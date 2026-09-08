'మళ్లీ జీరో నుంచి మొదలుపెట్టాలి'- ఫైనల్లో 270 కొట్టాక ఇషాన్ కిషన్ రియాక్షన్
దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో 270పరుగులు చేసిన ఇషాన్- దేశవాళీ క్రికెట్కు వెళ్లడం ఉపయోగపడిందన్న వికెట్ కీపర్- టీమ్ఇండియాలోకి తిరిగి రావాలంటే ఇంకా బాగా ఆడాల్సిందేనని కామెంట్- బ్యాటింగ్ కంటే తన మైండ్సెట్ మారిందన్న ఇషాన్
Published : September 8, 2026 at 11:36 AM IST
Ishan Kishan Domestic Cricket : దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో 270 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన ఇషాన్ కిషన్ ఇప్పుడు తన కెరీర్లో వచ్చిన గ్యాప్ గురించి మాట్లాడాడు. టీమ్ఇండియా నుంచి బయటకు వెళ్లి మళ్లీ దేశవాళీ క్రికెట్కు రావడం తనకు ఉపయోగపడిందని చెప్పాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వరుసగా ఆడుతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆటగాడి ఎదుగుదల ఒక స్థాయిలో ఆగిపోతుందని, అప్పుడు దేశవాళీ క్రికెట్కు వెళ్లి మళ్లీ జీరో నుంచి మొదలుపెట్టాల్సి వస్తుందని అన్నాడు. ఝార్ఖండ్ తరఫున దాదాపు రెండేళ్లు కష్టపడి ఆడిన సమయాన్ని తాను ఆస్వాదించానని తెలిపాడు. ఈ దులీప్ ట్రోఫీలో ఫైనల్కు ముందు రెండు మ్యాచ్ల్లో పెద్ద స్కోరు మిస్ అయిన ఇషాన్, సౌత్ జోన్పై మాత్రం భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్ తర్వాతే దేశవాళీ క్రికెట్ తన ఆటకు ఎలా ఉపయోగపడిందో వివరించాడు.
ఫైనల్లో 270 పరుగులు
చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో సౌత్ జోన్తో జరిగిన ఫైనల్లో ఇషాన్ 334 బంతుల్లో 270 పరుగులు చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 30 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. కుమార్ కుశాగ్రతో కలిసి 230 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. కుశాగ్ర 101 పరుగులు చేశాడు. ఇషాన్ క్రీజులో 522 నిమిషాలు ఉన్నాడు. 250 పరుగుల దగ్గర క్రాంప్స్ రావడంతో కొద్దిసేపు రిటైర్డ్ హర్ట్గా బయటకు వెళ్లి, తర్వాత మళ్లీ బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్తో ఈస్ట్ జోన్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 708 పరుగులు చేసింది. ఫైనల్ లాంటి మ్యాచ్లో సీనియర్ ప్లేయర్గా తన నుంచి టీమ్ పరుగులు ఆశిస్తుందని, అందుకే ఎక్కువసేపు క్రీజులో ఉండటం తన బాధ్యతగా తీసుకున్నానని ఇషాన్ చెప్పాడు.
బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్
దేశవాళీ క్రికెట్కు మళ్లీ వెళ్లిన టైమ్ గురించి ఇషాన్ చాలా క్లియర్గా మాట్లాడాడు. దీనికి ముందు 2024లో బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్టుల్లో కూడా అతడికి చోటు దక్కలేదు. జాతీయ జట్టులో లేని సమయంలో దేశవాళీ క్రికెట్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని బీసీసీఐ అప్పట్లో స్పష్టం చేసింది. ఆ సమయంలో ఇషాన్ రంజీ ట్రోఫీకి దూరంగా ఉండగా, 2023-24 కాంట్రాక్ట్ లిస్ట్లో అతడి పేరును తీసుకోలేదు. తర్వాత దేశవాళీ క్రికెట్లోకి తిరిగి వచ్చిన ఇషాన్ను 2025లో బీసీసీఐ మళ్లీ గ్రేడ్ సి కాంట్రాక్ట్లోకి తీసుకుంది. అయితే 2025-26 సీజన్ కోసం 2026 ఫిబ్రవరిలో ప్రకటించిన కొత్త కాంట్రాక్టుల్లో అతడి పేరు మళ్లీ లేదు.
