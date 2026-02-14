ETV Bharat / sports

ఐర్లాండ్ భారీ విక్టరీ- 96 పరుగుల తేడాతో ఒమన్ చిత్తు

T20 World Cup 2026 : తొలి విజయం నమోదు చేసిన ఐర్లాండ్- ఒమన్​పై భారీ తేడాతో విజయం

Ireland vs Oman
Ireland vs Oman
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026

1 Min Read
Ireland vs Oman T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో రెండు వరుస ఓటముల తర్వాత ఐర్లాండ్ అద్భుతమైన కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చింది. శనివారం ఒమన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఏకంగా 96 పరుగుల తేడాతో నెగ్గి టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది. ఐర్లాండ్​ నిర్దేశించిన 236 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో ఒమన్ 18 ఓవర్లలో 139 పరుగుకే కుప్పకూలింది. ఆమిర్ ఖలీమ్ (50 పరుగులు), హమ్మద్ మీర్జా (46 పరుగులు) ఇద్దరే రాణించారు. ఐర్లాండ్ బౌలర్లలో జోషువా లిటిల్ 3, బ్యారీ మెక్​, మ్యాథ్యూ హాంపీర్స్ చెరో 2, జార్జ్ డాక్రెల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఐర్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 235 పరుగుల భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. లోర్కన్ టక్కర్ (94 పరుగులు), డిలానీ (56 పరుగులు), జార్జ్ డాక్రెల్ (35 పరుగులు, 9 బంతుల్లోనే) రాణించడంతో భారీ స్కోర్ దక్కింది. ఈ వరల్డ్​కప్ ఎడిషన్​లో ఇదే అత్యధిక స్కోర్ కావడం విశేషం. ఒమన్ బౌలర్లలో షకీల్ అహ్మద్ 3, షా ఫైసల్, ఆమిర్ ఖలీమ్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

