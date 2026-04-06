'శాంసన్ కాదు! ఆ ప్లేయరే CSKకు ప్రాబ్లమ్- ఇప్పటికే 100 రన్స్ ఇచ్చేశాడు'- ఇర్ఫాన్ పఠాన్
Published : April 6, 2026 at 8:30 PM IST
Irfan Pathan On CSK : 2026 ఐపీఎల్లో స్టార్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ రావడంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బ్యాటింగ్ మరింత పటిష్ఠంగా మారుతుందని సీజన్కు ముందు ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే అనుకున్నది ఒక్కటి ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఇంకొక్కటి అన్నట్లుగా తయారైంది చెన్నై పరిస్థితి. సంజు ఈ సీజన్లో ఘోరంగా విఫలమవుతున్నాడు. ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్లు ఆడితే ఒక్కదాంట్లోనూ రెండంకెల స్కోర్ చేరుకోలేదు.
దీంతో బ్యాటింగ్పై తీవ్రంగా ప్రభావం పడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సీఎస్కేకు శాంసన్ పెద్ద సమస్యగా మారాడంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే చెన్నై ఆటతీరుపై మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ విశ్లేషించాడు. సీఎస్కేకు సంజు సమస్య కాదని, అసలు ప్రాబ్లమ్ ఆ 21ఏళ్ల ప్లేయరే అని అన్నాడు. ఇంతకీ ఆ ప్లేయర్ ఎవరు? అతడిని ఇర్ఫాన్ ఎందుకలా ఉన్నాడో చూద్దాం!
చెన్నైకు ప్రాబ్లమ్ శాంసన్ కాదని, నూర్ అహ్మద్ జట్టుకు అసలైన సమస్య అని ఇర్ఫాన్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్త పరిచాడు. అఫ్గానిస్థాన్కు చెందిన ఈ స్పిన్నర్ ప్రస్తుత లీగ్లో ఇప్పటిదాకా ఒక్క వికెట్ కూడా పడగొట్టలేదని అన్నాడు. అంతేకాకుండా 11.10 ఎకనమీతో ధారాళంగా పరుగులు ఇస్తున్నాడని పేర్కొన్నాడు. 'నూర్ అహ్మదే సీఎస్కేకు అసలు సమస్య. ఈ సీజన్లో అతడు ఇప్పటిదాకా 10 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశాడు. ఇందులో ఒక్క వికెట్ తీయలేదు. పైగా 100కు పైగా పరుగులు ఇచ్చాడు. అతడు ఇంకా తన బౌలింగ్ను మెరుగుపర్చుకోవాలని నా అభిప్రాయం' అని ఇర్ఫాన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ వ్యాఖ్యానించాడు.
🚨NOOR AHMED REALLY LOOK LIKE CLUELESS🤯— Sam (@Cricsam01) April 5, 2026
- 0/49 today against RCB at Economy of 12
- 0/38 against Punjab Kings
Noor & Varun Chakravarthy both are hyped during T20 WC 🤯 pic.twitter.com/s5QsQ8AfLw
గతేడాది సూపర్ రికార్డ్
అయితే ఇదే నూర్ అహ్మద్ గతేడాది ఐపీఎల్లో సీఎస్కేకు ప్రధాన స్పిన్నర్గా నిలిచాడు. 14 మ్యాచ్ల్లో 24 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. దీంతో ఆ సీజన్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్ల లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అవే భారీ అంచనాలతో ఈసారి కూడా బరిలో దిగాడు. కానీ ఈ సీజన్లో అంచనాలు తలకిందులు అయ్యాయి. రాజస్థాన్తో తొలి మ్యాచ్లో 2 ఓవర్లలో 24 పరుగులు ఇవ్వగా, పంజాబ్తో మ్యాచ్లో 38 రన్స్ ఇచ్చాడు. ఇక రీసెంట్గా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లో నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 49 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.
అతడు నిరాశ పర్చాడు
అలాగే అనుభవజ్ఞుడైన మ్యాట్ హెన్రీ కూడా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లో భారీగా పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. దీనిపై తాను డిసప్పాయింట్ అయినట్లు ఇర్ఫాన్ పేర్కొన్నాడు. 'హెన్రీ బౌలింగ్ పట్ల నేను చాలా నిరాశ చెందాను. ఎందుకంటే అతనికి చాలా అనుభవం ఉంది. అతను గతంలో మంచి ప్రదర్శనలు ఇచ్చాడు. కానీ ఈ లీగ్లో మాత్రం ఆ స్థాయిలో రాణించలేకపోతున్నాడు. విరాట్ కోహ్లీ లాంటి బ్యాటర్ క్రీజులో ఉండగా అతడికి ఫుల్ లెంగ్త్ బంతులు వేస్తున్నాడు. అదే అన్షుల్ కంబోజ్ విరాట్ను బౌన్సర్తో ఔట్ చేశాడు. కానీ హెన్రీ ఫుల్ బాల్స్ వేశాడు' అని ఇర్ఫాన్ అన్నాడు.
తుస్సుమంటున్న బిగ్ డీల్ ప్లేయర్!
కాగా, గతేడాది మినీవేలానికి ముందు రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి సంజు శాంసన్ను రూ.18 కోట్ల భారీ ధరకు చెన్నై ట్రేడ్ చేసుకుంది. దీంతో సీఎస్కేలో జోష్ పెరిగింది. పైగా ఐపీఎల్కు ముందు టీ20 వరల్డ్కప్లో పరుగుల వరద పారించి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీగా నిలిచాడు. దీంతో అతడిపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగాయి. అయితే ఓపెనర్గా వస్తున్న శాంసన్ ఈ టోర్నీలో తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తున్నాడు. వరుసగా రాజస్థాన్తో (6), పంజాబ్తో (7), ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లో (9) విఫలమయ్యాడు. శాంసన్ ఇలా ఫెయిల్ అవ్వడం ఒక రకంగా జట్టును దెబ్బతీస్తోంది. అయితే చెన్నై ఆడిన ఆఖరి రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ 200+ స్కోర్ చేయడంతో అతడి గురించి ప్రస్తావన రావడం లేదు! కానీ మున్ముందు మ్యాచ్ల్లో శాంసన్ పుంజుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
🚨 CSK high priced flopped players list 🚨— VIKAS (@Vikas662005) April 5, 2026
Sanju Samson 🔄 18.0 CR
Ruturaj Gaikwad 🔄 18.0 CR
Kartik Sharma 🔄 14.20 CR
Noor Ahmed 🔄 10.0 CR
Prashant Veer 🔄 14.20 CR
CSK dumb decision released Jadeja, Pathirana & Sameer Rizvi. pic.twitter.com/Yb9AorJCm5
