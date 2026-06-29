షాకింగ్ : భారత్ - ఐర్లాండ్ సిరీస్ ముగిసిన గంటల్లోనే 'హెచ్ కోచ్' రాజీనామా
భారత్ను టీ20 సిరీస్లో క్లీన్ స్వీప్ చేసిన గంటల్లోనే ఐర్లాండ్ కోచ్ రాజీనామా చేశారు
Ind vs Ire T20 (Source : IANS)
Published : June 29, 2026 at 4:25 PM IST
Ind vs Ire T20 Series : టీ20 సిరీస్లో భారత్ను క్లీన్ స్వీప్ చేసి చరిత్రాత్మకమైన విజయం సాధించిన కొద్ది గంటల్లోనే ఐర్లాండ్ క్రికెట్ జట్టులో భారీ మార్పులు జరిగాయి. ఆ జట్టు హెచ్ కోచ్ హెన్రీచ్ మలాన్ కోచ్ పదవికి రాజీనామా చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ రాజీనామా తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని పేర్కొన్నారు.
కాగా, పసికూన ఐర్లాండ్ క్రికెట్ జట్టు తమ సొంతగడ్డపై వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ భారత్ను వరుసగా రెండు టీ20 మ్యాచ్ల్లో ఓడించి చరిత్ర సృష్టించింది.