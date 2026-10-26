టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్- మూడో టీ20 నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్
టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ న్యూజిలాండ్తో జరిగే మూడో టీ20కి అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ అధికారికంగా చెప్పింది.
Published : October 26, 2026 at 12:21 PM IST
Ishan Kishan Injured Updates : న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో రెండు విజయాలతో ఊపుమీదున్న భారత్కు షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టుతో ఆడనున్న మూడో టీ20 మ్యాచ్కు కూడా స్టార్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ దూరంగా ఉండనున్నాడు. ఈ మేరకు బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటన చేసింది. అతడి స్థానంలో కుమార కుషాగ్రనే మూడో టీ20లోనూ కొనసాగుతాడని తెలిపింది.
'ఈ సిరీస్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మొదటి టీ20లో గాయపడిని ఇషాన్ కిషన్ మెల్లిగా కోలుకుంటున్నాడు. అయితే, అతడు ఇంకా మ్యాచ్ ఆడేంత పూర్తి స్థాయి ఫిట్నెస్ సాధించలేదు. దీంతో అక్టోబర్ 27న వెల్లింగ్టన్లో జరగనున్న మూడో టీ20 మ్యాచ్కు ఇషాన్ అందుబాటులో ఉండడు. బీసీసీఐ వైద్య బృందం ఇషాన్ పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. మూడో టీ20 కోసం కుమార్ కుశాగ్ర జట్టుతోనే కొనసాగుతాడు' అని బీసీసీఐ స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేసింది.
అయితే మూడో మ్యాచ్కు ముందు టీమ్ఇండియా బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడాడు. జట్టు గురించి విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. 'ఇషాన్ కిషన్ ఇంకా పూర్తిగా ఫిట్నెస్ సాధించలేదు. అందుకే అతడు మూడో మ్యాచ్కు దూరంగా ఉంటాడు. బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ నిరంతరం ఇషాన్ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోంది. భువనేశ్వర్ కుమార్ రీఎంట్రీలో అతడి ప్రదర్శనపై చర్చ జరుగుతోంది. అయితే సాధారణంగామే భువీపై అంచనాలు భారీగా ఉంటాయి. కానీ అతడు దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత జట్టులోకి వచ్చాడు. గత రెండు ఐపీఎల్ సీజన్లలోనూ అద్భుతంగా ఆడాడు. కానీ, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి'
Update Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand. He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington. The BCCI Medical Team is monitoring Ishan's progress. Kumar Kushagra will continue to be with the team for the third T20I. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
'అయితే అతడి స్కిల్స్, అనుభవం మాత్రం కచ్చితంగా జట్టుకు ఉపయోగపడుతుంది. కాకపోతే అతడికి కుదురుకోవడానికి సమయం ఇవ్వాలి. రెండో టీ20లో మయాంక్ను కాదని ప్రిన్స్కు అవకాశం ఇవ్వడానికి ఓ స్ట్రాటజీ ఉంది. చివరి ఓవర్లలో ప్రిన్స్ బౌలింగ్ మెరుగ్గా ఉంటుంది. యార్కర్లు వేస్తాడు. అయితే తొలి మ్యాచ్లో మయాంక్ బాగానే ఆడాడు. అయినప్పటికీ అతడిని కాదని ప్రిన్స్ను ఆడించడానికి అసలైన కారణం మాత్రం ఇదే' అని మోర్కెల్ అన్నాడు.
వైభవ్కు మళ్లీ ఛాన్స్
ఇషాన్ మరో మ్యాచ్కు దూరం అవ్వడంతో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీకి మరో అవకాశం వచ్చినట్లే! ఈ మ్యాచ్లోనూ అతడు తుది జట్టులో ఉండడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అయితే రెండో టీ20లో ఆడిన వైభవ్ తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. మరి ఈ టీ20లో అయినా రాణిస్తాడేమో చూడాలి.
కాగా, మూడో వన్డే మ్యాచ్ మంగళవారం (అక్టోబర్ 27న) జరగనుంది. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఇప్పటికే టీమ్ఇండియా రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గి 2-0 లీడ్లో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు ఈ మ్యాచ్లోనైనా నెగ్గి స్వదేశంలో ఆడుతున్న సిరీస్లో పోటీలో ఉండాలని కివీస్ భావిస్తోంది.
మూడో టీ20కి భారత జట్టు: సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, భువనేశ్వర్ కుమార్, అర్ష్దీప్ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, వరుణ్ చకరవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, కుమార్ కుశాగ్రా
క్రికెట్ మ్యాచ్లో వేరే లెవెల్ డ్రామా- గెలుపు డిక్లేర్డ్ అయ్యాక 'రివ్యూ'లో బిగ్ ట్విస్ట్!
'బవుమా గ్రేట్ ప్లేయర్- అతడు PR టీమ్తో హడావుడి చేయడు'- గావస్కర్ ప్రశంసలు