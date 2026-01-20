ETV Bharat / sports

మూడో స్థానంలోనే ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటింగ్​​- అతడికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందే: సూర్యకుమార్ యాదవ్

తిలక్ వర్మ స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్- మూడోస్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగుతాడన్న టీమ్ ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్

Suryakumar & Ishan Kishan
Suryakumar & Ishan Kishan (IANS&AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Suryakumar On T20 World Cup : న్యూజిలాండ్‌తో జరిగే టీ20 సిరీస్‌లో భారత జట్టు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్​పై క్లారిటీ వచ్చింది. గాయంతో జట్టుకు దూరమైన తిలక్ వర్మ స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్ మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగుతాడని టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. టీ20 వరల్డ్‌కప్‌నకు ఎంపికైన ఆటగాడిగా ఇషాన్‌కు ముందు అవకాశం ఇవ్వడం తమ బాధ్యత అని ఆయన అన్నారు.

బుధవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌కు ముందు జరిగిన ప్రీ-మ్యాచ్ మీడియా సమావేశంలో సూర్యకుమార్ మాట్లాడారు. సాధారణంగా మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేసే తిలక్ వర్మ ఇటీవల పొత్తి కడుపునకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవడంతో తొలి మూడు మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా కాలం తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్​కు అవకాశం లభించింది. అయితే, శ్రేయస్​ను నంబర్‌ 5 బ్యాట్స్‌మెన్‌గా మాత్రమే పరిగణిస్తున్నట్లు కెప్టెన్ వెల్లడించారు.

అది ఇషాన్‌కు ప్లస్​పాయింట్​!
ఇషాన్ కిషన్ టీ20 ప్రపంచకప్​ జట్టులో మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తాడని సూర్యకుమార్ స్పష్టం చేశాడు. తిలక్ వర్మలాగే ఎడమచేతి వాటం బ్యాట్స్‌మన్ కావడం కూడా ఇషాన్‌కు అనుకూలంగా మారిందన్నారు. ఇషాన్ కిషన్ గత ఏడాదిన్నర కాలంగా భారత్​ తరఫున మ్యాచ్​లు ఆడకపోయినా, ఈ మధ్య కాలంలో దేశవాళీ క్రికెట్‌లో నిలకడగా రాణిస్తున్నాడని సూర్యకుమార్ అన్నాడు. "టీ20 వరల్డ్​కప్​నకు ఇషాన్​ ఎంపికయ్యాడు, కాబట్టి అతడికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఒకవేళ బ్యాటింగ్​ స్థానాలు నంబర్‌ 4 లేదా 5 అయితే పరిస్థితి వేరేగా ఉండేది. కానీ తిలక్ లేనప్పుడు ఇషాన్‌నే మా బెస్ట్ ఆప్షన్​" అని శ్రేయస్​ అన్నాడు.

మరోవైపు, టీ20 వరల్డ్​కప్​ ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభంకాబోతోంది. దీనికి భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. తాను నంబర్‌ 3లో బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం ఉందా? అనే విలేకరు అడిగిన ప్రశ్నకు కెప్టెన్ సమాధానమిచ్చాడు. "నేను భారత్​ తరఫున నంబర్‌ 3, నంబర్‌ 4 రెండింటిలో బ్యాటింగ్ చేశాను. నంబర్‌4లో కొంచెం మెరుగ్గా ఉంది. కానీ జట్టు అవసరాన్ని బట్టి మేమంతా ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉంటాం" అని తెలిపాడు. రైట్​హాండ్​ బ్యాట్స్‌మన్ అవసరమైతే తానే ముందుకు వస్తానని, లేదంటే తిలక్ వర్మ ఆ స్థానంలో అద్భుతంగా రాణిస్తాడని చెప్పాడు.

TAGGED:

T20 WORLD CUP
T 20 WORLD CUP 2026 DATE
T 20 WORLD ISHAN KISHAN
ISHAN KISHAN STATS
SURYAKUMAR ON T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.