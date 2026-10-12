'జడేజాను ఔట్ చేసిన జడేజా'- రంజీ ట్రోఫీలో ఆసక్తికర సన్నివేశం
2026 రంజీ ట్రోఫీలో భారత సీనియర్ రవీంద్ర జడేజా బరిలోకి దిగాడు. అతడు ఛత్తీస్గఢ్తో మ్యాచ్లో సెంచరీతో అదరగొట్టాడు.
Published : October 12, 2026 at 7:36 PM IST
Jadeja vs Jadeja : టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా 2026- 27 రంజీ ట్రోఫీ తొలి మ్యాచ్లో సూపర్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. గ్రూప్ బీలో భాగంగా రాజ్కోట్ వేదికగా ఛత్తీస్గఢ్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో ఈ సౌరాష్ట్ర ఆల్రౌండర్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 102 పరుగులతో సత్తా చాటాడు. అతడికి ఫస్ట్ క్లాస్ కెరీర్లో ఇది 16వ సెంచరీ కావడం విశేషం. అయితే ఇదే మ్యాచ్లో ఓ అరుదైన దృశ్యం కనిపించింది. జడేజాను జడేజానే పెవియన్ చేర్చడం మ్యాచ్లో హైలైట్గా నిలిచింది.
తొలి ఇన్నింగ్స్లో సౌరాష్ట్ర 151కే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో జడేజా తన అనుభవంతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతడు ప్రేరక్ మన్కడ్ (129 పరుగులు)తో జతకలిసి ఐదో వికెట్కు 205 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలోనే మన్కడ్ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. సౌరాష్ట్రకు 392 పరుగుల భారీ స్కోర్ దక్కడానికి ఈ ఈ పార్ట్నర్షిపే కారణం. అయితే 356 స్కోర్ వద్ద మన్కడ్ ఔట్ అవ్వడంతో మళ్లీ వికెట్ల పతనం మొదలైంది. ఓవైపు జడేజా నిలబడ్డా ఇంకో ఎండ్లో వికెట్లు పడుతున్నాయి.
సెంచరీ తర్వాత ఔట్
జడేజా 85 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఉన్నప్పటికే ఆ జట్టు తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో అతడి సెంచరీపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయినా పట్టు వదలకుండా క్రీజులోనే నిలబడ్డాడు. ఈ క్రమంలోనే 110వ ఓవర్లో 205 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అయితే ఆ తర్వాతి ఓవర్ ధర్మేంద్రసిన్హా జడేజా బౌలింగ్ చేశాడు. ఆ ఓవర్లో తొలి మూడు బంతులను ఎదుర్కొన్న జడ్డూ నాలుగో బంతికి బౌల్డ్ అయ్యాడు. దీంతో 102 పరుగులకు జడేజా పెవిలియన్కు చేరాడు. అయితే ఈ సందర్భంలో బౌలింగ్ చేసిన వ్యక్తి పేరు, ఔటైన బ్యాటర్ పేరు రెండు కూడా 'జడేజా'నే కావడం విశేషం.
𝟏𝟔𝐭𝐡 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓-𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐀𝐃𝐄𝐉𝐀! 💪 Ravindra Jadeja notches up a patient, rock-solid knock for Saurashtra vs Chhattisgarh in the Ranji Trophy 2026-27! #RanjiTrophy https://t.co/FEiraEzswa— Star Sports (@StarSportsIndia) October 12, 2026
ఎవరీ ధర్మేంద్రసింన్హా జడేజా
36ఏళ్ల ధర్మేంద్రసింన్హా జడేజా రాజ్కోట్కు చెందిన క్రికెటర్. 2012లో రంజీల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. దేశవాళీలో అనేక మ్యాచ్ల్లో ఆడాడు. సౌరాష్ట్ర స్టేట్ జట్టులో నిలడైన బౌలర్గా అతడికి పేరుంది. తన కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా 34 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ల్లో జడేజా 136 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2018లో సౌతాఫ్రికా ఏతో ఆడాల్సిన సిరీస్ కోసం ఇండియా ఏ జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. అలాగే దేవదార్ ట్రోఫీలో ఇండియా బీ జట్టుకు కూడా సెలక్ట్ అయ్యాడు. కాగా, డొమెస్టిక్లో అతడు సౌరాష్ట్ర, వెస్ట్ జోన్, ఇండియా బి, లైకా కోవాయ్ కింగ్స్, బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్స్ XI, ఇండియన్ బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్స్ XI, రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, సూరత్ లయన్స్, ఇండియా గ్రీన్, కచ్ వారియర్స్, ఛత్తీస్గఢ్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.
392 ఆలౌట్
మొదటి ఇన్నింగ్స్లో సౌరాష్ట్ర 392 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మన్కడ్ (129 పరుగులు), జడేజా (102 పరుగులు), చిరాగ్ జాని (83 పరుగులు) రాణించారు. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. ఛత్తీస్గఢ్ బౌలర్లలో దేవ్ ఆదిత్య సింగ్ ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. రుద్ర ప్రతాప్ దెహరి, ధర్మేంద్రసింన్హా జడేజా చెరో 2, సందీప్ వారియర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
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