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టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్- మూడో టీ20 నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్

టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్​ న్యూజిలాండ్​తో జరిగే మూడో టీ20కి అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ అధికారికంగా చెప్పింది.

Ind vs NZ
భారత క్రికెట్ జట్టు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2026 at 12:21 PM IST

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Ishan Kishan Injured Updates : న్యూజిలాండ్​తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్​లో రెండు విజయాలతో ఊపుమీదున్న భారత్​కు షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టుతో ఆడనున్న మూడో టీ20 మ్యాచ్​కు కూడా స్టార్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ దూరంగా ఉండనున్నాడు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటన చేసింది. అతడి స్థానంలో కుమార కుషాగ్రనే మూడో టీ20లోనూ కొనసాగుతాడని తెలిపింది.

'ఈ సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మొదటి టీ20లో గాయపడిని ఇషాన్ కిషన్ మెల్లిగా కోలుకుంటున్నాడు. అయితే, అతడు ఇంకా మ్యాచ్ ఆడేంత పూర్తి స్థాయి ఫిట్‌నెస్‌ సాధించలేదు. దీంతో అక్టోబర్ 27న వెల్లింగ్‌టన్‌లో జరగనున్న మూడో టీ20 మ్యాచ్‌కు ఇషాన్ అందుబాటులో ఉండడు. బీసీసీఐ వైద్య బృందం ఇషాన్ పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. మూడో టీ20 కోసం కుమార్ కుశాగ్ర జట్టుతోనే కొనసాగుతాడు' అని బీసీసీఐ స్టేట్​మెంట్ రిలీజ్ చేసింది.

అయితే మూడో మ్యాచ్​కు ముందు టీమ్ఇండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్​లో మాట్లాడాడు. జట్టు గురించి విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. 'ఇషాన్ కిషన్‌ ఇంకా పూర్తిగా ఫిట్‌నెస్ సాధించలేదు. అందుకే అతడు మూడో మ్యాచ్​కు దూరంగా ఉంటాడు. బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ నిరంతరం ఇషాన్ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోంది. భువనేశ్వర్ కుమార్ రీఎంట్రీలో అతడి ప్రదర్శనపై చర్చ జరుగుతోంది. అయితే సాధారణంగామే భువీపై అంచనాలు భారీగా ఉంటాయి. కానీ అతడు దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత జట్టులోకి వచ్చాడు. గత రెండు ఐపీఎల్‌ సీజన్లలోనూ అద్భుతంగా ఆడాడు. కానీ, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి'

'అయితే అతడి స్కిల్స్​, అనుభవం మాత్రం కచ్చితంగా జట్టుకు ఉపయోగపడుతుంది. కాకపోతే అతడికి కుదురుకోవడానికి సమయం ఇవ్వాలి. రెండో టీ20లో మయాంక్​ను కాదని ప్రిన్స్‌కు అవకాశం ఇవ్వడానికి ఓ స్ట్రాటజీ ఉంది. చివరి ఓవర్లలో ప్రిన్స్ బౌలింగ్‌ మెరుగ్గా ఉంటుంది. యార్కర్లు వేస్తాడు. అయితే తొలి మ్యాచ్‌లో మయాంక్‌ బాగానే ఆడాడు. అయినప్పటికీ అతడిని కాదని ప్రిన్స్‌ను ఆడించడానికి అసలైన కారణం మాత్రం ఇదే' అని మోర్కెల్ అన్నాడు.

వైభవ్​కు మళ్లీ ఛాన్స్
ఇషాన్ మరో మ్యాచ్​కు దూరం అవ్వడంతో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీకి మరో అవకాశం వచ్చినట్లే! ఈ మ్యాచ్​లోనూ అతడు తుది జట్టులో ఉండడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అయితే రెండో టీ20లో ఆడిన వైభవ్ తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. మరి ఈ టీ20లో అయినా రాణిస్తాడేమో చూడాలి.

కాగా, మూడో వన్డే మ్యాచ్ మంగళవారం (అక్టోబర్ 27న) జరగనుంది. ఐదు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో ఇప్పటికే టీమ్ఇండియా రెండు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గి 2-0 లీడ్​లో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు ఈ మ్యాచ్​లోనైనా నెగ్గి స్వదేశంలో ఆడుతున్న సిరీస్​లో పోటీలో ఉండాలని కివీస్ భావిస్తోంది.

మూడో టీ20కి భారత జట్టు: సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, భువనేశ్వర్ కుమార్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, వరుణ్ చకరవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, కుమార్ కుశాగ్రా

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