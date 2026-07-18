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జపాన్‌ ఓపెన్‌ ఫైనల్‌కు చేరిన పీవీ సింధు- కెరీర్‌లో ఇదే ఫస్ట్ టైమ్

యుఫెయ్ కండరాల గాయం వల్ల రెండో గేమ్‌లోనే వైదొలగడంతో భారతషట్లర్ 21-19, 15-10 తేడాతో విజయం- ఫైనల్‌లో జపాన్‌కు చెందిన అకానె యమగుచి లేదా ఇండోనేసియాకు చెందిన పుత్రి కుసుమ వార్దానీతో తలపడనున్న సింధు

PV Sindhu
PV Sindhu (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 9:49 AM IST

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PV Sindhu Japan Open 2026 : జపాన్ ఓపెన్‌లో భాగంగా శనివారం జరిగిన మ్యాచ్​లో చెన్ యుఫెయ్‌ను ఓడించి, పీవీ సింధు ఫైనల్‌కు చేరింది. తన కెరీర్‌లో ఈ టోర్నమెంట్ ఫైనల్‌కు చేరడం సింధుకు ఇదే మొదటిసారి. ఈ మ్యాచ్‌లో యుఫెయ్ కండరాల గాయం వల్ల రెండో గేమ్‌లోనే వైదొలగడంతో, భారత షట్లర్ 21-19, 15-10 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఆదివారం జరిగే ఫైనల్‌లో సింధు జపాన్‌కు చెందిన అకానె యమగుచి లేదా ఇండోనేసియాకు చెందిన పుత్రి కుసుమ వార్దానీతో తలపడనుంది.

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JAPAN OPEN SEMI FINALS HIGHLIGHTS
PV SINDHU JAPAN OPEN 2026

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