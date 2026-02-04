రాకెట్లా దూసుకొచ్చిన ఇషాన్- ఒక్క సిరీస్తో ర్యాంకింగ్స్లో భారీ ఛేంజ్
T20 వరల్డ్కప్ ముంగిట స్టార్ ప్లేయర్ల ర్యాంకులు రిలీజ్- ఇషాన్ కిషన్, కామెరూన్ గ్రీన్, డికాక్ భారీ ఎదుగుదల!
Published : February 4, 2026 at 3:43 PM IST
ICC T20 Batting Rankings : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా రిలీజ్ చేసిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ సత్తా చాటాడు. రీసెంట్గా న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్లో దుమ్ముదులిపేయడంతో ఇషాన్ ఏకంగా 32 స్థానాలు ఎగబాకాడు. ప్రస్తుతం 584 రేటింగ్స్తో ఇషాన్ 32వ స్థానానికి దూసుకొచ్చాడు. ఇక ఈ ర్యాంకింగ్స్లో టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు.
వచ్చీ రావడంతోనే
దాదాపు రెండేళ్లు అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్న ఇషాన్ కిషన్ రీసెంట్గా న్యూజిలాండ్ సిరీస్తోనే మళ్లీ టీమ్ఇండియా తరఫున ఆడాడు. వరల్డ్కప్ ముంగిట వచ్చిన అవకాశాన్ని ఈ సిరీస్లో ఇషాన్ రెండు చేతులా అందిపుచ్చుకున్నాు. తొలి మ్యాచ్లో తక్కువ స్కోరుకే ఔటైనా, రెండో టీ20 విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఇక సిరీస్లో ఆఖరిదైన ఐదో టీ20లో ఏకంగా సెంచరీతో కదం తొక్కాడు. మొత్తంగా నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఇషాన్ 53.75 యావరేజ్తో 215 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఈ సిరీస్లో రెండో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. దీంతో ఒక్కసారిగా 32 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు.
వీళ్లు కూడా!
ఇషాన్తోపాటు ఆస్ట్రేలియా యంగ్ ఆల్రౌండర్ కామెరూన్ గ్రీన్ 16 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకున్నాడు. సౌతాఫ్రికా స్టార్ బ్యాటర్ క్వింటన్ డికాక్ 15 స్థానాలు ఎగబాకాడు. ప్రస్తుతం గ్రీన్ 641 రేటింగ్స్తో 14వ ప్లేస్లో ఉండగా, డికాక్ 599 రేటింగ్స్తో 22వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఇంగ్లాండ్ స్టార్ జాస్ బట్లర్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని మూడో స్థానానికి ఎగబాకాడు. టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఒక స్థానం కోల్పోయి నాలుగో ప్లేస్కు పడిపోయాడు.
టీ20 టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- అభిషేర్ శర్మ (భారత్)- 917 రేటింగ్స్
- ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్)- 834 రేటింగ్స్
- జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్)- 769 రేటింగ్స్
- తిలక్ వర్మ (భారత్)- 766 రేటింగ్స్
- పాథుమ్ నిస్సాంక (శ్రీలంక)- 759 రేటింగ్స్
కొన్ని రోజులుగా ఫామ్లేమితో తంటాలు పడ్డ టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఈ సిరీస్తో టచ్లోకి వచ్చాడు. ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా 80.67 యావరేజ్తో 242 పరుగులు చేసి సిరీస్లోనే టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. అందులో 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. దీంతో సూర్య ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం సూర్య 728 రేటింగ్స్తో ఆరో స్థానంలో ఉన్నాడు.