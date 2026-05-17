ధోనీ ఫ్యాన్స్కు భారీ షాక్- ఆ మ్యాచ్తో IPLకు రిటైర్మెంట్!
ధోనీ ఐపీఎల్ రిటైర్మెంట్కు సమయం వచ్చేసిందా?- ఆ మ్యాచ్తోనే క్యాష్ రిచ్ లీగ్కు గుడ్ బై చెప్పనున్నాడా?
Published : May 17, 2026 at 4:04 PM IST
Dhoni IPL Retirement : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈ సీజన్లో ఇప్పటికే 12 మ్యాచ్లు ఆడేసింది. అయినా జట్టు సీనియర్ స్టార్ ప్లేయర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ మాత్రం ఇప్పటిదాకా బరిలోకి దిగలేదు. ప్రాక్టీస్ సెషన్స్లో కనిపించినా ధోనీ మాత్రం మ్యాచ్లో ఆడలేదు. దీంతో అతడి కోసం అభిమానులు ఎదురుచూపులు కొనసాగుతున్నాయి. అసలు ధోనీని ఈ సీజన్లో చూస్తామా? అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ వార్త బయటకు వచ్చింది.
అయితే లీగ్ స్టేజ్లో సీఎస్కేకు ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ రెండింట్లో ఒకటి చెన్నై వేదికగా, మరొకటి ప్రత్యర్థి హోంగ్రౌండ్లో ఆడనుంది. ఈనెల 18న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో సీఎస్కే సొంతగడ్డ చిదంబరం (చెపాక్) వేదికగా మ్యాచ్ ఆడనుంది. ప్రస్తుత సీజన్లో చెన్నైకి హోం గ్రౌండ్లో ఇదే ఆఖరి మ్యాచ్ కానుంది. అందుకే ఈ మ్యాచ్లో ధోనీ బరిలోకి దిగుతాడని క్రీడా వర్గాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది. సన్రైజర్స్తో మ్యాచ్లో ఆడి, సొంత అభిమానుల ముందు ఐపీఎల్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడని ప్రచారం జోరందుకుంది.
ఆ వ్యాఖ్యలతో చేకూరిన బలం!
ధోనీ ఐపీఎల్ రిటైర్మెంట్ వార్తలు వస్తున్న వేళ క్రికెట్ కామెంటేటర్ హర్షా భోగ్లే తాజా కామెంట్స్ ఆసక్తి రేకేత్తిస్తున్నాయి. ఆయన తాజాగా 'ఈ సీజన్లో చెన్నై ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ చెపాక్ వేదికగా ఆడనుంది. అదీనూ సన్రైజర్స్ జట్టుతో. ఈ మ్యాచ్లో మనమంతా ఓ సర్ప్రైజ్ చూసే అవకాశం ఉంది. అభిమానులను ఆశ్యర్చానికి గురి చేసే నిర్ణయం వచ్చినా నేను ఆశ్చర్యపోను' అని వ్యాఖ్యానించాడు. దీంతో ఇది ధోనీ రిటైర్మెంట్ గురించే పరోక్షంగా మాట్లాడాడని నెటిజన్లు అనుకుంటున్నారు.
I won't be surprised if Chennai is painted yellow on the 18th. This could be MS Dhoni's last appearance. Fans deserve to know when he's retiring a legend like him who gave so much to the country and CSK deserves a grand farewell…
రేపే మ్యాచ్!
సోమవారం రోజే ఎస్ఆర్హెచ్- సీఎస్కే మ్యాచ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్ ఇరుజట్లకు కూడా అత్యంత కీలకం. ప్రస్తుతం 14 పాయింట్లతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ మూడో స్థానంలో ఉండగా, చెన్నై 12 పాయింట్లతో ఆరో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది. ప్లేఆఫ్స్లో ముందడుగు వేయాలంటే రెండు జట్లకు ఇందులో గెలవడం కీలకం. ఓవైపు ప్లేఆఫ్స్ పోటీ రసవత్తరంగా ఉండగానే, తాజాగా ధోనీ రిటైర్మెంట్ అంటూ వస్తున్న వార్తలతో ఈ మ్యాచ్కు మరింత ఆకర్షణ చేకూరింది. మరి రేపు ఏం జరగనుందో చూడాలి!
బరిలోకి దింపుతారా?
ఈ సీజన్ ప్రారంభం కాకముందే ధోనీకి గాయమైందని కొన్ని మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉండడని తొలుత మేనేజ్మెంట్ చెప్పింది. ఆ తర్వాత ధోనీ క్రమంగా కోలుకుంటున్నప్పటికీ బరిలో దించడం లేదు. అయితే జట్టు కాంబినేషన్ను మార్చకూడదని, తన వల్ల ఇంకో యువ ఆటగాడు జట్టులో స్థానం కోల్పోవడం ఇష్టం లేకనే ధోనీ ఆడడం లేదని ఆ మధ్య వార్తలు వచ్చాయి. మరోవైపు, సీజన్ ఆరంభంలో తడబడ్డ సీఎస్కే సెకండ్ హాఫ్లో పుంజుకొని ప్లేఆఫ్స్ రేసులోకి దూసుకొచ్చింది. మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ నెగ్గితే ఆ జట్టుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మేనేజ్మెంట్ ధోనీని బరిలోకి దింపుతుందా? అనేది ఆసక్తిగా మారింది.
శకం ముగిసినట్లే!
ఒకవేళ సన్రైజర్స్ మ్యాచ్లో ధోనీ బరిలోకి దిగి సొంత అభిమానుల ముందు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తే మాత్రం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో ఒక శకం ముగిసినట్లే అవుతుంది. 2008 తొలి ఎడిషన్ నుంచి (2016, 2017 మినహా) ధోనీ సీఎస్కేతోనే ఉన్నాడు. సుదీర్ఘ కాలం జట్టును నడిపించి సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రాంచైజీగా నిలిపాడు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా ఐదుసార్లు జట్టును ఛాంపియన్ నిలిపిన ధోనీ సీఎస్కేలో ఒక వారసత్వం క్రియేట్ చేశాడు. అతడు తప్పుకున్న తర్వాత ఆ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ఎవరికైనా సవాల్తో కూడుకున్నదే. ధోనీ కెప్టెన్సీలో సీఎస్కే చివరిసారిగా 2023 ఎడిషన్ టైటిల్ నెగ్గింది.
