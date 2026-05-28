ఫ్రెంచ్ ఓపెన్​లో సంచలనం- ప్రపంచ నంబర్ వన్ ఆటగాడు జానిక్ సిన్నర్‌ ఇంటిబాట!

Jannik Sinner French Open 2026 (Source: AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 9:10 PM IST

Jannik Sinner French Open 2026 : 2026 ఫ్రెంచ్ ఓపెన్​లో ఇటలీ టెన్నిస్ స్టార్ జనిక్ సినర్​కు భారీ షాక్ తగిలింది. అతడు రెండో రౌండ్​లోనే ఓడిపోయి ఇంటిబాట పట్టాడు. అగ్రశ్రేణి ఆటగాడు జనిక్ సినర్​ను 56వ ర్యాంకర్ జువాన్ మాన్యువల్ సెరుండోలో (అర్జెంటీనా) ఓడించి భారీ షాకిచ్చాడు. అతడు 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 తేడాతో ఇటలీ స్టార్​ను ఓడించి కెరీర్​లో చరిత్రాత్మక విజయం అందుకున్నాడు.

కాగా, రీసెంట్​గా సినర్ ఇటాలియన్ ఓపెన్ టైటిల్​ను కైవసం చేసుకొని అరుదైన ఘనత సాధించాడు. గత 50 ఏళ్లలో ఇటాలియన్ ఓపెన్ గెలిచిన తొలి ఇటలీ పురుష ఆటగాడిగా సినర్ రికార్డు కొట్టాడు. ఆ జోష్​లో ఫ్రెంచ్​ ఓపెన్​లో బరిలోకి దిగిన అతడు తొలి రౌండ్​లో టబుర్​పై 6-1, 6-3, 6-4 తేడాతో ఈజీగా నెగ్గి రెండో రౌండ్​కు అర్హత సాధించాడు. ఇక్కడా సునాయసంగానే నెగ్గేస్తాడని ఫ్యాన్స్ భావించగా అతడికి సెరుండోలో షాకిచ్చాడు.

అదే కారణమా!
అయితే ఈ మ్యాచ్​లో తొలి రెండు సెట్లలో సినర్​దే ఆధిపత్యం. ఆరంభం నుంచే అద్భుతమైన ఫామ్‌ను ప్రదర్శించిన సినర్, మొదటి సెట్​ను 6-3, రెండో సెట్​ను 6-2 స్కోర్లతో కైవసం చేసుకుని పోటీలో తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని సాధించాడు. అయితే మైదానంలో ఎండ వేడి సినర్​ను ఇబ్బంది పెట్టింది. వేడికి అతడు తట్టుకోలేకపోయాడు. అప్పుడే కండరాల నొప్పి కూడా ఎటాక్ చేయడంతో సినర్​ ఆటపై ఎఫెక్ట్ పడింది. దీంతో ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు సెట్లలో ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాడు.

Medical Assistance For Jannik Sinner
సినర్​కు సపర్యలు చేస్తున్న ఫిజియో (Source: AP News)

