చరిత్ర సృష్టించిన జమ్ముకశ్మీర్- తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీ కైవసం

J&K vs KAR Ranji Trophy- కర్ణాటకతో ఫైనల్ మ్యాచ్ డ్రా- తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీ విజేతగా జమ్ముకశ్మీర్ చరిత్ర- మ్యాచ్​కు హాజరైన సీఎం అబ్దుల్లా!

Ranji Trophy Final 2026
Ranji Trophy Final 2026 (Source : PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
J&K vs KAR Ranji Trophy : జమ్ము కశ్మీర్ చరిత్ర సృష్టించింది. తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీ ఛాంపియన్​గా అవతరించింది. హుబ్బళ్లి వేదికగా కర్ణాటకతో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. అయితే తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారీ ఆధిక్యం దక్కడంతో జమ్ము కశ్మీర్ విజేతగా ఎంపికైంది. దీంతో కశ్మీర్ క్రికెట్ చరిత్రలో తొలిసారి రంజీ ట్రోఫీని ముద్దాడింది. కాగా, ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ఫైనల్​ను చూసేందుకు కశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా కూడా స్టేడియానికి వచ్చారు. తమ రాష్ట్ర ఆటగాళ్లను దగ్గరుండి ప్రోత్సహించారు.

మ్యాచ్ డ్రా
ఓవర్‌నైట్ స్కోర్ 186-4 వద్ద కశ్మీర్ రెండో ఇన్నింగ్స్​ను ఐదో రోజూ కొనసాగించింది. అయితే 342-4 (113 ఓవర్లు) స్కోరు వద్ద కశ్మీర్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్డ్​ చేసింది. ఆ సమయానికి ఇంకో ఒక్క సెషన్ ఆట మాత్రమే మిగిలింది. అయితే ఒక్క సెషన్​లో ఫలితం వచ్చే ఛాన్స్ లేనందున మ్యాచ్​ను డ్రా గా ముగించేందుకు ఇరు జట్ల కెప్టెన్లు అంగీకరించారు. అలా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారీ ఆధిక్యం సాధించిన జమ్ముకశ్మీర్ టైటిల్‌ను దక్కించుకుంది. దీంతో 67 ఏళ్ల కశ్మీర్ నిరీక్షణకు ఫుల్​స్టాప్ పడింది.

మ్యాచ్ సాగిందిలా
టాస్ నెగ్గి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జమ్ముకశ్మీర్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 584 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ నమోదు చేసింది. శుభమ్ పుందిర్ (121 పరుగులు), యవీర్ హసన్ (88 పరుగులు), సాహిల్ లోత్రా (72 పరుగులు), కన్హయ్య (70 పరుగులు), అబ్దుల్ సమద్ (61 పరుగులు) రాణించారు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 5 వికెట్లతో అదరగొట్టాడు. శ్రేయస్ గోపాల్, విద్యాధర్, విజయ్ కుమార్, శిఖర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అనంతరం బ్యాటింగ్ చేసిన కర్ణాటక మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో 293 పరుగులకే కుప్పకూలింది. మయంగ్ అగర్వాల్ (160 పరుగుల) ఒక్కడే రాణించాడు. కేఎల్ రాహుల్ (13 పరుగులు) సహా మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలం అయ్యారు. అకిబ్ నబీ బౌలింగ్​కు కర్ణాటక బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది. కశ్మీర్ బౌలర్లలో అకిబ్ 5 వికెట్ల ప్రదర్శన చేయగా సునిల్ కుమార్, యుధ్వీర్ చెరో 2, సాహిల్ లోత్రా 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్​లోనే కశ్మీర్​కు 291 భారీ ఆధిక్యం దక్కింది. ఇక జమ్మూకశ్మీర్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఐదో రోజు డిక్లేర్డ్​ చేసే సమయానికి 113 ఓవర్లకు 342 - 4 పరుగులు చేసింది.

అదరగొట్టిన అకిబ్
ఈ టోర్నీలో జమ్ము కశ్మీర్ ఇక్కడిదాకా రావడానికి, అలాగే ఎనిమిదిసార్లు ఛాంపియన్ అయిన కర్ణాటకను ఫైనల్​లో ఓడించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు ఆ జట్టు బౌలర్ అకిబ్ నబీ. 29ఏళ్ల ఈ పేసర్ టోర్నీలో ఆధ్యంతం రాణించాడు. మొత్తం 10 మ్యాచ్​ల్లో అసాధారణ రీతిలో ప్రదర్శన చేసి 60 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. ఇందులో ఏడుసార్లు 5 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. అలా కశ్మీర్ తొలిసారి రంజీ ఛాంపియన్​గా నిలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన అకిబ్ నబీకు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు దక్కింది.

సంక్షిప్త స్కోర్లు

  • జమ్ముకశ్మీర్ - 584-10 (శుభమ్ పుందిర్ 121 పరుగులు) & 342/4 (కమ్రాన్ ఇక్బాల్ 160 పరుగులు, సాహిల్ లోత్రా 101 పరుగులు)
  • కర్ణాటక - 293 ఆలౌట్ (మయంక్ అగర్వాల్ 160 పరుగులు) (తొలి ఇన్నింగ్స్)

కర్ణాటక తుది జట్టు - కేఎల్ రాహుల్, మయాంక్ అగర్వాల్, దేవదత్ పడిక్కల్ (కెప్టెన్), కరుణ్ నాయర్, స్మరన్ రవిచంద్రన్, శ్రేయాస్ గోపాల్, కృతిక్ కృష్ణ (వికెట్ కీపర్), విద్యాధర్ పాటిల్, విజయ్ కుమార్ వైశాఖ్, శిఖర్ శెట్టి, ప్రసిద్ కృష్ణ

జమ్ము కశ్మీర్ తుది జట్టు - కమ్రాన్ ఇక్బాల్, యావర్ హసన్, శుభమ్ పుండిర్, పరాస్ డోగ్రా (కెప్టెన్), అబ్దుల్ సమద్, కన్హయ్య వాధావన్ (వికెట్ కీపర్), అబిద్ ముస్తాక్, ఔకిబ్ నబీ దార్, యుధ్వీర్ సింగ్ చరక్, సాహిల్ లోత్రా, సునీల్ కుమార్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

