ఐర్లాండ్ భారీ విక్టరీ- 96 పరుగుల తేడాతో ఒమన్ చిత్తు
T20 World Cup 2026 : తొలి విజయం నమోదు చేసిన ఐర్లాండ్- ఒమన్పై భారీ తేడాతో విజయం
Published : February 14, 2026 at 3:27 PM IST
Ireland vs Oman T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్లో రెండు వరుస ఓటముల తర్వాత ఐర్లాండ్ అద్భుతమైన కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. శనివారం ఒమన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఏకంగా 96 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది. ఐర్లాండ్ నిర్దేశించిన 236 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో ఒమన్ 18 ఓవర్లలో 139 పరుగుకే కుప్పకూలింది. ఆమిర్ ఖలీమ్ (50 పరుగులు), హమ్మద్ మీర్జా (46 పరుగులు) ఇద్దరే రాణించారు. ఐర్లాండ్ బౌలర్లలో జోషువా లిటిల్ 3, బ్యారీ మెక్, మ్యాథ్యూ హాంపీర్స్ చెరో 2, జార్జ్ డాక్రెల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఐర్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 235 పరుగుల భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. లోర్కన్ టక్కర్ (94 పరుగులు), డిలానీ (56 పరుగులు), జార్జ్ డాక్రెల్ (35 పరుగులు, 9 బంతుల్లోనే) రాణించడంతో భారీ స్కోర్ దక్కింది. ఈ వరల్డ్కప్ ఎడిషన్లో ఇదే అత్యధిక స్కోర్ కావడం విశేషం. ఒమన్ బౌలర్లలో షకీల్ అహ్మద్ 3, షా ఫైసల్, ఆమిర్ ఖలీమ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
Lorcan Tucker's record-breaking knock was at the heart of Ireland's win over Oman 👌— T20 World Cup (@T20WorldCup) February 14, 2026
He wins the @aramco POTM 🎖️ pic.twitter.com/6QdLXc890L