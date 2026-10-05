ఆసియా గేమ్స్పై 'రష్యా- ఉక్రెయిన్' యుద్ధం ఎఫెక్ట్- అందుకే షూటింగ్లో తగ్గిన మెడల్స్!
షూటింగ్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాని ఫలితాలు- భారత్కు తగ్గిన పతకాల సంఖ్య - ఆ యుద్దమే కారణమా?
Published : October 5, 2026 at 8:37 AM IST
Asian Games Shooting Medals : 2026 ఆసియా గేమ్స్లో భారత్కు షూటింగ్లో ఆశించిన మేర పతకాలు రాలేదు. మన షూటర్లు ఈసారి 15 మెడల్స్ మాత్రమే సాధించారు. ఇందులో 3 గోల్డ్, 8 సిల్వర్ , 4 బ్రాంజ్ మెడల్స్ ఉన్నాయి. అదే గతేడాది మాత్రం ఈ ఒక్క క్రీడలోనే భారత షూటర్లు 22 పతకాలు సాధించారు. అందులో ఇందులో 7 స్వర్ణాలు, 9 రజతాలు, 6 కాంస్యాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈసారి షూటింగ్లో భారత్కు పతకాలు తగ్గడానికి రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఒక కారణమని క్రీడా విళ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మరి ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు షూటింగ్లో అనుకున్నంత మేరకు మెడల్స్ రాకపోవడానికి- ఆ యుద్ధానికి సంబంధం ఏంటో చూద్దాం!
ఒలింపిక్స్ స్టార్లకు కూడా నిరాశే!
గతసారి ఆసియా క్రీడలు చైనా వేదికగా జరిగాయి. ఈసారి ఈ క్రీడలకు జపాన్ అయాచి నగోయా నగరాలు ఆతిథ్యమిచ్చాయి. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈసారి షూటింగ్లో మనకే కాదు చైనాకు మినహా అన్ని దేశాలకు మెడల్స్ తగ్గాయి. ముఖ్యంగా పారిస్ ఒలింపిక్స్లో పతకం సాధించిన మను బాకర్ భారీ అంచనాలతో దిగింది. ఆమె పక్కా మెడల్ తీసుకొస్తుందని భారత్ ధీమాగా ఉంది. కానీ ఆమె షూటింగ్లో పలు ఈవెంట్లలో పాల్గొన్నా, మెడల్ లేకుండానే నిష్క్రమించింది. రైజాన్ ధిల్లాన్, అనంత్ జీత్ సింగ్, ఈషా సింగ్ పరిస్థితి కూడా దాదాపు అంతే!
DISASTER FOR INDIA IN 10M AIR PISTOL! - After a Medal-less campaign in the Women’s event, the Men’s event has also ended without a medal. - All three Indian shooters failed to Qualify for the individual final. - India also failed to win a Team medal A COMPLETELY DISAPPOINTING CAMPAIGN in 10M AIR PISTOL!!!! 🤦😓— The Khel India (@TheKhelIndia) September 24, 2026
అదే కారణమా?
అయితే భారత షూటర్ల ప్రదర్శనపై మందుగుండు సామగ్రి ప్రభావం పడిందని అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి. మందుగుండు సామగ్రి ఇబ్బంది పెట్టడంతో మన షూటర్లు ఆశించిన మేర ప్రదర్శన ఇవ్వలేక ఇబ్బంది పడ్డారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే నాణ్యమైన బుల్లెట్లు, క్వాలిటీ గన్ వాడినప్పుడు ఏ షాట్ ఎలా వెళ్తుందో అనేది ప్రొఫెషనల్ షూటర్కు కచ్చితంగా తెలుస్తుంది. ఒకవేళ మందుగుండు సామగ్రి సరిగా లేకపోతే ఎంత ఏకాగ్రతతో షూట్ చేసినా ఫలితం అనుకూలంగా రాదు. ఆసియా క్రీడల్లాంటి పెద్ద ఈవెంట్లలో ఒక్క మిల్లీమీటర్ తేడా వచ్చినా ఫలితం మారిపోయి పతకంపై ప్రభావం ఉంటుంది.
ఆసియా క్రీడల్లో ఈసారి భారత్ మహిళా షూటర్ ఆషి చౌక్సీకి ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్స్ కోసం వినియోగించిన బుల్లెట్లు (మందుగుండు సామగ్రి) నాణ్యంగా లేవని అనిపించినప్పటికీ వాటితోనే పోరాడింది. స్టాక్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో పోటీ పడింది. దీంతో ఈ పోటీలో ఆమె 23వ స్థానానికి పరిమితమై ఫైనల్కు కూడా వెళ్లలేకపోయింది.
Manu Bhaker & Rahi Sarnobat failed to Qualify for the 25m Pistol Women Final 😢 Manu Bhaker - 579 | 11th Rahi Sarnobat - 568 | 30th Only Top 8 made into the Finals https://t.co/2oU1rmK48g— The Khel India (@TheKhelIndia) September 28, 2026
ఆ యుద్ధం వల్లే!
2022లో ఉక్రెయిన్ - రష్యా మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైంది. అంతర్జాతీయంగా అప్పట్నుంచి అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఏర్పాడ్డాయి. అయితే ఈ యుద్ధం వల్ల బుల్లెట్ల కొరత ఏర్పడిందనేది పలువురు వాదిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ కారణాలతో మందుగుండు సామగ్రి సరఫరాలో జాప్యం జరిగింది. దీని ఫలితంగా మన షూటర్లు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోయారు. అయితే 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్ సమయంలో మిగిలిన మందుగుండుతోనే ఇప్పుడు ఆసియా గేమ్స్లో మన షూటర్లు పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. గ్రేడ్ .22 మందుగుండు సామగ్రిని భారత షూటర్లు ప్రాక్టీస్ కోసం వినియోగిస్తారు.
తేడా అదే
సాధారణంగా దేశంలో పౌర, రక్షణ కోసం వినియోగించే మందుగుండు సామగ్రి ఐదేళ్లదాకా నిల్వ ఉంటుంది. కానీ, షూటింగ్ పోటీల కోసం వాడే బుల్లెట్ సామగ్రి మాత్రం అలా కాదు. ఉష్ణోగ్రత, తేమ వంటి కారణాల వల్ల బుల్లెట్ నాణ్యతలో మార్పు వస్తుంది. భారత మాజీ షూటర్లు విజయ్ కుమార్, సుమా షిరూర్ కూడా ఈ అభిప్రాయాన్నే వ్యక్తం చేశారు. మందుగుండు సామగ్రిని భద్రపరిచే విధానం ఈ పోటీలకు అత్యంత కీలకమైందని పేర్కొన్నారు.
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