మ్యాచ్ ఓడిపోయినా ఇషాన్ కిషన్ అరుదైన ఫీట్- భారత మూడో బ్యాటర్గా ఘనత
రాంచీ టీ20లో మ్యాచ్లో భారీ టార్గెట్ నిర్దేశించినా టీమ్ఇండియా ఓడిపోయింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ మాత్రం ఓ అరుదైన ఫీట్ అందుకున్నాడు.
Published : October 10, 2026 at 2:10 PM IST
Ind vs WI T20 Ishan Kishan : వెస్టిండీస్తో సిరీస్లో జోరుమీదున్న టీమ్ఇండియాకు రెండో టీ20లో భారీ షాక్ తగిలింది. రాంచీ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో ప్రత్యర్థికి 250 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినప్పటికీ శ్రేయస్ సేనకు ఓటమి తప్పలేదు. దీంతో సిరీస్ సమమైంది. అయితే మ్యాచ్లో భారీ స్కోర్ సాధించి ఓడిపోయినప్పటికీ టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ మాత్రం ఓ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అదేంటంటే?
ఈ ఏడాదే భారత జట్టులోకి తిరిగొచ్చిన కిషన్ టీ20ల్లో సూపర్ ఫామ్తో దుసుకుపోతున్నాడు. ప్రస్తుతం ఐసీసీ T20 బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లోనూ అతడిదే అగ్రస్థానం. ఇక తాజాగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లోనూ కిషన్ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. 22 బంతుల్లోనే 43 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అతడు అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో టీ20ల్లో 50+ సిక్స్లు బాదిన భారత మూడో బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. 2026లో ఇషాన్ ఇప్పటిదాకా 51 సిక్స్లు బాదాడు.
కిషన్ కంటే ముందు మాజీ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఒకసారి, అలాగే అభిషేక్ శర్మ రెండుసార్లు ఈ ఘనతను సాధించారు. అయితే, ఒకే ఏడాదిలో T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ప్రపంచ రికార్డు సూర్యకుమార్ యాదవ్ పేరిట ఉంది. అతడు 2022లో మొత్తం 68 సిక్సర్లు కొట్టాడు.
ఒకే ఏడాదిలో T20ల్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన భారత ఆటగాళ్లు
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ - 68 సిక్సర్లు (2022)
- అభిషేక్ శర్మ - 63 సిక్సర్లు (2026)
- అభిషేక్ శర్మ - 54 సిక్సర్లు (2025)
- ఇషాన్ కిషన్ - 51 సిక్సర్లు (2026)
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ - 43 సిక్సర్లు (2023)