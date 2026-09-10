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దులీప్ ట్రోఫీ టైటిల్​ 'ఈస్ట్​జోన్​'దే - 13ఏళ్ల తర్వాత జట్టుకు ట్రోఫీ

దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ - డ్రా గా ముగిసిన మ్యాచ్ - విజేతగా నిలిచిన ఈస్ట్​జోన్ జట్టు

Duleep Trophy
ఈస్ట్​జోన్ జట్టు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 3:14 PM IST

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Duleep Trophy Winner 2026 : ఇషాన్ కిషన్ నాయకత్వంలోని ఈస్ట్ జోన్ జట్టు 2026 దులీప్ ట్రోఫీ విజేతగా నిలిచింది. చెన్నై వేదికగా సౌత్​జోన్​తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ డ్రా గా ముగిసింది. అయితే తొలి ఇన్నింగ్స్​లో ఆధిక్యం సాధించడంతో ఈస్ట్ జోన్ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఈస్ట్ జోన్ జట్టు దులీప్ ట్రోఫీ టైటిల్​ను దక్కించుకోవడం 13ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ జట్టు చివరిసారిగా 2013- 13 సీజన్​లో టైటిల్ నెగ్గింది.

రెండో ఇన్నింగ్స్​లో 212-5 ఓవర్​నైట్ స్కోర్​తో ఈస్ట్ జోన్ జట్టు ఐదో రోజు ఆట ప్రారంభించింది. బ్యాటింగ్ కొనసాగించిన ఆ టీమ్ 99.2 ఓవర్లలో 388-7 పరుగులు చేసింది. అయితే మ్యాచ్ ఫలితం తేలే అవకాశం లేకపోవడంతో అంపైర్లు డ్రా గా ముగించారు. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 372 పరుగుల ఆధిక్యం లభించడంతో ఈస్ట్ జోన్ విజేతగా నిలిచింది.

మ్యాచ్ అనంతరం ఈస్ట్ జోన్ ప్లేయర్లు సంబరాలు చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఆ టీమ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ, కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ మైదానంలో డ్యాన్స్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. ఇక సౌత్​జోన్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించిన తిలక్ వర్మకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు దక్కింది.

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DULEEP TROPHY WINNER CRITERIA
దులీప్ ట్రోఫీ విజేత ఎవరు
వైభవ్ సూర్యవంశీ దులీప్ ట్రోఫీ జట్టు
ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్సీ జట్టు
DULEEP TROPHY 2026

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