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టీమ్​ఇండియాకు బిగ్​ షాక్- ఒక్క పరుగు తేడాతోనే ఐర్లాండ్ చేతిలో ఓటమి

ఐర్లాండ్​తో మ్యాచ్​- ఓటమి చెందిన భారత్

IND Vs IRE
IND Vs IRE (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 10:26 PM IST

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IND Vs IRE T20 : భారత్‌తో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్‌లో ఒక పరుగు తేడాతో ఐర్లాండ్‌ విజయం సాధించింది. దీంతో రెండు టీ20ల సిరీస్‌ను 2-0 తేడాతో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసింది. 155 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన భారత్, నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 153 పరుగులకు పరిమితమైంది. తిలక్‌ వర్మ 55, శివమ్‌ దూబె 20, హర్షిత్‌ రాణా 21 రన్స్‌ చేశారు. ఐర్లాండ్‌ బౌలర్లలో జై మూంద్రా, మాథ్యూ హోలార్డ్‌ చెరో 3 వికెట్లు పడగొట్టారు. హంఫ్‌రేస్‌, హ్యారీ టెక్టర్‌ చెరో వికెట్ తీశాడు.

TAGGED:

IND VS IRE T20 SERIES
IND VS IRE T20

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