మళ్లీ జీరో నుంచి అంటూ
టీమ్ఇండియాకు ఆడుతున్నావంటే మంచి ప్లేయర్వే అయినా, కొన్నిసార్లు ఒక దశ తర్వాత ఎదుగుదల అక్కడే ఆగిపోతుందని ఇషాన్ అన్నాడు. అలాంటి సమయంలో ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి దేశవాళీ క్రికెట్కు వస్తే మళ్లీ జీరో నుంచి మొదలుపెట్టినట్టే ఉంటుందని చెప్పాడు. ఝార్ఖండ్కు వెళ్లిన తర్వాత మరోసారి కష్టపడాల్సి వచ్చిందని, అదే సమయంలో తన ఆటను మరోసారి చూసుకునే అవకాశం దొరికిందని తెలిపాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వరుస మ్యాచ్లు ఆడుతున్నప్పుడు ఒక ఫ్లోలో ముందుకు వెళ్లిపోతామని, దేశవాళీ క్రికెట్కు వచ్చినప్పుడు మాత్రం తన ఆటపై మళ్లీ ఫోకస్ చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పాడు.
జట్టులోకి రావాలంటే ఇంకా బాగా ఆడాలి
ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆటగాళ్లు దేశవాళీ క్రికెట్లో భారీగా పరుగులు చేస్తున్నారని కూడా ఇషాన్ చెప్పాడు. ఒకసారి భారత జట్టులో చోటు కోల్పోయిన తర్వాత మళ్లీ రావాలంటే వాళ్లకంటే ఇంకా బాగా ఆడాల్సిందేనని అన్నాడు. ఎవరిపైనా తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని, కానీ మరింత బాగా ఆడితే దాని వల్ల లాభం తనకే ఉంటుందని చెప్పాడు. మళ్లీ జట్టులోకి రావాలంటే తన ముందున్న మార్గం మంచి ప్రదర్శన చేయడమేనని వివరించాడు. అందుకే మళ్లీ మొదటి నుంచి పని చేయాల్సి వచ్చిందన్నాడు.
బ్యాటింగ్ కాదు మైండ్సెట్ మారింది
తన బ్యాటింగ్లో పెద్ద టెక్నికల్ మార్పు ఏమీ లేదని ఇషాన్ మరో విషయం చెప్పాడు. మారింది ఎక్కువగా తన మైండ్సెట్ అని తెలిపాడు. ముందుగా మంచి ఆరంభాలు వచ్చినా వాటిని ఎందుకు పెద్ద స్కోర్లుగా మార్చలేకపోయాను, ఎక్కడ మిస్ అయ్యాను అనే విషయాలను ఆలోచించే సమయం దొరికిందన్నాడు. క్రీజులో ఉన్నప్పుడు ముందుగానే ఎక్కువ అంచనాలు పెట్టుకోవడం, ఏ బౌలర్ను ఎలా కొట్టాలి అని ఎక్కువగా ఆలోచించడం తగ్గించానని చెప్పాడు. ఒక్కో ఓవర్, ఒక్కో బంతిపై ఫోకస్ పెట్టడం వల్ల రిలాక్స్గా ఉండగలుగుతున్నానన్నాడు. ఫైనల్లో కూడా వీలైనంత ఎక్కువగా భారీ భాగస్వామ్యంతో ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడమే తన ప్లాన్ అని వివరించాడు.
టీమ్ఇండియాలోకి ఇలా తిరిగొచ్చాడు
ఇషాన్కు దేశవాళీ క్రికెట్లో బాగా ఆడిన తర్వాత భారత జట్టులో మళ్లీ అవకాశం వచ్చింది. 2023 నవంబర్ తర్వాత టీమ్ఇండియాకు దూరంగా ఉన్న అతడు 2026 జనవరిలో న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్ ద్వారా రీ ఎంట్రీ వచ్చాడు. ఆ సిరీస్లో నాలుగు ఇన్నింగ్స్ల్లో 215 పరుగులు చేశాడు. తర్వాత భారత్ గెలిచిన 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్లో తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్ల్లో 317 పరుగులు చేశాడు. జూలైలో ఐసీసీ టీ20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో మొదటిసారి నెంబర్ వన్ స్థానానికి చేరాడు. ఇప్పుడు వైట్ బాల్ జట్టులో మళ్లీ అవకాశాలు అందుకుంటున్న ఇషాన్, దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో 270 పరుగులతో రెడ్ బాల్లో కూడా భారీ స్కోరు నమోదు చేశాడు.
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