'శాంసన్ కాదు! ఆ ప్లేయరే CSKకు ప్రాబ్లమ్- ఇప్పటికే 100 రన్స్ ఇచ్చేశాడు'- ఇర్ఫాన్ పఠాన్

వరుసగా విఫలమవుతున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- సంజు శాంసన్​పై ఫుల్ ట్రోల్స్- కానీ సీఎస్కేకు అతి పెద్ద సమస్య అతడు కాదట!

Irfan Pathan On CSK
Irfan Pathan On CSK
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 8:30 PM IST

Irfan Pathan On CSK : 2026 ఐపీఎల్​లో స్టార్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ రావడంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బ్యాటింగ్ మరింత పటిష్ఠంగా మారుతుందని సీజన్​కు ముందు ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే అనుకున్నది ఒక్కటి ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఇంకొక్కటి అన్నట్లుగా తయారైంది చెన్నై పరిస్థితి. సంజు ఈ సీజన్​లో ఘోరంగా విఫలమవుతున్నాడు. ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడితే ఒక్కదాంట్లోనూ రెండంకెల స్కోర్ చేరుకోలేదు.

దీంతో బ్యాటింగ్​పై తీవ్రంగా ప్రభావం పడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే సీఎస్కేకు శాంసన్ పెద్ద సమస్యగా మారాడంటూ విమర్శలు వస్తున్నాయి. అయితే చెన్నై ఆటతీరుపై మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ విశ్లేషించాడు. సీఎస్కేకు సంజు సమస్య కాదని, అసలు ప్రాబ్లమ్ ఆ 21ఏళ్ల ప్లేయరే అని అన్నాడు. ఇంతకీ ఆ ప్లేయర్ ఎవరు? అతడిని ఇర్ఫాన్ ఎందుకలా ఉన్నాడో చూద్దాం!

చెన్నైకు ప్రాబ్లమ్ శాంసన్ కాదని, నూర్ అహ్మద్ జట్టుకు అసలైన సమస్య అని ఇర్ఫాన్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్త పరిచాడు. అఫ్గానిస్థాన్​కు చెందిన ఈ స్పిన్నర్ ప్రస్తుత లీగ్​లో ఇప్పటిదాకా ఒక్క వికెట్ కూడా పడగొట్టలేదని అన్నాడు. అంతేకాకుండా 11.10 ఎకనమీతో ధారాళంగా పరుగులు ఇస్తున్నాడని పేర్కొన్నాడు. 'నూర్ అహ్మదే సీఎస్కేకు అసలు సమస్య. ఈ సీజన్​లో అతడు ఇప్పటిదాకా 10 ఓవర్లు బౌలింగ్​ చేశాడు. ఇందులో ఒక్క వికెట్ తీయలేదు. పైగా 100కు పైగా పరుగులు ఇచ్చాడు. అతడు ఇంకా తన బౌలింగ్​ను మెరుగుపర్చుకోవాలని నా అభిప్రాయం' అని ఇర్ఫాన్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడుతూ వ్యాఖ్యానించాడు.

గతేడాది సూపర్ రికార్డ్
అయితే ఇదే నూర్ అహ్మద్ గతేడాది ఐపీఎల్​లో సీఎస్కేకు ప్రధాన స్పిన్నర్​గా నిలిచాడు. 14 మ్యాచ్​ల్లో 24 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు. దీంతో ఆ సీజన్​లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్ల లిస్ట్​లో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అవే భారీ అంచనాలతో ఈసారి కూడా బరిలో దిగాడు. కానీ ఈ సీజన్​లో అంచనాలు తలకిందులు అయ్యాయి. రాజస్థాన్​తో తొలి మ్యాచ్​లో 2 ఓవర్లలో 24 పరుగులు ఇవ్వగా, పంజాబ్​తో మ్యాచ్​లో 38 రన్స్​ ఇచ్చాడు. ఇక రీసెంట్​గా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లో నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 49 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.

అతడు నిరాశ పర్చాడు
అలాగే అనుభవజ్ఞుడైన మ్యాట్ హెన్రీ కూడా ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లో భారీగా పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. దీనిపై తాను డిసప్పాయింట్ అయినట్లు ఇర్ఫాన్ పేర్కొన్నాడు. 'హెన్రీ బౌలింగ్‌ పట్ల నేను చాలా నిరాశ చెందాను. ఎందుకంటే అతనికి చాలా అనుభవం ఉంది. అతను గతంలో మంచి ప్రదర్శనలు ఇచ్చాడు. కానీ ఈ లీగ్‌లో మాత్రం ఆ స్థాయిలో రాణించలేకపోతున్నాడు. విరాట్ కోహ్లీ లాంటి బ్యాటర్ క్రీజులో ఉండగా అతడికి ఫుల్ లెంగ్త్ బంతులు వేస్తున్నాడు. అదే అన్షుల్ కంబోజ్ విరాట్​ను బౌన్సర్​తో ఔట్ చేశాడు. కానీ హెన్రీ ఫుల్ బాల్స్ వేశాడు' అని ఇర్ఫాన్ అన్నాడు.

తుస్సుమంటున్న బిగ్ డీల్ ప్లేయర్!
కాగా, గతేడాది మినీవేలానికి ముందు రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి సంజు శాంసన్​ను రూ.18 కోట్ల భారీ ధరకు చెన్నై ట్రేడ్ చేసుకుంది. దీంతో సీఎస్కేలో జోష్ పెరిగింది. పైగా ఐపీఎల్​కు ముందు టీ20 వరల్డ్​కప్​లో పరుగుల వరద పారించి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నీగా నిలిచాడు. దీంతో అతడిపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగాయి. అయితే ఓపెనర్​గా వస్తున్న శాంసన్ ఈ టోర్నీలో తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తున్నాడు. వరుసగా రాజస్థాన్​తో (6), పంజాబ్​తో (7), ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లో (9) విఫలమయ్యాడు. శాంసన్ ఇలా ఫెయిల్ అవ్వడం ఒక రకంగా జట్టును దెబ్బతీస్తోంది. అయితే చెన్నై ఆడిన ఆఖరి రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ 200+ స్కోర్ చేయడంతో అతడి గురించి ప్రస్తావన రావడం లేదు! కానీ మున్ముందు మ్యాచ్​ల్లో శాంసన్ పుంజుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

