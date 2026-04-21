IPL టికెట్ ధరలు తగ్గుతాయా? పన్ను తగ్గించాలని ఫ్రాంచైజీల ఆరాటం- 40%పై కేంద్రానికి కీలక విన్నపం!
ఐపీఎల్ టికెట్లపై ఉన్న 40 శాతం జీఎస్టీని 18 శాతానికి తగ్గించాలని ఫ్రాంచైజీల డిమాండ్- ఐపీఎల్ను వినోదంగా కాకుండా క్రీడగా గుర్తించాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు విన్నపం
Published : April 21, 2026 at 8:53 AM IST
IPL Teams Appeal On GST : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక క్రికెట్ లీగ్గా కొనసాగుతున్న ఐపీఎల్ ఇప్పుడు పన్ను పోటును ఎదుర్కొంటోంది. మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య పోరు సాగుతుంటే, బయట మాత్రం పన్నుల విషయంలో ఫ్రాంచైజీలు ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతున్నాయి. ఐపీఎల్ టికెట్లపై విధిస్తున్న భారీ GSTని తగ్గించాలని అన్ని జట్లు ఏకతాటిపైకి వచ్చి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు మొరపెట్టుకున్నాయి. ఐపీఎల్ను కేవలం వినోదంగా చూడకుండా ఒక స్వచ్ఛమైన క్రీడగా పరిగణించాలని వారు కోరుతున్నారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఈ విన్నపాన్ని మన్నిస్తే టికెట్ ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అసలు ఈ పన్ను వివాదం ఏంటి? ఫ్రాంచైజీల వాదనలో ఉన్న ధర్మం ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మరీ ఇంత పన్నా?
ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ టికెట్లపై ప్రభుత్వం ఏకంగా 40 శాతం జీఎస్టీని వసూలు చేస్తోంది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో జరిగిన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ మార్పుల తర్వాత ఈ భారం పెరిగింది. అంతకుముందు ఐపీఎల్ టికెట్లపై 28 శాతం పన్ను ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు దీనిని గరిష్ఠ పన్ను స్లాబ్ అయిన 40 శాతానికి చేర్చడం పట్ల ఫ్రాంచైజీలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా పాన్ మసాలా, జూదం, బెట్టింగ్, క్యాసినోలు వంటి 'సిన్ గుడ్స్' అంటే సమాజంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే వాటికి మాత్రమే ఈ 40 శాతం పన్ను విధిస్తారు. ఇప్పుడు ఐపీఎల్ను కూడా అదే జాబితాలో చేర్చడం ఏంటని జట్ల యాజమాన్యాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి.
జూదంతో పోల్చడం కరెక్ట్ కాదని!
ఐపీఎల్ టికెట్లను క్యాసినోలు లేదా జూదంతో పోల్చడం ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని ఫ్రాంచైజీలు తమ విన్నపంలో పేర్కొన్నాయి. "ఐపీఎల్ అనేది ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాంటిది, దీనిని సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారు ఆస్వాదిస్తారు. దీనిని జూదం లాంటి అనైతిక పనులతో సమానంగా చూడటం ప్రభుత్వ విధానాలకు విరుద్ధం" అని వారు వాదించారు. ఐపీఎల్ ద్వారా ఎంతోమంది యువ ప్రతిభావంతులు వెలుగులోకి వస్తున్నారని, ఇది క్రీడా రంగాభివృద్ధికి ఎంతో తోడ్పడుతోందని గుర్తు చేశారు. కాబట్టి దీనిని స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ కిందకు మార్చి పన్ను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లకు ఒక పన్ను, IPL మ్యాచ్లకు మరో పన్ను
బీసీసీఐ నిర్వహించే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్ల టికెట్లపై ప్రస్తుతం 18 శాతం జీఎస్టీ మాత్రమే వసూలు చేస్తున్నారు. కానీ అదే బీసీసీఐ నిర్వహిస్తున్న ఐపీఎల్కు వచ్చేసరికి 40 శాతం పన్ను విధించడం ఏంటని నిపుణులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. క్రికెట్ అనేది ఒకటే అయినప్పుడు, దేశం తరపున ఆడే మ్యాచ్లకు ఒక రకమైన పన్ను, లీగ్ మ్యాచ్లకు మరో రకమైన పన్ను ఉండటం సరైనది కాదని ఫ్రాంచైజీలు వాదిస్తున్నాయి. పన్ను భారం తగ్గితే ఆ ప్రయోజనాన్ని ప్రేక్షకులకు బదిలీ చేయవచ్చని, తద్వారా తక్కువ ధరకే సామాన్యుడు కూడా స్టేడియంలో మ్యాచ్ చూసే అవకాశం ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు.
ప్రీమియం సేవలకు కూడా 18 శాతమే!
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం విలాసవంతమైన హోటల్ గదులు (రోజుకు రూ. 7,500 పైన), బిజినెస్ క్లాస్ విమాన ప్రయాణాల వంటి ప్రీమియం సేవలకు కూడా గరిష్టంగా 18 శాతం జీఎస్టీ విధిస్తున్నారు. అలాగే సర్కస్లు, థియేటర్లు, శాస్త్రీయ నృత్య ప్రదర్శనలు, థీమ్ పార్కులకు కూడా 18 శాతమే పన్ను ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐపీఎల్ టికెట్లపై మాత్రం 40 శాతం వసూలు చేయడం వెనుక ఉన్న ఆలోచన ఏంటని ఫ్రాంచైజీలు అడుగుతున్నాయి. ఐపీఎల్ వల్ల ట్రావెల్, హోటల్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా భారీ ఆదాయం లభిస్తోందని, దీనిని ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి భారీ పన్నులతో దెబ్బతీయడం సరికాదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ పోటీని తట్టుకోవాలంటే పన్ను తగ్గాల్సిందే!
భారతదేశం ప్రస్తుతం ప్రపంచ క్రికెట్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. అమెరికా, సౌదీ అరేబియా వంటి కొత్త మార్కెట్లు కూడా ఇప్పుడు క్రికెట్ లీగ్లపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో ఐపీఎల్పై అత్యధిక పన్ను విధించడం వల్ల ఈ లీగ్ ఎదుగుదలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఫ్రాంచైజీల విన్నపంపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ స్పందిస్తూ, ఈ విషయంపై తదుపరి జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపింది. ఒకవేళ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సానుకూలంగా స్పందించి పన్నును 18 శాతానికి తగ్గిస్తే, టికెట్ ధరల్లో కనీసం 20 శాతం వరకు తగ్గుదల ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది సామాన్య క్రికెట్ అభిమానులకు పెద్ద ఊరటనిస్తుంది. ఐపీఎల్ను వినోద రంగం నుంచి క్రీడా రంగానికి మార్చడం ద్వారా ప్రభుత్వం క్రీడల పట్ల తన చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాలని ఫ్రాంచైజీలు కోరుకుంటున్నాయి. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
