రాకెట్​లా దూసుకొచ్చిన ఇషాన్- ఒక్క సిరీస్​తో ర్యాంకింగ్స్​లో భారీ ఛేంజ్

T20 వరల్డ్​కప్​ ముంగిట స్టార్ ప్లేయర్ల ర్యాంకులు రిలీజ్- ఇషాన్ కిషన్, కామెరూన్ గ్రీన్, డికాక్ భారీ ఎదుగుదల!

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 3:43 PM IST

ICC T20 Batting Rankings : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా రిలీజ్ చేసిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ సత్తా చాటాడు. రీసెంట్​గా న్యూజిలాండ్​తో టీ20 సిరీస్​లో దుమ్ముదులిపేయడంతో ఇషాన్ ఏకంగా 32 స్థానాలు ఎగబాకాడు. ప్రస్తుతం 584 రేటింగ్స్​తో ఇషాన్ 32వ స్థానానికి దూసుకొచ్చాడు. ఇక ఈ ర్యాంకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు.

వచ్చీ రావడంతోనే
దాదాపు రెండేళ్లు అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు దూరంగా ఉన్న ఇషాన్ కిషన్ రీసెంట్​గా న్యూజిలాండ్​ సిరీస్​తోనే మళ్లీ టీమ్ఇండియా తరఫున ఆడాడు. వరల్డ్​కప్ ముంగిట వచ్చిన అవకాశాన్ని ఈ సిరీస్​లో ఇషాన్ రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకున్నాు. తొలి మ్యాచ్​లో తక్కువ స్కోరుకే ఔటైనా, రెండో టీ20 విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఇక సిరీస్​లో ఆఖరిదైన ఐదో టీ20లో ఏకంగా సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. మొత్తంగా నాలుగు మ్యాచ్​ల్లో ఇషాన్ 53.75 యావరేజ్​తో 215 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఈ సిరీస్​లో రెండో టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. దీంతో ఒక్కసారిగా 32 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు.

వీళ్లు కూడా!
ఇషాన్​తోపాటు ఆస్ట్రేలియా యంగ్ ఆల్​రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్ 16 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. సౌతాఫ్రికా స్టార్ బ్యాటర్ క్వింటన్ డికాక్ 15 స్థానాలు ఎగబాకాడు. ప్రస్తుతం గ్రీన్ 641 రేటింగ్స్​తో 14వ ప్లేస్​లో ఉండగా, డికాక్ 599 రేటింగ్స్​తో 22వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఇంగ్లాండ్ స్టార్ జాస్ బట్లర్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని మూడో స్థానానికి ఎగబాకాడు. టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఒక స్థానం కోల్పోయి నాలుగో ప్లేస్​కు పడిపోయాడు.

టీ20 టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • అభిషేర్ శర్మ (భారత్)- 917 రేటింగ్స్
  • ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్)- 834 రేటింగ్స్
  • జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్)- 769 రేటింగ్స్
  • తిలక్ వర్మ (భారత్)- 766 రేటింగ్స్
  • పాథుమ్ నిస్సాంక (శ్రీలంక)- 759 రేటింగ్స్

కొన్ని రోజులుగా ఫామ్​లేమితో తంటాలు పడ్డ టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఈ సిరీస్​తో టచ్​లోకి వచ్చాడు. ఐదు మ్యాచ్​ల్లో ఏకంగా 80.67 యావరేజ్​తో 242 పరుగులు చేసి సిరీస్​లోనే టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. అందులో 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. దీంతో సూర్య ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం సూర్య 728 రేటింగ్స్​తో ఆరో స్థానంలో ఉన్నాడు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

