62 వికెట్లు కూల్చాడు. ఇక 41 వన్డేల్లో 64 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే భారత్ గడ్డపై మూడు ఫార్మాట్లలో 50 వికెట్లు పడగొట్టి బుమ్రా తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. ఇక టీ20ల్లో భారత్ గడ్డపై 50 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈ భారత మూడో బౌలర్గా ఘనత సాధించాడు. ఇక ఒవరాల్గా ఈ ఘనత అందుకున్న నాలుగో బౌలర్గా నిలిచాడు. 2016లో బుమ్రా టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి జట్టులో కీలక బౌలర్గా ఎదిగాడు. ఇప్పటిదాకా 97 మ్యాచ్ల్లో 123 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
Jasprit Bumrah opens with a maiden. What else did you expect? 👀— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 15, 2026
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టీ20ల్లో భారత గడ్డపై అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన బౌలర్లు
- అక్షర్ పటేల్ (2015- 2026) - 57 వికెట్లు (46 మ్యాచ్ల్లో)
- అర్షదీప్ సింగ్ (2022- 2026) - 55 వికెట్లు (36 మ్యాచ్ల్లో)
- రషీద్ ఖాన్ (2016- 2026) - 53 వికెట్లు (28 మ్యాచ్ల్లో)
- జస్ప్రీత్ బుమ్రా (2016- 2026) - 50 వికెట్లు (45 మ్యాచ్ల్లో)
- యుజ్వేంద్ర చాహల్ (2017- 2023) - 49 వికెట్లు (39 మ్యాచ్ల్లో)
ఇక అఫ్గానిస్థాన్తో టీ20 సిరీస్లో భారత్ జోరు కొనసాగిస్తోంది. మంగళవారం దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా జరిగిన రెండో టీ20లో టీమ్ఇండియా 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్ను భారత్ దక్కించుకుంది. ఇరుజట్ల మధ్య మూడో టీ20 మ్యాచ్ ఈనెల 17న జరగనుంది.