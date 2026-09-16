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పడగొట్టింది ఒక్క వికెట్టే- అయినా ప్రపంచ రికార్డ్ కొట్టిన బుమ్రా- మొట్టమొదటి బౌలర్​గా రికార్డ్

అఫ్గానిస్థాన్​తో రెండో మ్యాచ్​లో బుమ్రా అరుదైన ఘనత - ఒక్క వికెటే తీసిన వరల్డ్ రికార్డు కొట్టాడు

Jasprit Bumrah
జస్ప్రీత్ బుమ్రా (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 10:12 AM IST

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Jasprit Bumrah Record : కొంత విరామం తర్వాత అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 సిరీస్​తో​ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు. ఇప్పటిదాకా ఏ బౌలర్​కు కూడా సాధ్యం కానీ రికార్డును బుమ్రా తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మంగళవారం దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్​తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్​లో బుమ్రా ఈ ఘనత సాధించాడు. ఇంతకీ ఆ రికార్డు ఏంటంటే?

ఈ సిరీస్​తో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో రీఎంట్రీ ఇచ్చిన బుమ్రా తొలి మ్యాచ్​లో ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు. అదే ఫ్లో కంటిన్యూ చేస్తూ రెండో టీ20లోనూ ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందులో 18.5 ఓవర్ వద్ద మహ్మద్ నబీని బుమ్రా పెవిలియన్​కు పంపించాడు. దీంతో భారత్​ గడ్డపై అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 50 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. 45 టీ20ల్లో బుమ్రా ఈ మార్క్ అందుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో భారత్ వేదికగా ఆడిన అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​ల్లో మూడు ఫార్మాట్లలోనూ 50 వికెట్లు పడగొట్టిన మొట్టమొదటి బౌలర్​గా బుమ్రా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.

ఏ ఫార్మాట్​లో ఎన్నంటే?
టెస్టుల్లో ఇప్పటిదాకా 16 మ్యాచ్​ల్లో అతడు 62 వికెట్లు కూల్చాడు. ఇక 41 వన్డేల్లో 64 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే భారత్ గడ్డపై మూడు ఫార్మాట్లలో 50 వికెట్లు పడగొట్టి బుమ్రా తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. ఇక టీ20ల్లో భారత్ గడ్డపై 50 వికెట్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈ భారత మూడో బౌలర్​గా ఘనత సాధించాడు. ఇక ఒవరాల్​గా ఈ ఘనత అందుకున్న నాలుగో బౌలర్​గా నిలిచాడు. 2016లో బుమ్రా టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి జట్టులో కీలక బౌలర్​గా ఎదిగాడు. ఇప్పటిదాకా 97 మ్యాచ్​ల్లో 123 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

టీ20ల్లో భారత గడ్డపై అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన బౌలర్లు

  • అక్షర్ పటేల్ (2015- 2026) - 57 వికెట్లు (46 మ్యాచ్​ల్లో)
  • అర్షదీప్ సింగ్ (2022- 2026) - 55 వికెట్లు (36 మ్యాచ్​ల్లో)
  • రషీద్ ఖాన్ (2016- 2026) - 53 వికెట్లు (28 మ్యాచ్​ల్లో)
  • జస్ప్రీత్ బుమ్రా (2016- 2026) - 50 వికెట్లు (45 మ్యాచ్​ల్లో)
  • యుజ్వేంద్ర చాహల్ (2017- 2023) - 49 వికెట్లు (39 మ్యాచ్​ల్లో)

ఇక అఫ్గానిస్థాన్​తో టీ20 సిరీస్​లో భారత్ జోరు కొనసాగిస్తోంది. మంగళవారం దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా జరిగిన రెండో టీ20లో టీమ్ఇండియా 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్​ను భారత్ దక్కించుకుంది. ఇరుజట్ల మధ్య మూడో టీ20 మ్యాచ్ ఈనెల 17న జరగనుంది.

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JASPRIT BUMRAH WORLD RECORD
జస్ప్రీత్ బుమ్రా వరల్డ్ రికార్డ్
జస్ప్రీత్ బుమ్రా టీ20 రికార్డ్స్
ఇండియా అఫ్గానిస్థాన్ టీ20 సిరీస్
IND VS AFG T20 2026

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