టీమ్ఇండియాకు బిగ్ షాక్- ఒక్క పరుగు తేడాతోనే ఐర్లాండ్ చేతిలో ఓటమి
ఐర్లాండ్తో మ్యాచ్- ఓటమి చెందిన భారత్
IND Vs IRE (IANS)
Published : June 28, 2026 at 10:26 PM IST
IND Vs IRE T20 : భారత్తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో ఒక పరుగు తేడాతో ఐర్లాండ్ విజయం సాధించింది. దీంతో రెండు టీ20ల సిరీస్ను 2-0 తేడాతో క్లీన్స్వీప్ చేసింది. 155 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన భారత్, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 153 పరుగులకు పరిమితమైంది. తిలక్ వర్మ 55, శివమ్ దూబె 20, హర్షిత్ రాణా 21 రన్స్ చేశారు. ఐర్లాండ్ బౌలర్లలో జై మూంద్రా, మాథ్యూ హోలార్డ్ చెరో 3 వికెట్లు పడగొట్టారు. హంఫ్రేస్, హ్యారీ టెక్టర్ చెరో వికెట్ తీశాడు.