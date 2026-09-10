దులీప్ ట్రోఫీ టైటిల్ 'ఈస్ట్జోన్'దే - 13ఏళ్ల తర్వాత జట్టుకు ట్రోఫీ
దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ - డ్రా గా ముగిసిన మ్యాచ్ - విజేతగా నిలిచిన ఈస్ట్జోన్ జట్టు
Published : September 10, 2026 at 3:14 PM IST
Duleep Trophy Winner 2026 : ఇషాన్ కిషన్ నాయకత్వంలోని ఈస్ట్ జోన్ జట్టు 2026 దులీప్ ట్రోఫీ విజేతగా నిలిచింది. చెన్నై వేదికగా సౌత్జోన్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ డ్రా గా ముగిసింది. అయితే తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఆధిక్యం సాధించడంతో ఈస్ట్ జోన్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈస్ట్ జోన్ జట్టు దులీప్ ట్రోఫీ టైటిల్ను దక్కించుకోవడం 13ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ జట్టు చివరిసారిగా 2013- 13 సీజన్లో టైటిల్ నెగ్గింది.
రెండో ఇన్నింగ్స్లో 212-5 ఓవర్నైట్ స్కోర్తో ఈస్ట్ జోన్ జట్టు ఐదో రోజు ఆట ప్రారంభించింది. బ్యాటింగ్ కొనసాగించిన ఆ టీమ్ 99.2 ఓవర్లలో 388-7 పరుగులు చేసింది. అయితే మ్యాచ్ ఫలితం తేలే అవకాశం లేకపోవడంతో అంపైర్లు డ్రా గా ముగించారు. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్లో 372 పరుగుల ఆధిక్యం లభించడంతో ఈస్ట్ జోన్ విజేతగా నిలిచింది.
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙁𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
Congratulations to the Ishan Kishan-led East Zone on winning their third #DuleepTrophy title 👏👏#EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/u6D4UvOTEp
మ్యాచ్ అనంతరం ఈస్ట్ జోన్ ప్లేయర్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఆ టీమ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ, కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ మైదానంలో డ్యాన్స్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఇక సౌత్జోన్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన తిలక్ వర్మకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది.