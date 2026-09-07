ఫైనల్లో ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసం - డబుల్ సెంచరీ బాదేసిన కెప్టెన్
దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో ఇషాన్ కిషన్ డబుల్ సెంచరీ- భారీ స్కోర్ దిశగా ఈస్ట్జోన్
Published : September 7, 2026 at 3:04 PM IST
Ishan Kishan Duleep Trophy : టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ మరోసారి బ్యాటుతో చెలరేగిపోయాడు. దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో ఆడుతున్న అతడు డబుల్ సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. 270 బంతుల్లోనే ద్విశతకం మార్క్ అందుకున్నాడు. అదే జోరులో 250 పరుగులు (27 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లు) కూడా పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇషాన్ కిషన్ రిటైర్ హర్ట్గా మైదానం వీడాడు. మరోవైపు కుమార కుశాగ్ర కూడా శతకంతో రెచ్చిపోవడంతో ఈస్ట్ జోన్ భారీ స్కోర్ దిశగా సాగుతోంది.
డబుల్ సెంచరీ
ఓవర్నైట్ వ్యక్తిగత స్కోర్ 111 పరుగులతో ఇషాన్ బ్యాటింగ్ కొనసాగించాడు. తొలి రోజు తరహాలోనే అదే జోష్ రెండో రోజూ కొనసాగించాడు. ధనాధన్ బ్యాటింగ్తో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అతడికి తోడుగా మరో ఎండ్లో కుశాగ్ర కూడా నిలకడగా ఆడడంతో ఈస్ట్ జోన్కు భారీ స్కోర్ దక్కింది. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరూ ఐదో వికెట్కు 230 పరుగుల భాగస్వామ్యం నిర్మించారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన అనుకుల్ రాయ్ (45)తో కలిసి ఇషాన్ సెంచరీ పార్ట్నర్షిప్ చేశాడు. అనంతరం ఇషాన్ రిటైర్డ్ హర్ట్గా (250 పరుగులు) క్రీజును వీడాడు. ప్రస్తుతం ఈస్ట్జోన్ 134.1 ఓవర్లలో 626-6 స్కోర్తో ఉంది.
That moment when Ishan Kishan reached 2️⃣5️⃣0️⃣ 👏👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 7, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/6YJYiwNtjV
ఖాతాలో రేర్ రికార్డ్- ఐదో బ్యాటర్గా ఘనత
తాజా ఇన్నింగ్స్తో ఇషాన్ కిషన్ అరుదైన జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు. దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో ద్విశతకం నమోదు చేసిన ఐదో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. గతంలో రమణ్ లాంబా, అన్షుమాన్ గైక్వాడ్, ఛెతేశ్వర్ పుజారా, యశస్వీ జైస్వాల్ ఈ ఫీట్ సాధించారు. కాగా, 1987- 88 సీజన్లో రమణ్ లాంబా 320 పరుగులతో దులీప్ ట్రోఫీ పైనల్లో అత్యధిక స్కోరు నమోదు చేసిన బ్యాటర్గా టాప్లో కొనసాగున్నాడు. అదే సీజన్లో అన్షుమన్ గైక్వాడ్ 216 పరుగులు చేశాడు. ఇక 2016- 17 సీజన్లో పుజారా 256 పరుగులు చేయగా, 2022- 23లో జైస్వాల్ 209 పరుగులు బాదాడు.
ఈ మ్యాచ్లో మరిన్ని రికార్డులు- ఘనతలు
- ఈ డబుల్ సెంచరీతో ఇషాన్ కిషన్ ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్లో 4 వేల మైలురాయి పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ ఫార్మాట్లో అతడికి ఇది 10వ శతకం. అలాగే డబుల్ సెంచరీ బాదిన ఈస్ట్జోన్ తొలి కెప్టెన్గానూ ఇషాన్ ఘనత సాధించాడు
- దులీప్ ట్రోఫీలో ఈస్ట్ జోన్ బ్యాటర్ డబుల్ సెంచరీ బాదడం 31ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. చివరిసారిగా 1995 సీజన్లో సబా కరీమ్ (200 నాటౌట్) ద్విశతకం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఈ జట్టు నుంచి డబుల్ సెంచరీ రావడం ఇదే మొదటిసారి
- ఈస్ట్ జోన్ చివరిసారిగా 2012- 13 సీజన్లో దులీప్ ట్రోఫీ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత టైటిల్ అందుకోలేదు. ప్రస్తుత స్కోర్ ప్రకారం, ఇషాన్ కెప్టెన్సీలో ఈ జట్టుకు ఛాంపియన్గా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి