ఇషాన్ కిషన్ పెళ్లిపై స్పందించిన తల్లి- గర్ల్‌ఫ్రెండ్ పేరును స్వయంగా బయటపెట్టిన తాత

పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్​లో ఇషాన్ కిషాన్ వీరవిహారం- కొడుకు ఆట తీరుపై తల్లిదండ్రుల ఆనందం- అతని పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన తల్లి

Ishaan Kishan
Ishaan Kishan (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 7:16 AM IST

3 Min Read
Ishaan Kishan's mother on his marriage: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్థాన్‌పై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపులో ఇషాన్ కిషన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. 77 పరుగులతో పాక్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. భారత్- పాక్ మ్యాచ్‌లో ఇండియా గెలవడం, ఈ గేమ్​లో ఇషాన్ ఆడిన ఆటను ప్రముఖులు ప్రశసంచారు. అతని చిన్ననాటి కోచ్ ఉత్తమ్ మజుందార్ సహా, ఇషాన్ తల్లి కూడా తన కొడుకు ఆటపై తెగ సంబరపడిపోయారు. అంతేకాదు, ఇషాన్ పెళ్లిపై కూడా ఆమె కీలక కామెంట్స్ చేశారు.

పాట్నలో ఉంటున్న ఇషాన్ తల్లిదండ్రులు ప్రణవ్, సుచిత్ర తమ కుమారుడి ప్రదర్శన, భారత విజయంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తండ్రి ప్రణవ్ మాట్లాడుతూ టీమ్ ఇండియా గెలిచినందుకు గర్వంగా ఉందన్నారు. ఇషాన్‌కు 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారని చెప్పారు. గత రెండేళ్లుగా ఇషాన్ అతను చాలా కష్టపడ్డాడని, నిరంతరాయంగా దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడుతూ బ్యాటింగ్‌పైనే దృష్టి పెట్టాడని పేర్కొన్నారు.

భారత్ విజయంపై ఇషాన్ తల్లి కూడా స్పందించారు. అదే సమయంలో తన కుమారుడి పెళ్లి గురించి వస్తున్న వార్తలపై కూడా ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్‌పై విజయం సాధించిన టీమిండియాకు అభినందనలు తెలిపారు. ఇక ఇషాన్ పెళ్లిపై ఆమె చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. పెళ్లికి సంబంధించిన చర్చలు చేయడం లేదన్నారు. అసలు అతనికి ఇంకా పెళ్లి వయసు కూడా రాలేదని ఆమె చెప్పడం గమనార్హం.

ఇదిలా ఉండగా, తన శిష్యుడి ప్రదర్శనపై అతని చిన్ననాటి కోచ్ ఉత్తమ్ మజుందార్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. చిరకాల ప్రత్యర్థులపై ఒత్తిడితో కూడిన మ్యాచ్‌లో ఇషాన్ ఆడిన తీరును ఆయన కొనియాడారు. ' ఇషాన్ 40 బంతుల్లో 77 పరుగులు చేశాడు. పాకిస్థాన్‌పై ఈ స్థాయిలో స్కోరు చేయడం నిజంగా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం. నీ ఇన్నింగ్స్‌ను దేశానికి అంకితం చేయాలని నేను నిన్ననే అతనికి చెప్పాను. ఇంతటి ఒత్తిడి ఉన్న మ్యాచ్‌లో అతను ఆడిన తీరు పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. గతంలో ఆసియా కప్‌లో కూడా అతను పాకిస్థాన్‌పై 80 పైచిలుకు పరుగులు చేశాడు. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా చక్కగా రాణించాడు' అని ఉత్తమ్ మజుందార్ పేర్కొన్నారు.

గర్ల్‌ఫ్రెండ్ పేరును బయటపెట్టన ఇషాన్ తాత

మ్యాచ్‌కు ముందు ఇషాన్ కిషన్ తాత అనురాగ్ పాండే మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా తన మనవడి పెళ్లికి సంబంధించి ఒక కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. జాతీయ మీడియా సంస్థ ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇషాన్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ పేరును పొరపాటున ప్రస్తావించారు. అప్పటి నుంచి ఇషాన్ పెళ్లిపై వార్తలు రావడం మరింత ఎక్కువ అయ్యాయి. ఇషాన్ తాత మాట్లాడిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఇంతకీ ఇషాన్ తాతయ్య ఏమన్నారంటే?

"ఇషాన్ ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నా మాకు సమ్మతమే. అతని అన్నయ్య పల్లవిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే మేము ఒప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇషాన్ విషయంలో కూడా అలాగే చేస్తాం. అదిథి అతని గర్ల్‌ఫ్రెండ్. ఆమె జైపూర్‌లో ఉంటుంది. ఆమె ఒక మోడల్. మిస్ ఇండియా పోటీలో రన్నరప్‌గా నిలిచింది. మా పిల్లల సంతోషమే మాకు ముఖ్యం" అని ఆయన తెలిపారు.

ఎవరీ అదితి హుండియా?

ఇషాన్ కిషన్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌గా చెప్పబడుతున్న అదితి హుండియా 'మిస్ దివా 2018' విజేత. ఆమె రాజస్థాన్‌లోని జైపుర్‌కు చెందిన అమ్మాయి. మోడలింగ్‌తో పాటు, ఆమెకు "లేబుల్ అదితి హుండియా" అనే సొంత ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ కూడా ఉంది. ఆమె తండ్రి జైపుర్‌లో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త. నిజానికి ఇషాన్ కిషన్, అదితి హుండియా రిలేషన్‌లో ఉన్నట్లు 2019 ఐపీఎల్ ఫైనల్ సమయంలోనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. అదితి సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమెకు 2,70,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.

ISHAAN KISHAN MARRIAGE
T20 WORLD CUP 2026
ISHAAN KISHAN MARRIAGE

