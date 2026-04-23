'ధోనీ ఆ కుర్రాడి ప్లేస్​లో వస్తే ఒప్పుకోను!'- MSD ఎంట్రీపై మాజీ క్రికెటర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

ముంబయి ఇండియన్స్​- చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్ మ్యాచ్​ - నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ధోనీ- ఎవరి స్థానంలో వస్తాడోనని నెలకొన్న ఆసక్తి!

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 3:35 PM IST

MS Dhoni Entry IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్​లో చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్ మరో కీలక పోరుకు రెడీ అవుతోంది. వాంఖడే వేదికగా బలమైన ముంబయి ఇండియన్స్​ను ఢీ కొట్టనుంది. అయితే ​గత 6 మ్యాచ్​లలో గాయం కారణంగా స్టార్ ప్లేయర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ బరిలోకి దిగలేదు. అయితే ఇటీవల అతడు కోలుకున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి. అలాగే రీసెంట్​గా ధోనీ ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరలయ్యాయి. దీంతో ఆయన అభిమానులు సంబరపడుతున్నారు. ఈ మ్యాచ్​లో ధోనీ కచ్చితంగా ఆడతాడంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ధోనీపై మాజీ క్రికెటర్​ ఇర్ఫాన్​ పఠాన్​ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్​గా మారాయి. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?

ఎవరి స్థానంలో!
ఒకవేళ ధోనీ ఈ మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగితే ఎవరి స్థానంలో వస్తాడు? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. అయితే రీసెంట్​గా యంగ్ బ్యాటర్ ఆయుశ్ మాత్రే గాయం కారణంగా టోర్నీ దూరమయ్యాడు. దీంతో అతడి స్థానంలోనే ధోనీ వస్తాడని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై ఇర్ఫాన్ స్పందించాడు. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. దేశీయ ఆటగాళ్ల స్థానంలో ధోనీ రాకూడదని కామెంట్ చేశాడు. ఆయుశ్ స్థానంలో మరో యంగ్ సెన్సేషన్ ఉర్విల్ పటేల్​కు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరాడు.

'ఒకవేళ ధోని ఈ మ్యాచ్​లో ఆడితే విదేశీ ఆటగాళ్ల (మ్యాథ్యూ షార్ట్​) స్థానంలోనే క్రీజులోకి దిగాలి. కానీ టీమ్​ఇండియా ఆటగాళ్ల ప్లేస్​ తీసుకోవద్దు. ఆయుశ్​ మాత్రే స్థానంలో ఉర్విల్​ పటేల్​కు అవకాశం ఇవ్వాలని​ కోరుకుంటున్నాను. ఉర్విల్​ పటేల్ మంచి ఆటగాడు. దేశీయ క్రికెట్​లో అతని స్ట్రైక్​ రేట్​ 200కి పైగా ఉంది. అయితే ధోనీ ఆటను చాలా మంది చూడాలనుకుంటారు. కానీ ఒక భారతీయ ఆటగాడి స్థానంలో అతను జట్టులోకి వస్తే నేనైతే అంగీకరించను. ఎందుకంటే మన కుర్రాళ్లు ఐపీఎల్​లో ఆడాలి. అందుకే ధోనీ కూడా భారత ప్లేయర్ల స్లాట్​లో వస్తాడని నేను అనుకోను' అని ఇర్ఫాన్​ పఠాన్​ అన్నాడు.

కాగా, ఫారిన్ ప్లేయర్ మ్యాథ్యూ షార్ట్​ చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్ తరఫున రెండు మ్యాచ్​లు ఆడి 97.29 స్ట్రైక్​ రేట్​తో ఆడాడు. సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో చెన్నై సూపర్​ కింగ్స్​ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్​లో మ్యాథ్యూ 30 బంతుల్లో 34 పరుగులు చేశాడు. అందుకే ధోనీని ఆడించాలనుకుంటే షార్ట్​ను తప్పించి ఆ స్థానంలో బరిలోకి దింపాలని ఇర్ఫాన్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు.

మ్యాచ్​కు దూరమైన ముకేశ్​ చౌదరి
యువ బౌలర్ ముకేశ్‌ చౌదరి తల్లి ప్రేమ్ దేవి అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ గత మంగళవారం తుది శ్వాస విడిచారు. ఆమె అంత్యక్రియల కోసం ముకేశ్‌ తన స్వగ్రామం రాజస్థాన్‌లోని భిల్వారాకు వెళ్లాడు. ముంబయితో మ్యాచ్‌ కోసం అతడు జట్టుతో కలిసి వెళ్లలేదు. అయితే, అంత్యక్రియలు ముగిసిన తర్వాత బుధవారం రాత్రే సీఎస్‌కేతో ముకేశ్‌ జత కలిసినట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. మరోవైపు ఈరోజు జరిగే మ్యాచ్‌లో ముకేశ్‌ చౌదరి ఆడటంపై సందిగ్ధత నెలకొంది. సరైన విశ్రాంతి లేని కారణంగా అతడికి తుది జట్టులో అవకాశం ఇవ్వకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. మేనేజ్‌మెంట్ ఏం చేస్తుందో చూడాలి. అయితే ముకేశ్ చౌదరి తల్లి మృతి పట్ల సీఎస్కే టీమ్​ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. ఈ అత్యంత క్లిష్ట సమయంలో తాము ముకేశ్​కు అతని కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తామని పేర్కొంటూ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది.

ఖలీల్‌ స్థానంలో స్పెన్సర్ జాన్సన్
ఇప్పటివరకూ చెన్నై బౌలింగ్‌ యూనిట్‌ను ఖలీల్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్ చూసుకున్నారు. ఖలీల్‌ గాయం కారణంగా టోర్నీకి దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో ఆసీస్‌ యువ పేసర్ స్పెన్సర్ జాన్సన్ టీమ్​లోకి వచ్చాడు. అతడిని రూ. 1.50 కోట్లకు చెన్నై తీసుకుంది. ముంబయితో మ్యాచ్‌లో ఆడతాడని ఇప్పటికే సీఎస్‌కే బౌలింగ్‌ కోచ్ సిమ్మన్స్ వెల్లడించాడు.

కోల్‌కతాతో చెన్నై ఫైట్ - ధోనీ వచ్చేస్తున్నాడా? లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ఏం చెబుతోంది?

'హిట్​మ్యాన్ ఈజ్ రెడీ'- పంజాబ్​తో మ్యాచ్​ ఆడనున్న రోహిత్- వీడియో వైరల్

