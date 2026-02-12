ETV Bharat / sports

'ఓపెనర్లే ఊదేశారు'- నేపాల్​పై ఇటలీ ఘన విజయం

ప్రపంచ కప్ 2026 - సంచలనం సృష్టించిన ఇటలీ- 10 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడిన నేపాల్​

Nepal vs Italy
Nepal vs Italy (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 5:54 PM IST

Nepal vs Italy T20 World Cup : ప్రపంచకప్​లో పసికూన ఇటలీ సంచలనం సృష్టించింది. తాజాగా ముంబయి వేదికగా నేపాల్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఏకంగా 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. నేపాల్ నిర్దేశించిన 124 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇటలీ 12.4 ఓవర్లలో ఒక్క వికెట్ కూడా కోల్పోకుండా ఛేదించింది. ఓపెనర్లు జస్టిన్ మోస్కా (60 పరుగులు), ఆంథని మోస్కా (62 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో చెలరేగారు. దీంతో 44 బంతులు మిగిలుండగానే ఇటలీ విజయం సాధించింది.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన నేపాల్ 19.3 ఓవర్లలో 123 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఆరిఫ్ షేక్ (27 పరుగులు), రోహిత్ పౌడెల్ (23 పరుగులు), ఆసిఫ్ షేక్ (20 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించారు. ఇటలీ బౌలర్లలో క్రిషన్ 3, బెన్ 2, అలీ హసన్, జస్ప్రీత్ సింగ్, సమ్స్​ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

కాగా, ఇదే టోర్నీలో రీసెంట్​గా తొలి మ్యాచ్​లో పటిష్ఠమైన ఇంగ్లాండ్​ను ఓడించినంతపని చేసిన​ నేపాల్ ఈ మ్యాచ్​లో కనీసం పోటీ ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. ఆ మ్యాచ్​లో గెలుపు అంచులదాకా వెళ్లిన పసికూన నేపాల్, ఈసారి ఇటనీని చిత్తు చేస్తుందని మ్యాచ్​కు ముందు అంతా అనుకున్నారు. కానీ సీన్స్ రివర్స్ అయ్యింది. ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శన చేసిన ఇటలీ రెండో మ్యాచ్​తో టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది.

NEPAL VS ITALY
T20 WORLD CUP

