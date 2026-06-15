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నెదర్లాండ్స్​తో మ్యాచ్ డ్రా- స్టేడియంలో చెత్త తొలగించిన జపాన్ ఫ్యాన్స్- వీడియోలు వైరల్

హోరాహోరీగా సాగిన జపాన్- నెదర్లాండ్ మ్యాచ్ - ఆద్యంతం ఉత్కంఠతో అభిమానులకు థ్రిప్ పంచిన గేమ్- స్కోర్లు సమం కావడంతో డ్రాగా ముగిసిన ఆట

Japan vs Netherlands FIFA 2026
Japan vs Netherlands FIFA 2026 (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 10:17 AM IST

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Japan vs Netherlands FIFA 2026 : ఫిఫా వరల్డ్​కప్​ గ్రూప్ ఎఫ్​లో డాలస్ వేదికగా తాజాగా జరిగిన జపాన్- నెదర్లాండ్ మ్యాచ్ సాకర్ ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ థ్రిల్​ను పంచింది. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ మ్యాచ్​ చివరకు 2 -2తో డ్రాగా ముగిసింది. అయితే మ్యాచ్​లో నెదర్లాండ్స్​ది కాస్త ఆధిపత్యం కనిపిచించింది. కానీ చివర్లో జపాన్ ఆటగాడు కోకి ఒగావా గోల్​తో జపాన్ ఊపిరిపీల్చుకుంది. దీంతో జపాన్ అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అయ్యారు.

మ్యాచ్ సాగిందిలా!
జపాన్- నెదర్లాండ్స్ మ్యాచ్​పై తొలి నుంచే ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్లే మ్యాచ్​ కూడా సాగడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ థ్రిల్లింగ్​గా ఫీలయ్యారు. చెప్పాలంటే తొలి అర్ధభాగంలో ఇరుజట్లు అసలు ఒక్క గోల్ కూడా కొట్టలేకపోయాయి. దీంతో తొలి భాగం 0- 0తోనే ముగిసింది. అయితే రెండో భాగంలోనే ఇరుజట్లు కలిసి ఏకంగా నాలుగు గోల్స్ కొట్టడం విశేషం. ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్​లో తొలి 14 నిమిషాల్లోనే మూడు గోల్స్ కొట్టటడంతో డాలస్​ స్టేడియంలోని అభిమానులకు గోల్స్ వర్షం కురిసినట్లు అనిపించింది.

తొలుత నెదర్లాండ్స్ ఆటగాడు వాన్ వాన్ డైక్ 50వ నిమిషంలో మ్యాచ్​లోనే తొలి గోల్ నమోదు చేశాడు. తర్వాత 57వ నిమిషంలో జపాన్ ప్లేయర్ నకముర కూడా గోల్ సాధించి స్కోర్లను 1-1తో సమం చేశాడు. ఆ తర్వాత మరో ఏడు నిమిషాల్లోనే నెగర్లాండ్స్​ ప్లేయర్ క్రైసెన్సియో సమ్మర్‌విల్లే 64వ నిమిషంలో గోల్ చేయడంతో లీడ్​లోకి దూసుకెళ్లింది. దీంతో ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026లో నెదర్లాండ్స్ బోణీ కొట్టేలాగే కనిపించింది. ​

అక్కడితో ఆగకుండా నెగర్లాండ్స్ మూడో గోల్​కు కూడా చాలా దగ్గరగా వెళ్లింది. ర్యాన్ గ్రావెన్‌బెర్చ్ ఇచ్చిన క్రాస్‌ను వర్జిల్ వాన్ డైక్ గోల్ వైపునకు తలతో వెనక్కి కొట్టడంతో మ్యాచ్ ఒక్కసారిగా ఉత్సాహభరితంగా మారింది. కానీ ఈ బంతిని జపాన్ స్టార్ కీటో నకమురా అడ్డుకొని ప్రత్యర్థిని నిలువరించాడు. ఇలా మ్యాచ్​ దాడులు- ఎదురుదాడులతో ఆద్యంతం ఆసక్తిని రేపింది. ఇక మ్యాచ్ ముగుస్తుందనగా చివర్లో జపాన్ ఆటగాడు కోకి ఒగావా తలతో కొట్టిన బంతిని డైచి కమాడా డిఫ్లెక్ట్ చేయగా అది గోల్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. అంతే స్కోర్ 2-2తో డ్రా అవ్వడం, స్టేడియంలో జపాన్ ఫ్యాన్స్​ సంబరాలు చేసుకోవడం మొదలైంది.

మనసులు గెలుచుకున్న జపాన్ ఫ్యాన్స్
మ్యాచ్ అనంతరం ఎవరిదారిన వారు వెళ్లిపోతుండగా జపాన్ అభిమానులు అందరి మాత్రం మనసులు గెలుచుకున్నారు. తమ జపాన్ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత తమ సీట్ల వద్ద ఉన్న చెత్తను స్వయంగా తొలగించిన స్టేడియంలోని సీటింగ్ ఏరియాలను క్లీన్ చేశారు. చిన్నారులు సైతం కోల్​ టిన్స్, బాటిల్స్, గ్లాస్​లను కవర్లలో ఏరి పడేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. దీంతో నెటిజన్లు జపాన్ అభిమానులపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Japan Fans Clean Up Trash In The Stadium
మ్యాచ్​ అనంతరం స్టేడియంలో చెత్తను తొలగిస్తున్న జపాన్ అభిమాని (Source : AP News)

'ఇది మా సంప్రదాయం. ఆటగాళ్లు, సపోర్టర్లు, టీమ్, స్టేడియం సిబ్బంది ఇలా ప్రతీదానిని గౌరవించడం మా సంప్రదాయం. మేం ఇక్కడికి రావడం మాకు గౌరవప్రదం. మ్యాచ్​కు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఈ స్టేడియంలో చెత్తను ఇలా చూడడడం మాకు ఇష్టం ఉండదు. అందుకే అలాగే వదిలేయకుండా క్లీన్ చేస్తాం. దీనికి కారణం ఇదే' అని ఓ అభిమాని తెలిపారు.

ఇదేం తొలిసారి కాదు!
అయితే స్టేడియాల్లో చెత్తను తొలగించడం జపాన్ ఫ్యాన్స్​కు ఇది కొత్త కాదు. ఫిఫాలో జపాన్ పాల్గొన్న 1998 వరల్డ్​కప్ నుంచే ఈ సంప్రదాయం మొదలైంది. అప్పట్నుంచి జపాన్ పాల్గొన్న ప్రతీ ఎడిషన్​లో ఫ్యాన్స్ ఇలా స్టేడియంలో చెత్తను తొలగిస్తున్నారు.మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ప్రేక్షకుల సీట్ల వద్ద ఉన్న చెత్త (కప్స్, ర్యాపర్స్, ఫ్లాగ్స్ మొదలైనవి)ని బ్యాగుల్లో పోసి క్లీన్ చేసి వెళ్తారు. అయితే దీనికి ఓ కారణం ఉంది. ఏ ప్రాంతం నుంచైనా పక్షి వెళ్లిపోతున్నప్పుడు అది అప్పటిదాకా ఉన్న ఆ స్థలంలో ఏమీ ఉంచదు. అంటే అది అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉందో వెళ్లినప్పుడు కూడా అలాగే ఉంచుతుందని జపనీస్​లో ఓ సామేత ఉంది. అందుకే అ దేశ పౌరులు కూడా తాము నివలించే ప్రదేశాలు క్లీన్​గా ఉండాలని అనుకుంటారు.

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