'ధోనీ ఆ కుర్రాడి ప్లేస్లో వస్తే ఒప్పుకోను!'- MSD ఎంట్రీపై మాజీ క్రికెటర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
ముంబయి ఇండియన్స్- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్ - నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ధోనీ- ఎవరి స్థానంలో వస్తాడోనని నెలకొన్న ఆసక్తి!
Published : April 23, 2026 at 3:35 PM IST
MS Dhoni Entry IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మరో కీలక పోరుకు రెడీ అవుతోంది. వాంఖడే వేదికగా బలమైన ముంబయి ఇండియన్స్ను ఢీ కొట్టనుంది. అయితే గత 6 మ్యాచ్లలో గాయం కారణంగా స్టార్ ప్లేయర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ బరిలోకి దిగలేదు. అయితే ఇటీవల అతడు కోలుకున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి. అలాగే రీసెంట్గా ధోనీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరలయ్యాయి. దీంతో ఆయన అభిమానులు సంబరపడుతున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో ధోనీ కచ్చితంగా ఆడతాడంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ధోనీపై మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్గా మారాయి. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?
ఎవరి స్థానంలో!
ఒకవేళ ధోనీ ఈ మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగితే ఎవరి స్థానంలో వస్తాడు? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. అయితే రీసెంట్గా యంగ్ బ్యాటర్ ఆయుశ్ మాత్రే గాయం కారణంగా టోర్నీ దూరమయ్యాడు. దీంతో అతడి స్థానంలోనే ధోనీ వస్తాడని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై ఇర్ఫాన్ స్పందించాడు. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. దేశీయ ఆటగాళ్ల స్థానంలో ధోనీ రాకూడదని కామెంట్ చేశాడు. ఆయుశ్ స్థానంలో మరో యంగ్ సెన్సేషన్ ఉర్విల్ పటేల్కు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరాడు.
'ఒకవేళ ధోని ఈ మ్యాచ్లో ఆడితే విదేశీ ఆటగాళ్ల (మ్యాథ్యూ షార్ట్) స్థానంలోనే క్రీజులోకి దిగాలి. కానీ టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్ల ప్లేస్ తీసుకోవద్దు. ఆయుశ్ మాత్రే స్థానంలో ఉర్విల్ పటేల్కు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఉర్విల్ పటేల్ మంచి ఆటగాడు. దేశీయ క్రికెట్లో అతని స్ట్రైక్ రేట్ 200కి పైగా ఉంది. అయితే ధోనీ ఆటను చాలా మంది చూడాలనుకుంటారు. కానీ ఒక భారతీయ ఆటగాడి స్థానంలో అతను జట్టులోకి వస్తే నేనైతే అంగీకరించను. ఎందుకంటే మన కుర్రాళ్లు ఐపీఎల్లో ఆడాలి. అందుకే ధోనీ కూడా భారత ప్లేయర్ల స్లాట్లో వస్తాడని నేను అనుకోను' అని ఇర్ఫాన్ పఠాన్ అన్నాడు.
కాగా, ఫారిన్ ప్లేయర్ మ్యాథ్యూ షార్ట్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున రెండు మ్యాచ్లు ఆడి 97.29 స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడాడు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో మ్యాథ్యూ 30 బంతుల్లో 34 పరుగులు చేశాడు. అందుకే ధోనీని ఆడించాలనుకుంటే షార్ట్ను తప్పించి ఆ స్థానంలో బరిలోకి దింపాలని ఇర్ఫాన్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు.
మ్యాచ్కు దూరమైన ముకేశ్ చౌదరి
యువ బౌలర్ ముకేశ్ చౌదరి తల్లి ప్రేమ్ దేవి అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ గత మంగళవారం తుది శ్వాస విడిచారు. ఆమె అంత్యక్రియల కోసం ముకేశ్ తన స్వగ్రామం రాజస్థాన్లోని భిల్వారాకు వెళ్లాడు. ముంబయితో మ్యాచ్ కోసం అతడు జట్టుతో కలిసి వెళ్లలేదు. అయితే, అంత్యక్రియలు ముగిసిన తర్వాత బుధవారం రాత్రే సీఎస్కేతో ముకేశ్ జత కలిసినట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. మరోవైపు ఈరోజు జరిగే మ్యాచ్లో ముకేశ్ చౌదరి ఆడటంపై సందిగ్ధత నెలకొంది. సరైన విశ్రాంతి లేని కారణంగా అతడికి తుది జట్టులో అవకాశం ఇవ్వకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందో చూడాలి. అయితే ముకేశ్ చౌదరి తల్లి మృతి పట్ల సీఎస్కే టీమ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఈ అత్యంత క్లిష్ట సమయంలో తాము ముకేశ్కు అతని కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తామని పేర్కొంటూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
The CSK family mourns the passing of Mukesh Choudhary's mother.
We stand with Mukesh and his family, keeping them in our thoughts and prayers during this incredibly difficult time.
ఖలీల్ స్థానంలో స్పెన్సర్ జాన్సన్
ఇప్పటివరకూ చెన్నై బౌలింగ్ యూనిట్ను ఖలీల్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్ చూసుకున్నారు. ఖలీల్ గాయం కారణంగా టోర్నీకి దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో ఆసీస్ యువ పేసర్ స్పెన్సర్ జాన్సన్ టీమ్లోకి వచ్చాడు. అతడిని రూ. 1.50 కోట్లకు చెన్నై తీసుకుంది. ముంబయితో మ్యాచ్లో ఆడతాడని ఇప్పటికే సీఎస్కే బౌలింగ్ కోచ్ సిమ్మన్స్ వెల్లడించాడు.
