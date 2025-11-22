ఇంకా కోలుకోని గిల్, అయ్యర్- రోహిత్ శర్మకే మళ్లీ వన్డే కెప్టెన్సీ!- ఛాన్స్ ఉందా?
Published : November 22, 2025 at 12:20 PM IST
Ind vs SA ODI Series 2025 : సౌతాఫ్రికాతో తొలి టెస్టులో గాయపడ్డ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు. గువాహటి వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో శనివారం ప్రారంభమైన రెండో టెస్టుకు దూరమయ్యాడు. దీంతో వైస్కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ ఈ మ్యాచ్కు కెప్టెన్ బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అయితే సౌతాఫ్రికా ఈ పర్యటనలోనే టెస్టు సిరీస్ ముగిశాక, వన్డే, టీ20 సిరీస్లు ఆడాల్సి ఉంది. వన్డే సిరీస్ ఈనెల 30న ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో అభిమానుల్లో ఓ సందేహం నెలకొంది.
మరో 8 రోజుల్లోనే
ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్ ఆడుతున్న భారత్ మరో 8 రోజుల్లోనే వైట్ బాల్ సిరీస్లో బరిలో దిగాల్సి ఉంది. అయితే భారత వన్డే జట్టుకు కూడా శుభ్మన్ గిల్నే కెప్టెన్. దీంతో ప్రస్తుతం వైద్యుల పర్యవేక్షనలో ఉన్న గిల్ మరో 8 రోజుల్లో కోలుకుంటాడా? అనే సందేహాలు మొదలయ్యాయి. గతకొంత కాలంగా గిల్ విశ్రాంతి లేకుండా క్రికెట్ ఆడడం, ఇకపై టీమ్ఇండియాకు కీలక సిరీస్లు ఉన్న నేపథ్యంలో అతడి విషయంలో బీసీసీఐ జాగ్రత్తగా ఉంటుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
ఈ పరిస్థితుల్లో గిల్ పుర్తిగా కోలుకోకముందే జట్టులోకి తీసుకురావడం అసాధ్యం. అలాగే వన్డే వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా ప్రస్తుతం గాయం నుంచి రికవరీ అవుతున్నాడు. గత నెలలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో వన్డేలో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా అయ్యర్ గాయపడ్డాడు. అప్పట్నుంచి అయ్యర్ జట్టుకు దూరమయ్యాడు. ఇప్పటికీ అతడు పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించలేదని తెలుస్తోంది. దీంతో అయ్యర్ కూడా సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్లో బరిలోకి దిగడం దాదాపుగా అసాధ్యమే! అలా కెప్టెన్, వైస్ కెప్టెన్ ఇద్దరూ గాయాలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటారా?
ఈ నేపథ్యంలో రానున్న వన్డే సిరీస్లో జట్టుకు ఎవరు సారథ్యం వహిస్తారు? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. ఒకవేళ గిల్, అయ్యర్ దూరమైతే టీమ్ఇండియాను ఎవరు నడిపిస్తారనేది అభిమానుల మదిలో ఉన్న ప్రశ్న. దీంతో సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మకు మళ్లీ కెప్టెన్ బాధ్యతలు అప్పగిస్తారా? అని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. అలా రోహిత్కు కెప్టెన్సీ ఇస్తే బాగుంటుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా జట్టు పరంగా చూసుకుంటే అది ఉత్తమమైన ఛాయిసే. కానీ, బీసీసీఐ ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం దాదాపు అసాధ్యం! ఎందుకంటే ఒకసారి కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించిన తర్వాత మళ్లీ బాధ్యతలు ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు.
ఛాన్స్ ఉందా?
అయితే గిల్కు ఇప్పుడున్న గాయం పెద్దదేమీ కాదు. ఇప్పటికే గిల్ కోలుకుంటున్నాడు. వన్డే సిరీస్కు ఇంకా వారం సమయం ఉంది. మెడనొప్పి నుంచి కోలుకోవడానికి ఈ గ్యాప్ సరిపోతుంది. ఈ క్రమంలో గిల్ త్వరితగతిన కోలుకొని జట్టులోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలా వస్తే, వన్డే సిరీస్లో కూడా గిల్ నడిపిస్తాడు. ఒకవేళ రాకపోతే ఇంకో యువ ఆటగాడికి సారథిగా ఎంపిక చేసే అవకాశాలను బీసీసీఐ కనుగొనవచ్చు!
సౌతాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే- నవంబర్ 30- రాంచి
- రెండో వన్డే- డిసెంబర్ 03- రాయ్పుర్
- మూడో వన్డే- డిసెంబర్ 06- విశాఖపట్టణం
