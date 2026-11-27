'సిరాజ్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడా?'- లైవ్లో మురళీ కార్తీక్ కామెంట్స్
Mohammed Siraj Emotional : క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా భారత్ - న్యూజిలాండ్ మధ్య రెండో టెస్టులోనూ పేసర్ సిరాజ్కు చోటు దక్కలేదు. దీంతో మాజీ క్రికెటర్ మురళీ కార్తిక్ మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టాడు.
Published : November 27, 2026 at 4:58 PM IST
న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులోనూ మహ్మద్ సిరాజ్కు చోటు దక్కలేదు. తొలి మ్యాచ్తో పోలిస్తే, ఈ టెస్టులో భారత్ తుదిజట్టులో ఒక మార్పు జరిగినప్పటికీ, సిరాజ్కు మాత్రం మరోసారి నిరాశ ఎదురైంది. పేసర్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ స్థానంలో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ గుర్నూర్ బ్రార్ను జట్టులోకి తీసుకుంది. దీంతో సిరాజ్ వివాదం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ క్రమంలో లైవ్ టీవీ కామెంటేటర్ మాజీ క్రికెటర్ మురళీ కార్తిక్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్గా మారాయి. జట్టులో చోటు దక్కకపోవడంతో సిరాజ్ 'భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడేమో?' అని కార్తిక్ వ్యాఖ్యానించాడు.
సిరాజ్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడా?
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ అనంతరం సిరాజ్ సన్గ్లాసెస్ ధరించి మైదానంలో నడుస్తూ కనిపించాడు. ఈ సమయంలో అతడి ముఖాన్ని గమనించిన మురళీ కార్తీక్, జట్టులో చోటు దక్కకపోవడం వల్ల సిరాజ్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడేమోనని అన్నాడు. 'సిరాజ్ ఏడుస్తున్నాడా?' అని లైవ్ టెలికాస్ట్లో కార్తీక్ ప్యానెల్లోని మెంబర్లతో అన్నాడు. అయితే సిరాజ్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లు ఎక్కడా కనిపించలేదు. కానీ మైదానంలో అతడి ఫేస్ చూస్తుంటే ఎమోషనల్ అయ్యాడేమోనని కార్తిక్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
అయితే సిరాజ్ను ఎంపిక చేయకపోవడంపై మేనేజ్మెంట్ను కార్తిక్ ప్రశ్నించాడు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సిరాజ్ జట్టులో ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డాడు. బెంచ్పై ఉంటే ఎలాగైనా జట్టులోకి రావాలని ఎంతో కష్టపడే తత్వం సిరాజ్కు ఉంటుందని అన్నాడు. ఒకవేళ సిరాజ్ ఫామ్లో లేడని యాజమాన్యం భావిస్తే, అతడిని ఎందుకు జట్టులోకి తీసుకున్నారని ప్రశ్నించాడు. గాయాలతో బాధపడుతున్నా, మైదానంలో సిరాజ్ తన వంద శాతం ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించే ఆటగాడని కార్తిక్ కొనియాడాడు.
No Siraj in the XI again! 👀 Our #ExtraaaInnings panel isn't mincing words about his omission. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/MGpL4RReX6— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 26, 2026
ఆరేళ్లలో ఇదే తొలిసారి
2020లో సిరాజ్ టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అయితే గడిచిన ఆరేళ్లలో ఏ సిరీస్కైనా సిరాజ్ ఎంపికైతే కనీసం ఒక మ్యాచ్లోనైనా బరిలో దిగాడు. అయితే తన కెరీర్లో మొట్టమొదటిసారి సిరీస్ మొత్తం బెంచ్కే పరిమితం అయ్యాడు. కొంతకాలంగా భారత టెస్టు జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్న సిరాజ్కు, వరుసగా రెండు మ్యాచ్లలో అవకాశం దక్కని సందర్భాలు చాలా అరుదు. ప్రస్తుత వరల్డ్టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ (2025- 2027)లో సిరాజ్ 11 మ్యాచ్ల్లో 43 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
🚨 MOHAMMED SIRAJ CRYING AND EMOTIONAL AFTER DROPPED FROM PLAYING11 IN 2ND TEST Vs NZ 🚨 Murali Kartik said 🗣️, "Because he is an emotional person. Obviously, it hurts. Look, we have all always played with players who are fine—some people are fine when you drop them, while some people just want to play, it doesn't matter to them. Whether there's pain in the leg, a headache, body ache, or shivering, they give their all. He seems like that kind of bowler. Because look, I don't know, sometimes you hide inside the hurt you must be feeling, because he was also benched in the ODIs. Even during the West Indies tour in India, he was only given a chance in the final match when nobody else was to be played—this hurts a player. And looking at the stats so far, I am surprised. For what reason... or else don't even keep him in the team then."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 27, 2026
'పడిలేచిన న్యూజిలాండ్'- రెండో టెస్టులో ముగిసిన తొలిరోజు ఆట
క్రికెట్లో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న యువరాజ్ శిష్యులు!- కుర్రాళ్లకు స్ఫూర్తినిస్తున్న మాజీ క్రికెటర్