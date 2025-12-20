ETV Bharat / sports

ఎదురుచూపులకు ఫుల్​స్టాప్- ఎట్టకేలకు టీమ్ఇండియా పిలుపు- 'ఇషాన్ కిషన్' రియాక్షన్ ఇదే!

ఇషాన్ కిషన్ నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు ఫుల్​ స్టాప్- 2026 టీ20 ప్రపంచకప్​ జట్టులో చోటు

Ishan Kishan
Ishan Kishan (Source : Associated Press)
Ishan Kishan World Cup : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్​కు భారత జట్టును బీసీసీఐ శనివారం ప్రకటించింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలో మొత్తం 15 మంది సభ్యులతో టీమ్ఇండియా పొట్టి కప్​ బరిలో దిగనుంది. అయితే రెండేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత యంగ్ బ్యాటర్ కమ్ వికెట్ కీపర్ ఇషాన్ కిషన్ ఎట్టకేలకు టీమ్ఇండియా జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నాడు.

2023లో భారత్ తరఫున చివరి మ్యాచ్ ఆడిన ఇషాన్ రెండేళ్ల తర్వాత ఏకంగా వరల్డ్​కప్​ టోర్నీతో జట్టులో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఇషాన్ తన ఎంపికపై స్పందించాడు. తాను మళ్లీ భారత సీనియర్ జట్టులో ఎంపిక అవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నాడు. 'మళ్లీ టీమ్ఇండియాకు ఎంపిక అవ్వడంతో హ్యాపీగా ఉన్నాను. థాంక్యూ' అని ఇషాన్ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.

2023లో సౌతాఫ్రికా టూర్ నుంచి ఇషాన్ కిషన్ వర్క్​ లోడ్ కారణంగా తప్పుకున్నాడు. తనకు ఆ పర్యటన నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని బీసీసీఐని అడగ్గా బోర్డు అందుకు ఓకే చెప్పింది. కానీ, ఆ తర్వాత దేశవాళీలో నిరూపించుకుంటేనే జాతీయ జట్టుకు ఎంపికకు పరిశీస్తామని బీసీసీఐ రూల్ తీసుకువచ్చింది. దీంతో ఇషాన్ ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు జట్టుకు దూరం అయ్యాడు. అంతేకాదు, ఏకంగా సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ కూడా కోల్పోయాడు.

ఆ తర్వాత ఐపీఎల్​ సహా పలు డొమెస్టిక్ టోర్నీల్లో రాణించి సత్తా చాటాడు. కానీ, జట్టులో పోటీ పెరిగిపోవడం, టీమ్ కాంబినేషన్ వంటి కారణాల వల్ల అతడు చాలా కాలం టీమ్ఇండియాకు దూరం అయ్యాడు. రీసెంట్​గా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో రాణించాడు. తన జట్టు జార్ఖండ్​ను ఈ టోర్నీలో ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. దీంతో మళ్లీ సెలక్టర్ల దృష్టిలో పడిన ఇషాన్ రెండేళ్ల తర్వాత భారత జట్టులోకి కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు.

2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​నకు భారత జట్టు
అభిషేక్‌ శర్మ, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (కెప్టెన్‌), సంజు శాంసన్‌, తిలక్‌ వర్మ, హార్దిక్‌ పాండ్య, శివమ్‌ దూబె, అక్షర్‌ పటేల్‌ ( వైస్‌ కెప్టెన్‌), రింకు సింగ్‌, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌ రాణా, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, ఇషాన్‌ కిషన్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, వరుణ్‌ చక్రవర్తి

