'ఓపెనర్లే ఊదేశారు'- నేపాల్పై ఇటలీ ఘన విజయం
ప్రపంచ కప్ 2026 - సంచలనం సృష్టించిన ఇటలీ- 10 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడిన నేపాల్
Published : February 12, 2026 at 5:54 PM IST
Nepal vs Italy T20 World Cup : ప్రపంచకప్లో పసికూన ఇటలీ సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా ముంబయి వేదికగా నేపాల్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఏకంగా 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. నేపాల్ నిర్దేశించిన 124 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇటలీ 12.4 ఓవర్లలో ఒక్క వికెట్ కూడా కోల్పోకుండా ఛేదించింది. ఓపెనర్లు జస్టిన్ మోస్కా (60 పరుగులు), ఆంథని మోస్కా (62 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో చెలరేగారు. దీంతో 44 బంతులు మిగిలుండగానే ఇటలీ విజయం సాధించింది.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన నేపాల్ 19.3 ఓవర్లలో 123 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఆరిఫ్ షేక్ (27 పరుగులు), రోహిత్ పౌడెల్ (23 పరుగులు), ఆసిఫ్ షేక్ (20 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇటలీ బౌలర్లలో క్రిషన్ 3, బెన్ 2, అలీ హసన్, జస్ప్రీత్ సింగ్, సమ్స్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
కాగా, ఇదే టోర్నీలో రీసెంట్గా తొలి మ్యాచ్లో పటిష్ఠమైన ఇంగ్లాండ్ను ఓడించినంతపని చేసిన నేపాల్ ఈ మ్యాచ్లో కనీసం పోటీ ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. ఆ మ్యాచ్లో గెలుపు అంచులదాకా వెళ్లిన పసికూన నేపాల్, ఈసారి ఇటనీని చిత్తు చేస్తుందని మ్యాచ్కు ముందు అంతా అనుకున్నారు. కానీ సీన్స్ రివర్స్ అయ్యింది. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన చేసిన ఇటలీ రెండో మ్యాచ్తో టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది.