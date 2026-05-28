ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో సంచలనం- ప్రపంచ నంబర్ వన్ ఆటగాడు జానిక్ సిన్నర్ ఇంటిబాట!
Published : May 28, 2026 at 9:10 PM IST
Jannik Sinner French Open 2026 : 2026 ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో ఇటలీ టెన్నిస్ స్టార్ జనిక్ సినర్కు భారీ షాక్ తగిలింది. అతడు రెండో రౌండ్లోనే ఓడిపోయి ఇంటిబాట పట్టాడు. అగ్రశ్రేణి ఆటగాడు జనిక్ సినర్ను 56వ ర్యాంకర్ జువాన్ మాన్యువల్ సెరుండోలో (అర్జెంటీనా) ఓడించి భారీ షాకిచ్చాడు. అతడు 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 తేడాతో ఇటలీ స్టార్ను ఓడించి కెరీర్లో చరిత్రాత్మక విజయం అందుకున్నాడు.
కాగా, రీసెంట్గా సినర్ ఇటాలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకొని అరుదైన ఘనత సాధించాడు. గత 50 ఏళ్లలో ఇటాలియన్ ఓపెన్ గెలిచిన తొలి ఇటలీ పురుష ఆటగాడిగా సినర్ రికార్డు కొట్టాడు. ఆ జోష్లో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో బరిలోకి దిగిన అతడు తొలి రౌండ్లో టబుర్పై 6-1, 6-3, 6-4 తేడాతో ఈజీగా నెగ్గి రెండో రౌండ్కు అర్హత సాధించాడు. ఇక్కడా సునాయసంగానే నెగ్గేస్తాడని ఫ్యాన్స్ భావించగా అతడికి సెరుండోలో షాకిచ్చాడు.
Juan Manuel Cerundolo is through to the next round after a five-set win over a physically diminished Jannik Sinner!#RolandGarros pic.twitter.com/f75HkZrTK1— Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026
అదే కారణమా!
అయితే ఈ మ్యాచ్లో తొలి రెండు సెట్లలో సినర్దే ఆధిపత్యం. ఆరంభం నుంచే అద్భుతమైన ఫామ్ను ప్రదర్శించిన సినర్, మొదటి సెట్ను 6-3, రెండో సెట్ను 6-2 స్కోర్లతో కైవసం చేసుకుని పోటీలో తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని సాధించాడు. అయితే మైదానంలో ఎండ వేడి సినర్ను ఇబ్బంది పెట్టింది. వేడికి అతడు తట్టుకోలేకపోయాడు. అప్పుడే కండరాల నొప్పి కూడా ఎటాక్ చేయడంతో సినర్ ఆటపై ఎఫెక్ట్ పడింది. దీంతో ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు సెట్లలో ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించాడు.