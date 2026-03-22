ఐపీఎల్ చరిత్రలో చెక్కుచెదరని రికార్డులు- విరాట్ కోహ్లీ నుంచి క్రిస్ గేల్ వరకు- కొత్త సీజన్లోనైనా ఇవి బద్దలయ్యేనా?
విరాట్ కోహ్లీ ఆ పరుగుల రికార్డు ఇప్పటికీ అలాగే- క్రిస్ గేల్ 30 బంతుల్లోనే మెరుపు సెంచరీ- అమిత్ మిశ్రా పేరిట మూడు ఐపీఎల్ హ్యాట్రిక్కులు- గంభీర్ కెప్టెన్సీలో కేకేఆర్ వరుసగా 10 విజయాలు
Published : March 22, 2026 at 9:48 AM IST
Virat Kohli Chris Gayle Records IPL History : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆదరణ పొందిన టీ20 లీగ్ ఐపీఎల్ మరో కొత్త సీజన్కు సిద్ధమైంది. మార్చి 28 నుంచి 2026 సీజన్ ప్రారంభం కానుండటంతో క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. గత 18 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఈ లీగ్ ఎన్నో అద్భుతమైన రికార్డులకు వేదికైంది.
అయితే వాటిలో కొన్ని రికార్డులు మాత్రం అన్బ్రేకబుల్ అనిపించేలా ఉన్నాయి. టెక్నాలజీ మారుతున్నా, ఆటగాళ్ల బ్యాటింగ్ శైలిలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చినా ఈ పాత రికార్డులను అధిగమించడం ప్రస్తుత తరం ఆటగాళ్లకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో నిలిచిపోయిన అటువంటి కొన్ని అరుదైన రికార్డుల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఏబీ డివిలియర్స్- ఒకే సీజన్లో అత్యధిక క్యాచ్లు
ఫీల్డింగ్లో చురుగ్గా ఉంటేనే టీ20ల్లో గెలుపు అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ ప్లేయర్ ఏబీ డివిలియర్స్ ఈ విషయంలో తనదైన రికార్డును సృష్టించారు. 2016 సీజన్లో ఆయన ఏకంగా 19 క్యాచ్లు పట్టి ఫీల్డర్గా సరికొత్త రికార్డును అందుకున్నాడు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 2023లో 17 క్యాచ్లతో ఈ రికార్డుకు దగ్గరగా వచ్చారు కానీ దాన్ని అధిగమించలేకపోయారు. బౌండరీ లైన్ వద్ద చిరుతపులిలా కదిలే ఏబీడీ పట్టిన ఆ క్యాచ్ల రికార్డు ఇప్పటికీ పదిలంగా ఉంది.
కోహ్లీ డివిలియర్స్- భారీ భాగస్వామ్యం
ఐపీఎల్లోనే అత్యుత్తమ బ్యాటింగ్ కాంబినేషన్గా పేరుగాంచిన విరాట్ కోహ్లీ, ఏబీ డివిలియర్స్ తమ ప్రదర్శనతో మైదానంలో విధ్వంసం సృష్టించేవారు. 2016లో గుజరాత్ లయన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వీరిద్దరూ కలిసి ఏకంగా 229 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఒకే ఇన్నింగ్స్లో రెండు సెంచరీలు నమోదు కావడమే కాకుండా, ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే రెండో అత్యుత్తమ భాగస్వామ్యం కూడా వీరిద్దరి పేరిటే ఉండటం విశేషం.
అల్జారీ జోసెఫ్- అరంగేట్రంలోనే అద్భుత బౌలింగ్
ఏ బౌలరైనా తన తొలి మ్యాచ్లో వికెట్ తీయాలని కోరుకుంటాడు, కానీ అల్జారీ జోసెఫ్ మాత్రం అరంగేట్రంలోనే చరిత్ర తిరగరాశారు. 2019లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అతను కేవలం 12 పరుగులు ఇచ్చి 6 వికెట్లు పడగొట్టారు. అంతకుముందు 2008లో సోహైల్ తన్వీర్ పేరిట ఉన్న రికార్డును బద్దలు కొట్టారు. అరంగేట్రంలోనే ఇలాంటి గణాంకాలు నమోదు చేయడం మరే ఇతర బౌలర్కూ సాధ్యపడలేదు.
అమిత్ మిశ్రా- హ్యాట్రిక్కుల రారాజు
బౌలింగ్లో హ్యాట్రిక్ సాధించడం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం. అటువంటిది లెగ్ స్పిన్నర్ అమిత్ మిశ్రా ఐపీఎల్లో ఏకంగా మూడు సార్లు హ్యాట్రిక్కులు సాధించి తన సత్తా చాటారు. దిల్లీ క్యాపిటల్స్, డెక్కన్ చార్జర్స్, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్ల తరపున అతను ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం. యువరాజ్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్ చెరో రెండు హ్యాట్రిక్కులతో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. అమిత్ మిశ్రా సృష్టించిన ఈ మార్కును చేరుకోవడం ప్రస్తుత స్పిన్నర్లకు సవాలుగా మారింది.
గౌతమ్ గంభీర్, కేకేఆర్ వరుస విజయాల రికార్డు
కెప్టెన్గా జట్టును విజయపథంలో నడిపించడంలో గౌతమ్ గంభీర్ స్టైలే వేరు. ఆయన నాయకత్వంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ 2014-15 సీజన్లలో వరుసగా 10 మ్యాచ్లు గెలిచి రికార్డు సృష్టించింది. లీగ్లో ఏ జట్టుకైనా వరుసగా ఇన్ని మ్యాచులు గెలవడం అనేది ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్న పని. గంభీర్ అందించిన ఆ స్ఫూర్తితో కేకేఆర్ అప్పట్లో పవర్ఫుల్ జట్టుగా అవతరించింది.
క్రిస్ గేల్- పవర్ఫుల్ హిట్టర్ సృష్టించిన భారీ స్కోరు
యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ బ్యాట్ జులిపిస్తే బంతి స్టేడియం బయట పడాల్సిందే. 2013 సీజన్లో పుణే వారియర్స్ ఇండియాపై గేల్ ఆడిన 175 నాటౌట్ ఇన్నింగ్స్ ఇప్పటికీ ఒక అద్భుతం. టీ20 క్రికెట్లో ఒకే వ్యక్తి ఇన్ని పరుగులు చేయడం అనేది ఎవరూ ఊహించని విషయం. ఆ ఇన్నింగ్స్లో సిక్సర్ల వర్షం కురిసింది. ఆ రికార్డును టచ్ చేయడం కూడా ఇప్పటివరకు ఏ బ్యాటర్కూ సాధ్యం కాలేదు.
కేవలం అత్యధిక స్కోరు మాత్రమే కాదు, వేగవంతమైన సెంచరీ రికార్డు కూడా క్రిస్ గేల్ పేరిటే ఉంది. పుణే వారియర్స్పై కేవలం 30 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత 2025 సీజన్ లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున వైభవ్ సూర్యవంశీ 35 బంతుల్లో సెంచరీ చేసి దగ్గరకు వచ్చినా, గేల్ 30 బంతుల మార్కు మాత్రం ఇంకా చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. తక్కువ బంతుల్లోనే మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చేయడంలో గేల్ను మించిన వారు లేరని ఈ రికార్డు చెబుతుంది.
విరాట్ కోహ్లీ- ఒకే సీజన్ లో 973 పరుగులు
ఒక ఐపీఎల్ సీజన్లో 500 లేదా 600 పరుగులు చేస్తేనే గొప్పగా భావిస్తారు. అటువంటిది విరాట్ కోహ్లీ 2016 సీజన్లో ఏకంగా 973 పరుగులు చేసి క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ సీజన్ లో అతను నాలుగు సెంచరీలు సాధించి రికార్డు సృష్టించారు. గతేడాది శుభ్మన్ గిల్ 890 పరుగులతో గట్టి పోటీ ఇచ్చినప్పటికీ కోహ్లీ 900 మార్కును మాత్రం చేరుకోలేకపోయారు. కోహ్లీ సృష్టించిన ఈ పరుగుల పర్వతం ఇప్పటికీ ఐపీఎల్ చరిత్రలో అందుకోలేని రికార్డుగా నిలిచిపోయింది.
ఐపీఎల్లో రికార్డులు పుట్టేదే బద్దలవ్వడానికి అంటారు, కానీ పైన పేర్కొన్న రికార్డులు మాత్రం అంత ఈజీగా బ్రేక్ చేసేవి కావు. మార్చి 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్న 2026 సీజన్లో కొత్త ఆటగాళ్లు ఈ పాత రికార్డులపై గురి పెడతారా? లేదా ఈ ఏడాది కూడా ఇవి చెక్కుచెదరకుండా ఉంటాయా? అనేది వేచి చూడాలి.
