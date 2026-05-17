ధోనీ ఫ్యాన్స్​కు భారీ షాక్- ఆ మ్యాచ్​తో IPLకు రిటైర్మెంట్! ​

ధోనీ ఐపీఎల్ రిటైర్మెంట్​కు సమయం వచ్చేసిందా?- ఆ మ్యాచ్​తోనే క్యాష్ రిచ్ లీగ్​కు గుడ్​ బై చెప్పనున్నాడా?

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 4:04 PM IST

Dhoni IPL Retirement : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈ సీజన్​లో ఇప్పటికే 12 మ్యాచ్​లు ఆడేసింది. అయినా జట్టు సీనియర్ స్టార్ ప్లేయర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ మాత్రం ఇప్పటిదాకా బరిలోకి దిగలేదు. ప్రాక్టీస్ సెషన్స్​లో కనిపించినా ధోనీ మాత్రం మ్యాచ్​లో ఆడలేదు. దీంతో అతడి కోసం అభిమానులు ఎదురుచూపులు కొనసాగుతున్నాయి. అసలు ధోనీని ఈ సీజన్​లో చూస్తామా? అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ వార్త బయటకు వచ్చింది.

అయితే లీగ్ స్టేజ్​లో సీఎస్కేకు ఇంకా రెండు మ్యాచ్​లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ రెండింట్లో ఒకటి చెన్నై వేదికగా, మరొకటి ప్రత్యర్థి హోంగ్రౌండ్​లో ఆడనుంది. ఈనెల 18న సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​తో సీఎస్కే సొంతగడ్డ చిదంబరం (చెపాక్) వేదికగా మ్యాచ్ ఆడనుంది. ప్రస్తుత సీజన్​లో చెన్నైకి హోం గ్రౌండ్​లో ఇదే ఆఖరి మ్యాచ్ కానుంది. అందుకే ఈ మ్యాచ్​లో ధోనీ బరిలోకి దిగుతాడని క్రీడా వర్గాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది. సన్​రైజర్స్​తో మ్యాచ్​లో ఆడి, సొంత అభిమానుల ముందు ఐపీఎల్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడని ప్రచారం జోరందుకుంది.

ఆ వ్యాఖ్యలతో చేకూరిన బలం!
ధోనీ ఐపీఎల్ రిటైర్మెంట్ వార్తలు వస్తున్న వేళ క్రికెట్ కామెంటేటర్ హర్షా భోగ్లే తాజా కామెంట్స్ ఆసక్తి రేకేత్తిస్తున్నాయి. ఆయన తాజాగా 'ఈ సీజన్​లో చెన్నై ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ చెపాక్ వేదికగా ఆడనుంది. అదీనూ సన్​రైజర్స్​ జట్టుతో. ఈ మ్యాచ్​లో మనమంతా ఓ సర్​ప్రైజ్ చూసే అవకాశం ఉంది. అభిమానులను ఆశ్యర్చానికి గురి చేసే నిర్ణయం వచ్చినా నేను ఆశ్చర్యపోను' అని వ్యాఖ్యానించాడు. దీంతో ఇది ధోనీ రిటైర్మెంట్ గురించే పరోక్షంగా మాట్లాడాడని నెటిజన్లు అనుకుంటున్నారు.

రేపే మ్యాచ్!
సోమవారం రోజే ఎస్​ఆర్​హెచ్- సీఎస్కే మ్యాచ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్ ఇరుజట్లకు కూడా అత్యంత కీలకం. ప్రస్తుతం 14 పాయింట్లతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ మూడో స్థానంలో ఉండగా, చెన్నై 12 పాయింట్లతో ఆరో ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది. ప్లేఆఫ్స్​లో ముందడుగు వేయాలంటే రెండు జట్లకు ఇందులో గెలవడం కీలకం. ఓవైపు ప్లేఆఫ్స్ పోటీ రసవత్తరంగా ఉండగానే, తాజాగా ధోనీ రిటైర్మెంట్ అంటూ వస్తున్న వార్తలతో ఈ మ్యాచ్​కు మరింత ఆకర్షణ చేకూరింది. మరి రేపు ఏం జరగనుందో చూడాలి!

బరిలోకి దింపుతారా?
ఈ సీజన్​ ప్రారంభం కాకముందే ధోనీకి గాయమైందని కొన్ని మ్యాచ్​లకు అందుబాటులో ఉండడని తొలుత మేనేజ్​మెంట్ చెప్పింది. ఆ తర్వాత ధోనీ క్రమంగా కోలుకుంటున్నప్పటికీ బరిలో దించడం లేదు. అయితే జట్టు కాంబినేషన్​ను మార్చకూడదని, తన వల్ల ఇంకో యువ ఆటగాడు జట్టులో స్థానం కోల్పోవడం ఇష్టం లేకనే ధోనీ ఆడడం లేదని ఆ మధ్య వార్తలు వచ్చాయి. మరోవైపు, సీజన్ ఆరంభంలో తడబడ్డ సీఎస్కే సెకండ్ హాఫ్​లో పుంజుకొని ప్లేఆఫ్స్​ రేసులోకి దూసుకొచ్చింది. మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గితే ఆ జట్టుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మేనేజ్​మెంట్ ధోనీని బరిలోకి దింపుతుందా? అనేది ఆసక్తిగా మారింది.

శకం ముగిసినట్లే!
ఒకవేళ సన్​రైజర్స్​ మ్యాచ్​లో ధోనీ బరిలోకి దిగి సొంత అభిమానుల ముందు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తే మాత్రం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో ఒక శకం ముగిసినట్లే అవుతుంది. 2008 తొలి ఎడిషన్​ నుంచి (2016, 2017 మినహా) ధోనీ సీఎస్కేతోనే ఉన్నాడు. సుదీర్ఘ కాలం జట్టును నడిపించి సక్సెస్​ఫుల్ ఫ్రాంచైజీగా నిలిపాడు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా ఐదుసార్లు జట్టును ఛాంపియన్​ నిలిపిన ధోనీ సీఎస్కేలో ఒక వారసత్వం క్రియేట్ చేశాడు. అతడు తప్పుకున్న తర్వాత ఆ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఎవరికైనా సవాల్​తో కూడుకున్నదే. ధోనీ కెప్టెన్సీలో సీఎస్కే చివరిసారిగా 2023 ఎడిషన్​ టైటిల్ నెగ్గింది.

