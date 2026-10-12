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'జడేజాను ఔట్ చేసిన జడేజా'- రంజీ ట్రోఫీలో ఆసక్తికర సన్నివేశం

2026 రంజీ ట్రోఫీలో భారత సీనియర్ రవీంద్ర జడేజా బరిలోకి దిగాడు. అతడు ఛత్తీస్​గఢ్​తో మ్యాచ్​లో సెంచరీతో అదరగొట్టాడు.

Jadeja vs Jadeja
జడేజా vs జడేజా (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2026 at 7:36 PM IST

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Jadeja vs Jadeja : టీమ్ఇండియా స్టార్ ఆల్​రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా 2026- 27 రంజీ ట్రోఫీ తొలి మ్యాచ్​లో సూపర్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. గ్రూప్​ బీలో భాగంగా రాజ్​కోట్ వేదికగా ఛత్తీస్​గఢ్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో ఈ సౌరాష్ట్ర ఆల్​రౌండర్ మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో 102 పరుగులతో సత్తా చాటాడు. అతడికి ఫస్ట్​ క్లాస్​ కెరీర్​లో ఇది 16వ సెంచరీ కావడం విశేషం. అయితే ఇదే మ్యాచ్​లో ఓ అరుదైన దృశ్యం కనిపించింది. జడేజాను జడేజానే పెవియన్ చేర్చడం మ్యాచ్​లో హైలైట్​గా నిలిచింది.

తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సౌరాష్ట్ర 151కే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో జడేజా తన అనుభవంతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతడు ప్రేరక్ మన్కడ్ (129 పరుగులు)తో జతకలిసి ఐదో వికెట్​కు 205 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలోనే మన్కడ్ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. సౌరాష్ట్రకు 392 పరుగుల భారీ స్కోర్ దక్కడానికి ఈ ఈ పార్ట్​నర్​షిపే కారణం. అయితే 356 స్కోర్ వద్ద మన్కడ్ ఔట్ అవ్వడంతో మళ్లీ వికెట్ల పతనం మొదలైంది. ఓవైపు జడేజా నిలబడ్డా ఇంకో ఎండ్​లో వికెట్లు పడుతున్నాయి.

సెంచరీ తర్వాత ఔట్
జడేజా 85 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద ఉన్నప్పటికే ఆ జట్టు తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో అతడి సెంచరీపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయినా పట్టు వదలకుండా క్రీజులోనే నిలబడ్డాడు. ఈ క్రమంలోనే 110వ ఓవర్లో 205 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అయితే ఆ తర్వాతి ఓవర్​ ధర్మేంద్రసిన్హా జడేజా బౌలింగ్ చేశాడు. ఆ ఓవర్లో తొలి మూడు బంతులను ఎదుర్కొన్న జడ్డూ నాలుగో బంతికి బౌల్డ్ అయ్యాడు. దీంతో 102 పరుగులకు జడేజా పెవిలియన్​కు చేరాడు. అయితే ఈ సందర్భంలో బౌలింగ్ చేసిన వ్యక్తి పేరు, ఔటైన బ్యాటర్ పేరు రెండు కూడా 'జడేజా'నే కావడం విశేషం.

ఎవరీ ధర్మేంద్రసింన్హా జడేజా
36ఏళ్ల ధర్మేంద్రసింన్హా జడేజా రాజ్​కోట్​కు చెందిన క్రికెటర్. 2012లో రంజీల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. దేశవాళీలో అనేక మ్యాచ్​ల్లో ఆడాడు. సౌరాష్ట్ర స్టేట్ జట్టులో నిలడైన బౌలర్​గా అతడికి పేరుంది. తన కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా 34 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్​ల్లో జడేజా 136 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 2018లో సౌతాఫ్రికా ఏతో ఆడాల్సిన సిరీస్​ కోసం ఇండియా ఏ జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. అలాగే దేవదార్ ట్రోఫీలో ఇండియా బీ జట్టుకు కూడా సెలక్ట్ అయ్యాడు. కాగా, డొమెస్టిక్​లో అతడు సౌరాష్ట్ర, వెస్ట్ జోన్, ఇండియా బి, లైకా కోవాయ్ కింగ్స్, బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్స్ XI, ఇండియన్ బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్స్ XI, రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, సూరత్ లయన్స్, ఇండియా గ్రీన్, కచ్ వారియర్స్, ఛత్తీస్‌గఢ్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.

392 ఆలౌట్
మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో సౌరాష్ట్ర 392 పరుగులకు ఆలౌటైంది. మన్కడ్ (129 పరుగులు), జడేజా (102 పరుగులు), చిరాగ్ జాని (83 పరుగులు) రాణించారు. మిగిలిన బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. ఛత్తీస్​గఢ్​ బౌలర్లలో దేవ్ ఆదిత్య సింగ్ ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. రుద్ర ప్రతాప్ దెహరి, ధర్మేంద్రసింన్హా జడేజా చెరో 2, సందీప్ వారియర్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

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