ETV Bharat / sports

ఫైనల్​లో ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసం - డబుల్ సెంచరీ బాదేసిన కెప్టెన్

దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్​లో ఇషాన్ కిషన్ డబుల్ సెంచరీ- భారీ స్కోర్ దిశగా ఈస్ట్​జోన్

Ishan Kishan
ఇషాన్ కిషన్ (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ishan Kishan Duleep Trophy : టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ మరోసారి బ్యాటుతో చెలరేగిపోయాడు. దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్​లో ఆడుతున్న అతడు డబుల్ సెంచరీతో సత్తా చాటాడు. 270 బంతుల్లోనే ద్విశతకం మార్క్ అందుకున్నాడు. అదే జోరులో 250 పరుగులు (27 ఫోర్లు, 7 సిక్స్​లు) కూడా పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇషాన్ కిషన్ రిటైర్ హర్ట్​గా మైదానం వీడాడు. మరోవైపు కుమార కుశాగ్ర కూడా శతకంతో రెచ్చిపోవడంతో ఈస్ట్​ జోన్ భారీ స్కోర్ దిశగా సాగుతోంది.

డబుల్ సెంచరీ
ఓవర్​నైట్ వ్యక్తిగత స్కోర్ 111 పరుగులతో ఇషాన్ బ్యాటింగ్ కొనసాగించాడు. తొలి రోజు తరహాలోనే అదే జోష్​ రెండో రోజూ కొనసాగించాడు. ధనాధన్ బ్యాటింగ్​తో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అతడికి తోడుగా మరో ఎండ్​లో కుశాగ్ర కూడా నిలకడగా ఆడడంతో ఈస్ట్​ జోన్​కు భారీ స్కోర్ దక్కింది. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరూ ఐదో వికెట్​కు 230 పరుగుల భాగస్వామ్యం నిర్మించారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన అనుకుల్​ రాయ్​ (45)తో కలిసి ఇషాన్ సెంచరీ పార్ట్​నర్షిప్ చేశాడు. అనంతరం ఇషాన్ రిటైర్డ్ హర్ట్​గా (250 పరుగులు) క్రీజును వీడాడు. ప్రస్తుతం ఈస్ట్​జోన్ 134.1 ఓవర్లలో 626-6 స్కోర్​తో ఉంది.

ఖాతాలో రేర్ రికార్డ్- ఐదో బ్యాటర్​గా ఘనత
తాజా ఇన్నింగ్స్​తో ఇషాన్ కిషన్ అరుదైన జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు. దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్​లో ద్విశతకం నమోదు చేసిన ఐదో బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. గతంలో రమణ్‌ లాంబా, అన్షుమాన్‌ గైక్వాడ్‌, ఛెతేశ్వర్‌ పుజారా, యశస్వీ జైస్వాల్‌ ఈ ఫీట్ సాధించారు. కాగా, 1987- 88 సీజన్‌లో రమణ్‌ లాంబా 320 పరుగులతో దులీప్ ట్రోఫీ పైనల్​లో అత్యధిక స్కోరు నమోదు చేసిన బ్యాటర్​గా టాప్​లో కొనసాగున్నాడు. అదే సీజన్‌లో అన్షుమన్‌ గైక్వాడ్‌ 216 పరుగులు చేశాడు. ఇక 2016- 17 సీజన్​లో పుజారా 256 పరుగులు చేయగా, 2022- 23లో జైస్వాల్‌ 209 పరుగులు బాదాడు.

ఈ మ్యాచ్​లో మరిన్ని రికార్డులు- ఘనతలు

  • ఈ డబుల్‌ సెంచరీతో ఇషాన్‌ కిషన్​ ఫస్ట్‌క్లాస్‌ క్రికెట్‌లో 4 వేల మైలురాయి పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ ఫార్మాట్‌లో అతడికి ఇది 10వ శతకం. అలాగే డబుల్ సెంచరీ బాదిన ఈస్ట్​జోన్ తొలి కెప్టెన్​గానూ ఇషాన్ ఘనత సాధించాడు
  • దులీప్ ట్రోఫీలో ఈస్ట్‌ జోన్‌ బ్యాటర్ డబుల్ సెంచరీ బాదడం 31ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. చివరిసారిగా 1995 సీజన్​లో సబా కరీమ్​ (200 నాటౌట్) ద్విశతకం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఈ జట్టు నుంచి డబుల్ సెంచరీ రావడం ఇదే మొదటిసారి
  • ఈస్ట్‌ జోన్‌ చివరిసారిగా 2012- 13 సీజన్​లో దులీప్ ట్రోఫీ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత టైటిల్ అందుకోలేదు. ప్రస్తుత స్కోర్ ప్రకారం, ఇషాన్ కెప్టెన్సీలో ఈ జట్టుకు ఛాంపియన్​గా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి

TAGGED:

ISHAN KISHAN DOUBLE CENTURY
DULEEP TROPHY FINAL SCORES
DULEEP TROPHY 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.