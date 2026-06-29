ETV Bharat / sports

షాకింగ్ : భారత్ - ఐర్లాండ్ సిరీస్​ ముగిసిన గంటల్లోనే 'హెచ్​ కోచ్' రాజీనామా

భారత్​ను టీ20 సిరీస్​లో క్లీన్ స్వీప్ చేసిన గంటల్లోనే ఐర్లాండ్ కోచ్ రాజీనామా చేశారు

Ind vs Ire T20
Ind vs Ire T20 (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 4:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Ire T20 Series : టీ20 సిరీస్​లో భారత్​ను క్లీన్ స్వీప్ చేసి చరిత్రాత్మకమైన విజయం సాధించిన కొద్ది గంటల్లోనే ఐర్లాండ్ క్రికెట్ జట్టులో భారీ మార్పులు జరిగాయి. ఆ జట్టు హెచ్ కోచ్ హెన్రీచ్ మలాన్ కోచ్ పదవికి రాజీనామా చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ రాజీనామా తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని పేర్కొన్నారు.

కాగా, పసికూన ఐర్లాండ్ క్రికెట్ జట్టు తమ సొంతగడ్డపై వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ భారత్​ను వరుసగా రెండు టీ20 మ్యాచ్​ల్లో ఓడించి చరిత్ర సృష్టించింది.

TAGGED:

IRELAND HEAD COACH
INDIA HEAD COACH
IND VS IRE T20 SERIES 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.