IPL ధమాకా: ఆ లిస్ట్లో ముంబయి ఇండియన్సే టాప్- SRH సరికొత్త బెంచ్మార్క్- భారీ రికార్డులు ఇవే!
IPL రికార్డులు- 18 సీజన్లలో భారీ విజయాల రికార్డులు నమోదు- లిస్ట్లో ముంబయి, ఆర్సీబీ, సన్రైజర్స్
Published : March 27, 2026 at 12:20 PM IST
IPL Records : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆదరణ కలిగిన క్రికెట్ లీగ్ ఐపీఎల్ కొత్త సీజన్ శనివారం (మార్చి 28) ప్రారంభం కానుంది. బెంగళూరు వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య జరిగే తొలి పోరుతో ఈ సందడి మొదలవుతుంది. అయితే కొత్త సీజన్ మొదలవ్వడానికి ముందే పాత రికార్డులు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారాయి. గత 18 సీజన్లలో కొన్ని జట్లు ఏకపక్ష విజయాలతో ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తించగా, మరికొన్ని జట్లు సిక్సర్ల జోరుతో ప్రేక్షకులను అలరించాయి. పరుగుల పరంగా అతిపెద్ద విజయాలు సాధించిన జట్ల జాబితాలో ఏయే జట్లు ఉన్నాయి. ఆ ఆసక్తికరమైన రికార్డులు తెలుసుకుందామా?
ముంబయి ఇండియన్స్ నెంబర్ వన్
ఐపీఎల్ చరిత్రలో పరుగుల పరంగా అతిపెద్ద విజయం సాధించిన రికార్డు ముంబయి ఇండియన్స్ పేరిట ఉంది. 2017 మే 6న దిల్లీలో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబయి జట్టు దిల్లీ డేర్డెవిల్స్ను ఏకంగా 146 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి 213 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగా, దిల్లీ 13.4 ఓవర్లలో 66 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో ముంబయి 146 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో భారీ తేడాతో (పరుగుల పరంగా) సాధించిన విజయం ఇదే!
ఆర్సీబీ మెరుపులు- వరుసగా భారీ విజయాలు
భారీ విజయాల జాబితాలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తిరుగులేని జట్టుగా నిలుస్తోంది. 2016 మే 14న బెంగళూరులో జరిగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ లయన్స్ను ఆర్సీబీ 144 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. ఆ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ 249 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించగా, గుజరాత్ 18.4 ఓవర్లలో 104 రన్స్కే ఆలౌట్ అయింది. ఇదే కాకుండా అంతకుముందు ఆర్సీబీ 2015లో పంజాబ్పై 138 పరుగుల తేడాతో, 2013లో పుణె వారియర్స్పై 130 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయాలు సాధించింది.
కేకేఆర్ చరిత్రాత్మక విజయం- తొలి సీజన్ రికార్డు
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉంది. ఐపీఎల్ ప్రారంభ సీజన్ (2008) తొలి మ్యాచ్లోనే కేకేఆర్ జట్టు ఆర్సీబీని 140 పరుగుల తేడాతో ఓడించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో కేకేఆర్ 223 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇవ్వగా, ఆర్సీబీ కేవలం 83 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. ప్రారంభ ఎడిషన్లో నమోదైన ఈ భారీ విజయం ఇప్పటికీ ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన రికార్డుగా నిలిచిపోయింది.
సిక్సర్ల రారాజు ముంబయి- గట్టి పోటీలో ఆర్సీబీ
సిక్సర్ల విషయంలో కూడా ముంబయి ఇండియన్స్ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంటోంది. గత 18 సీజన్లలో ముంబయి మొత్తం 1,823 సిక్సర్లు బాది అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. రోహిత్ శర్మ, పోలార్డ్, హార్దిక్ పాండ్య వంటి హిట్టర్లు ఉండటమే దీనికి కారణం. ఇక ఆర్సీబీ 1,774 సిక్సర్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ముంబయికి, ఆర్సీబీకి మధ్య సిక్సర్ల వ్యత్యాసం చాలా తక్కువగా ఉండటంతో, రానున్న సీజన్లో ఆర్సీబీ ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ 1,610 సిక్సర్లతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
సీజన్ రికార్డులు- సన్ రైజర్స్, పంజాబ్ జోరు
2024 సీజన్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఒకే సీజన్లో రికార్డు స్థాయిలో 178 సిక్సర్లు బాది కొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేసింది. ఆ తర్వాతి ఏడాది అంటే 2025లో పంజాబ్ కింగ్స్ కూడా అద్భుతంగా రాణించి 173 సిక్సర్లు కొట్టింది. ఐపీఎల్లో క్రికెట్ ఎంత అగ్రెసివ్గా మారుతుందో చెప్పడానికి ఈ గణాంకాలే సాక్ష్యం. జట్ల మధ్య పోటీ పెరుగుతుండటంతో అభిమానులకు కావాల్సినంత వినోదం లభిస్తోంది.
విరాట్ కోహ్లీ బౌండరీల వర్షం
వ్యక్తిగత రికార్డుల విషయానికి వస్తే, ఐపీఎల్లో అత్యధిక ఫోర్లు బాదిన బ్యాటర్లలో విరాట్ కోహ్లీ నెంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇప్పటివరకు 267 మ్యాచులు ఆడిన కోహ్లీ అత్యధికంగా 771 ఫోర్లు బాదాడు. అతడి తర్వాత శిఖర్ ధావన్ 768, డేవిడ్ వార్నర్ (663), రోహిత్ శర్మ (640), అజింక్య రహానే (514) టాప్ 5లో ఉన్నారు. కోహ్లీ కేవలం ఫోర్లలోనే కాకుండా 8,661 పరుగులతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగుల వీరుడిగా కూడా టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ఐపీఎల్ 2026లో మరిన్ని కొత్త రికార్డులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈసారి ఏ జట్టు భారీ విజయం సాధిస్తుంది అలాగే ఏ ఆటగాడు అత్యధిక సిక్సర్లు కొడతాడో చూడాలి.