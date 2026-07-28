శ్రీలంకతో టెస్టు సిరీస్కు భారత జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ- జడేజా, సారాంశ్కు పిలుపు
సారాంశ్ జైన్కు తొలి అవకాశం- బుమ్రా, సాయి సుదర్శన్ ఫిట్నెస్ క్లియరెన్స్పై తుది నిర్ణయం
Published : July 28, 2026 at 10:05 AM IST
India Squad For Sri Lanka Test Series : శ్రీలంకతో జరిగే రెండు టెస్టుల సిరీస్కు భారత జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది. రవీంద్ర జడేజా జట్టులోకి తిరిగి రాగా, యువ ఆల్రౌండర్ సారాంశ్ జైన్కు తొలిసారి జాతీయ జట్టులో చోటు దక్కింది. ఈ సిరీస్కి శుబ్మన్ గిల్ కెప్టెన్ కాగా, కె.ఎల్. రాహుల్ వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నట్లు సెలక్టర్లు ప్రకటించారు. గాయాలతో బాధపడుతున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రా, బి.సాయి సుదర్శన్ను జట్టులో తీసుకున్నప్పటికీ తుది జట్టులో ఉంటారా? లేదా? అనేది వారి ఫిట్నెస్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. శ్రీలంక పర్యటనలో టీమ్ఇండియా రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడనుంది. మొదటి మ్యాచ్ గాలే వేదికగా ఆగస్టు 15 - 19 జరగనుంది. రెండో రెండో టెస్ట్ కొలంబో వేదికగా ఆగస్టు 23 - 27 మధ్య జరగనుంది.
టీమ్ఇండియా జట్టు ఇదే
శుబ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), కె.ఎల్. రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, రిషభ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), బి. సాయి సుదర్శన్, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, మానవ్ సుతార్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, దేవ్దత్ పడిక్కల్, సారాంశ్ జైన్.