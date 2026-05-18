చరిత్ర సృష్టించిన జనిక్ సినర్- జకోవిచ్ రికార్డు సమం!
ఇటాలియన్ ఓపెన్ ఫైనల్లో నెగ్గిన జనిక్ సినర్- 50 ఏళ్ల తర్వాత ఇటాలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్న ఇటలీ ప్లేయర్గా రికార్డ్
Published : May 18, 2026 at 10:38 AM IST
Jannik Sinner Italian Open 2026 : ఇటలీ టెన్నిస్ స్టార్ జనిక్ సినర్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రతిష్టాత్మక ఇటాలియన్ ఓపెన్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో తాజాగా జరిగిన ఫైనల్లో ప్రపంచ నంబర్ వన్ సినర్, నార్వేకు చెందిన కాస్పర్ రూడ్ను 6-4, 6-4 తేడాతో వరుస సెట్లలో ఓడించాడు. దీంతో గత 50 ఏళ్లలో ఇటాలియన్ ఓపెన్ గెలిచిన తొలి ఇటలీ పురుష ఆటగాడిగా సినర్ రికార్డు కొట్టాడు. చివరిసారిగా 1976లో ఇటలీ ఆటగాడు అడ్రియానో పనట్టా ఈ టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్నాడు.
జొకోవిచ్ రికార్డు సమం
ఈ విజయంతో సినర్ టెన్నిస్ చరిత్రలో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తాజా టైటిల్తో టెన్నిస్లో తొమ్మిది మాస్టర్ 1000 ఈవెంట్లలో ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ రికార్డును సెర్బియన్ స్టార్ నొవాక్ జకోవిచ్ మాత్రమే సాధించాడు. తాజాగా ఆ రికార్డును సినర్ సమం చేశాడు. అయితే జకోవిచ్ 31ఏళ్ల వయసులో ఈ ఫీట్ సాధించగా, సినర్ మాత్రం 24ఏళ్లకే తొమ్మిది టైటిళ్లు నెగ్గడం విశేషం.
THE MOMENT JANNIK SINNER BECAME A ROME CHAMPION— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026
The youngest man in history to win all 9 Masters titles
The only men in history to do it:
Djokovic - 31 years old
𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 - 𝟐𝟒 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝
He doesn’t chase records, he re-writes them
🇮🇹🥹 pic.twitter.com/8N8uBqqSUg