'మా ధురంధర్ వచ్చేశాడు'- ముంబయి జట్టులోకి బుమ్రా ఎంట్రీ
Published : March 28, 2026 at 10:08 PM IST
Jasprit Bumrah IPL 2026 : ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్. స్టార్ పేసర్, యార్కర్ కింగ్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా జట్టులోకి వచ్చేశాడు. ఇటీవల ఫిట్నెస్ చెకప్ కోసం బుమ్రా బెంగళూరు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్కు వెళ్లాడు. దీంతో ముంబయి ట్రైనింగ్ సెషన్లో కనిపించలేదు. ఇక ముంబయి ఆడనున్న తొలి మ్యాచ్లకు బుమ్రా దూరం కానున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందారు.
అయితే బుమ్రా ముంబయి శిబిరంలోకి వచ్చేశాడు. తాజాగా ఈ గుడ్న్యూస్ను ఫ్రాంచైజీ ఫ్యాన్స్తో షేర్ చేసుకుంది. 'మా ధురంధర్ వచ్చేశాడు' అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో షేర్ చేసింది. ఇక బుమ్రా రాకతో ముంబయి బౌలింగ్ బలం పెరిగింది. ఇక ఆదివారం ముంబయి ఇండియన్స్ వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది.
MI ప్లేయింగ్ 11 (అంచనా)
రోహిత్ శర్మ, క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్), సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య (కెప్టెన్), నమన్ ధీర్, షెర్ఫానే రూథర్ఫోర్డ్, విల్ జాక్స్, దీపక్ చాహర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్