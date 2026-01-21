ETV Bharat / sports

'నా కొడుక్కి రెండేళ్లు కష్టంగా గడిచాయి- ఆ సమయంలో భగవద్గీత చదివాడు'- ఈటీవీ భారత్​తో ఇషాన్ కిషన్ తండ్రి

రెండేళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లోకి ఇషాన్ కిషన్- ఆనందంలో క్రికెటర్ ఫ్యామిలీ- ఈటీవీ భారత్​తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఇషాన్ తండ్రి ప్రణవ్ పాండే

Ishan Kishan
Ishan Kishan (Source : Ishan Insta Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Ishan Kishan Father With ETV Bharat Exclusive : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్​తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్​, వచ్చే నెలలో వరల్డ్​కప్​ టోర్నీలో ఆడనున్నాడు. అతడు టీమ్ఇండియాలోకి కమ్​బ్యాక్ ఇవ్వనుండడంతో ఇషాన్ తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇషాన్ కిషన్ తండ్రి ప్రణవ్ పాండే తన కుమారుడి క్రికెట్ జర్నీ గురించి 'ఈటీవీ భారత్'​తో ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ప్రణవ్ పాండే ఏమన్నారంటే?

రెండేళ్లలో మానసికంగా దృఢంగా మారాడు
టీమ్ఇండియాకు దూరంగా ఉన్న ఈ రెండేళ్లు ఇషాన్​కు సవాలుగా గడిచాయని ప్రవణ్ పాండే అన్నారు. అయితే ఈ క్షణాలే అతడిని మానసికంగానే కాకుండా శారీరకంగానూ కూడా బలోపేతం చేశాయని ఆయన వివరించారు. 'ఈ రోజు కోసమే మా కుటుంబం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తోంది. ఏ ఆటగాడికైనా భారత జట్టు జెర్సీని ధరించడం అతిపెద్ద కల. దేశం తరపున ఆడే అవకాశం ప్రతి ఆటగాడికి ప్రత్యేకమైనది, గర్వకారణమైనది. ఈ రెండేళ్లలో ఇషాన్ చాలా కష్టపడ్డాడు. క్రమశిక్షణకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చాడు'

Ishan Kishan And His Father
ఇషాన్ కిషన్​, ప్రణవ్ పాండే (Source : ETV Bharat)

'అంతేకాకుండా ప్రతీ అంశంలోనూ తనను తాను మెరుగుపరుచుకోవడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాడు. అలాగే ఆధ్యాత్మికత పట్ల మరింత మొగ్గు చూపించాడు. ఈ రెండేళ్లలో ఉజ్జయిన్ మహాకాల్ మందిరాన్ని పలుమార్లు సందర్శించాడు. భగవద్గీత పఠనం చేశాడు. నెగిటివిటీ రాకుండా, అదే తనకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చింది. ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్ మైండ్​సెట్​తో ఉంటూనే నిరంతరం ప్రాక్టీస్ కొనసాగించాడు' అని ప్రణవ్ పాండే ఈటీవీ భారత్​తో పేర్కొన్నారు.

'మునుపటి కంటే ఇషాన్ ఇప్పుడు మరింత పరిణతి చెందాడు. అతడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి తిరిగి రావడానికి ఈ మార్పే అతిపెద్ద కారణం. ఒక ఆటగాడు తన జీవితంలో ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కోవడం సహజమే. కానీ ఈ పరిస్థితుల నుంచి నేర్చుకుని తనను తాను మెరుగుపరుచుకున్న వారే ముందుకు సాగగలరు. ఈ సమయంలో ఇషాన్ తనను తాను అర్థం చేసుకున్నాడు, తన లోపాలను సరిదిద్దుకున్నాడు. బాధ్యతాయుతమైన ఆటగాడిగా తనను తాను అభివృద్ధి చేసుకున్నాడు' అని ఇషాన్ తండ్రి ప్రణవ్ అన్నారు.

కాగా, 2023 నవంబర్ 28న ఇషాన్ తన అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. అప్పటి నుంచి అతడు రెండు సంవత్సరాలకుపైగా భారత జట్టుకు దూరంగా ఉన్నాడు. ఇటీవల దేశవాళీలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చడంతో మళ్లీ సెలక్టర్ల దృష్టిలో పడ్డాడు. దీంతో అతడిని కివీస్​తో టీ20 సిరీస్​తోపాటు, వచ్చే నెలలో జరగనున్న వరల్డ్​కప్​ టోర్నీకీ ఎంపిక చేశారు.

T20 కెరీర్​
2021లో ఇషాన్ టీ20లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా అతడు 33 మ్యాచ్​ల్లో 804 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఆరు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అత్యధిక స్కోర్ 89 పరుగులు.

