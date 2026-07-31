ఇటలీ దిగ్గజం ఫ్రాంకో కన్నుమూత - ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో తీవ్ర విషాదం
ఇటలీ మాజీ కెప్టెన్ ఫ్రాంకో బరేసీ కన్నుమూత- ఫుట్బాల్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ డిఫెండర్లలో ఒకడిగా గుర్తింపు- 20ఏళ్ల కెరీర్లో ఎన్నేన్నో ఘనతలు
Published : July 31, 2026 at 5:12 PM IST
Franco Baresi Passed Away : ఇటలీ జాతీయ ఫుట్బాల్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్, ఏసీ మిలాన్ క్లబ్ సీనియర్ ఆటగాడు ఫ్రాంకో బరేసీ (Franco Baresi) 66 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న బరేసీ తుదిశ్వాస విడిచినట్లు ఇటాలియన్ క్లబ్ ఏసీ మిలాన్ శుక్రవారం ధ్రువీకరించింది. బరేసీ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే గొప్ప డిఫెండర్లలో ఒకరిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అలాంటిది ఆయన మరణ వార్తతో ఇటలీ అభిమానులు దిగ్బ్రాంతికి గురవుతున్నారు.
బరేసీ అమరుడు!
"ఇటాలియన్ ఫుట్బాల్ తన గొప్ప దిగ్గజాలలో ఒకరిని కోల్పోయింది. బరేసీ అసాధారణ ఆటగాడు. ఆయన తన కెరీర్ మొత్తంలో కేవలం ఏసీ మిలాన్, ఇటలీ కోసమే ఆడటానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఈ అంకితభావం లక్షలాది మంది అభిమానుల హృదయాలలో ఆయనను అమరుడిగా నిలిపింది" అని ఇటాలియన్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు గియోవన్నీ మలాగో అన్నారు. ఇక బరేసీ మృతిపై ఏసీ మిలాన్ స్పందించింది. "ఏసీ మిలాన్ స్ఫూర్తికి, గుర్తింపునకు ప్రతీకగా నిలిచిన వ్యక్తి మరణ వార్తను ప్రకటించడం చాలా కష్టం ఉంది. ఫ్రాంకో బరేసి ఎల్లప్పుడూ మనతోనే ఉంటారు. ఆయన జ్ఞాపకం ప్రతి అడుగులోనూ మనకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే బరేసి ఎప్పటికీ అమరుడు" అని ఏసీ మిలాన్ క్లబ్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
కెరీర్లో ఎన్నో ఘనతలు
ఫ్రాంకో బరేసి ఇటాలియన్ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు. అతను తన 20 ఏళ్ల కెరీర్ మొత్తం ఏసీ మిలాన్తోనే గడిపి, ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే గొప్ప డిఫెండర్, స్వీపర్లలో (లిబెరోస్) ఒకరిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు. ఇటలీలోని ట్రావగ్లియాటో అనే చిన్న పట్టణంలో 1960 మే 8న జన్మించిన బరేసి, చిన్నతనంలోనే తల్లిందడ్రులను కోల్పోయారు. అనాథగా ఎదురైన కష్టాలను అధిగమించి, అత్యుత్తమ ఫుట్బాల్ ఆటలో గొప్ప డిఫెండర్లలో ఒకడిగా ఎదిగారు. ఆయన ఏడుసార్లు బ్యాలన్ డి'ఓర్కు నామినేట్ అయ్యి, 1989లో రెండో స్థానంలో నిలిచారు. 2013లో ఇటాలియన్ ఫుట్బాల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చోటు దక్కించుకున్నారు.
ఫిఫాలో ఫైనల్ చేర్చిన బరేసీ
ఫ్రాంకో బరేసీ తన మొత్తం ప్రొఫెషనల్ కెరీర్లో ఏసీ మిలాన్, ఇటలీ రెండు జట్లకు మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఆయన ఇటలీ తరపున 81 మ్యాచ్లు ఆడాడు. అందులో 1982, 1990, 1994 మూడు ఫిఫా ప్రపంచ కప్లలో ఇటలీకి ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ముఖ్యంగా 1994 ప్రపంచ కప్లో జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించి ఫైనల్కు చేర్చాడు. అయితే ఫైనల్లో ఇటలీ పోరాడి ఓడిపోయింది. ఈ మ్యాచ్లో 3-2తో నెగ్గి టైటిల్ ముద్దాడింది.
United in remembrance ❤️— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM
బరేసి వరుసగా 20 సీజన్ల పాటు ఏసీ మిలాన్ క్లబ్కే తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ సమయంలో ఆరు సెరీ ఏ (స్కూడెట్టోలు), మూడు యూరోపియన్ కప్లు, రెండు ఇంటర్కాంటినెంటల్ కప్లు, రెండు యూఈఎఫ్ఏ సూపర్ కప్లు, నాలుగు ఇటాలియన్ సూపర్ కప్లు గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. 1997లో ఆయన కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఆయన గౌరవార్థం ఏసీ మిలాన్ ఆయన ప్రసిద్ధ నంబర్ 6 జెర్సీని శాశ్వతంగా రిటైర్ చేసింది. ఆయన 2020 నుంచి క్లబ్ ఉపాధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారు.
ఫ్రాంకో బరేసి ఒక గొప్ప డిఫెండర్ మాత్రమే కాదు, క్రమశిక్షణ, నాయకత్వం, క్లబ్ పట్ల అచంచలమైన అంకితభావానికి కూడా మంచి ఉదాహరణ. రెండు దశాబ్దాల పాటు (20 సంవత్సరాలు) ఒకే క్లబ్కు ఆడటం, తన దేశానికి కెప్టెన్గా వ్యవహరించి ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు చేర్చడం అతడిని ఫుట్బాల్ చరిత్రలో దిగ్గజ ఆటగాడిగా నిలిపాయి.
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