చరిత్ర సృష్టించిన జనిక్ సినర్- జకోవిచ్ రికార్డు సమం!

ఇటాలియన్ ఓపెన్ ఫైనల్​లో నెగ్గిన జనిక్ సినర్- 50 ఏళ్ల తర్వాత ఇటాలియన్ ఓపెన్ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్న ఇటలీ ప్లేయర్​గా రికార్డ్

Jannik Sinner (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 10:38 AM IST

Jannik Sinner Italian Open 2026 : ఇటలీ టెన్నిస్ స్టార్ జనిక్ సినర్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ప్రతిష్టాత్మక ఇటాలియన్ ఓపెన్ టైటిల్​ను కైవసం చేసుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో తాజాగా జరిగిన ఫైనల్​లో ప్రపంచ నంబర్ వన్ సినర్, నార్వేకు చెందిన కాస్పర్ రూడ్‌ను 6-4, 6-4 తేడాతో వరుస సెట్లలో ఓడించాడు. దీంతో గత 50 ఏళ్లలో ఇటాలియన్ ఓపెన్ గెలిచిన తొలి ఇటలీ పురుష ఆటగాడిగా సినర్ రికార్డు కొట్టాడు. చివరిసారిగా 1976లో ఇటలీ ఆటగాడు అడ్రియానో పనట్టా ఈ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకున్నాడు.

జొకోవిచ్ రికార్డు సమం
ఈ విజయంతో సినర్ టెన్నిస్ చరిత్రలో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తాజా టైటిల్​తో టెన్నిస్​లో తొమ్మిది​ మాస్టర్ 1000 ఈవెంట్లలో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ రికార్డును సెర్బియన్ స్టార్ నొవాక్ జకోవిచ్ మాత్రమే సాధించాడు. తాజాగా ఆ రికార్డును సినర్ సమం చేశాడు. అయితే జకోవిచ్ 31ఏళ్ల వయసులో ఈ ఫీట్ సాధించగా, సినర్ మాత్రం 24ఏళ్లకే తొమ్మిది టైటిళ్లు నెగ్గడం విశేషం.

