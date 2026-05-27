ఐపీఎల్ క్వాలిఫైయర్ 1 సెంటిమెంట్- ఆర్సీబీ మరోసారి కప్ కొడుతుందా? 15ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతున్న లెక్కలు ఇవే!
క్వాలిఫైయర్ 1 మ్యాచ్తో ఆర్సీబీకి దక్కిన ఫైనల్ ఛాన్స్ - ఈ ఫార్మాట్లో ఫస్ట్ మ్యాచ్ గెలిస్తే కప్ పక్కానా?
Published : May 27, 2026 at 12:38 PM IST
Ipl Qualifier 1 Winner History : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్లే ఆఫ్స్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అదరగొట్టింది. ధర్మశాల వేదికగా జరిగిన క్వాలిఫైయర్ 1లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టును ఊహించని దెబ్బ కొట్టి నేరుగా ఫైనల్లో అడుగు పెట్టింది. అయితే ఇక్కడ అభిమానుల మదిలో ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న మెదులుతోంది. లీగ్ దశలో టాప్ 2లో నిలిచి ప్లే ఆఫ్స్ తొలి మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టుకు ఫైనల్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందనే సెంటిమెంటు వైరల్ అవుతోంది. అసలు కప్పు కొట్టే అవకాశాలు ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటాయి, గత లెక్కలు ఏం చెబుతున్నాయి అనే వివరాల్లోకి వెళితే ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ నిజం బయటపడింది. ఆ లెక్కలు చూస్తే బెంగళూరు అభిమానులకు పూనకాలు రావడం ఖాయం. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే!
ఐపీఎల్ ప్లే ఆఫ్స్ ఫార్మాట్ మొదలైనప్పటి ముచ్చట
ఐపీఎల్ టోర్నీ మొదలైన కొత్తలో సెమీ ఫైనల్స్ పద్ధతి ఉండేది. ఆ తర్వాత 2011 నుంచి ప్లే ఆఫ్స్ ఫార్మాట్ తీసుకువచ్చారు. పాయింట్ల పట్టికలో మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లకు ఫైనల్ చేరేందుకు రెండు అవకాశాలు ఇచ్చేలా ఈ సిస్టమ్ డిజైన్ చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఆడే మొదటి మ్యాచ్నే క్వాలిఫైయర్ 1 అంటారు. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టుకు ఫైనల్లో ఒక సెంటిమెంట్ తోడవుతున్నట్లు ఐపీఎల్ చరిత్ర చెబుతోంది. ఇక్కడ గెలవడం అనేది ఫైనల్లో కప్పును ముద్దాడటానికి ఒక పెద్ద పాజిటివ్ ఛాన్స్ అనేలా మారిపోయింది.
ఎనభై శాతం సక్సెస్ రేటుతో సంచలన రికార్డులు
ప్లే ఆఫ్స్ ఫార్మాట్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే క్వాలిఫైయర్ 1లో గెలిచిన జట్లదే పూర్తి ఆధిపత్యం నడుస్తోంది. 2011 నుంచి జరిగిన పదిహేను సీజన్లను ఒకసారి పరిశీలిస్తే అందులో ఏకంగా పన్నెండు సార్లు క్వాలిఫైయర్ 1లో నెగ్గిన జట్టే ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అంటే ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్లకు కప్పు కొట్టే అవకాశాలు ఎనభై శాతం ఉంటాయని స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే అర్ధమవుతుంది. నేరుగా ఫైనల్కు చేరుకోవడం వల్ల ఆ జట్టుకు తగినంత విశ్రాంతితో పాటు మానసికంగా ఎంతో ఉత్సాహం లభిస్తుంది.
కేవలం మూడుసార్లు మాత్రమే చేజారిన ట్రోఫీ
అయితే ఈ రికార్డుకు చిన్న మినహాయింపులు కూడా లేకపోలేదు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో కేవలం మూడుసార్లు మాత్రమే క్వాలిఫైయర్ 1లో గెలిచిన జట్లు ఫైనల్లో బోల్తా పడ్డాయి. 2013 సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫైనల్లో ముంబయి చేతిలో ఓడిపోగా, 2016లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సన్ రైజర్స్ చేతిలో కప్పు చేజార్చుకుంది. ఆ తర్వాత 2017లో రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్ జట్టు కూడా ముంబయి చేతిలోనే ఫైనల్లో పరాజయం పాలైంది. ఈ మూడు సందర్భాలు మినహాయిస్తే మిగతా అన్ని సార్లు క్వాలిఫైయర్ 1 విన్నర్దే ఫైనల్ కప్ అన్నట్లుగా సాగింది.
ఏడేళ్లుగా ఎక్కడా బ్రేక్ అవ్వని విన్నింగ్ స్ట్రీక్
2017లో పుణె జట్టు ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్లీ ఆ రికార్డు బ్రేక్ కాలేదు. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి ఏడాదీ క్వాలిఫైయర్ 1 నెగ్గిన జట్టే ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ఎగరేసుకుపోయింది. ఇలా వరుసగా ప్రతి సీజన్లోనూ ఈ సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవుతూ రావడం విశేషం. ప్రత్యర్థి జట్లు ఎన్ని వ్యూహాలు పన్నినా సరే మొదటి మ్యాచ్లో గెలిచి ఫైనల్లోకి వచ్చిన జట్టు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఆడి విన్నర్గా నిలుస్తూ వస్తోంది.
ఏ జట్టు ఎన్నిసార్లు ఈ మ్యాజిక్ చేసిందంటే
ఏ జట్టు ఎన్నిసార్లు ఈ సెంటిమెంట్ రిపీట్ చేసిందో చూస్తే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పేరు టాప్ లో ఉంటుంది. ఆ జట్టు 2011, 2018, 2021, 2023 సీజన్లలో క్వాలిఫైయర్ 1 గెలిచి కప్పును కూడా సాధించింది. కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ కూడా 2012, 2014, 2024లో ఈ ఘనత సాధించింది. ముంబయి ఇండియన్స్ 2015, 2019, 2020 సంవత్సరాల్లో ఇదే విధంగా ట్రోఫీని అందుకుంది. 2022లో గుజరాత్ టైటాన్స్, 2025లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కూడా క్వాలిఫైయర్ 1 నెగ్గి ఫైనల్లోనూ సత్తా చాటాయి.
హిస్టరీ రిపీట్ చేసేలా ఆర్సీబీ అడుగులు
ఇక ప్రస్తుత 2026 సీజన్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మళ్లీ క్వాలిఫైయర్ 1లో గెలిచి ఫైనల్స్లో అడుగు పెట్టింది. గత ఏడాది 2025లో ఈ జట్టు ఇదే విధంగా ఫైనల్ చేరి కప్పు సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ల ఫామ్ చూస్తుంటే గతంలో మాదిరిగా తప్పులు చేయకుండా పక్కా ప్లానింగ్తో బరిలోకి దిగేలా ఉన్నారు. ఈ అద్భుతమైన ఎనభై శాతం సక్సెస్ రేటు సెంటిమెంట్ ఆర్సీబీకి కచ్చితంగా కలిసొస్తుందని ఫ్యాన్స్ అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ లెక్కలన్ని చూస్తుంటే బెంగళూరు ఫ్యాన్స్లో మళ్లీ సంబరాలు మొదలైనట్లే.
ఐపీఎల్ 2016 మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా? SRHకు మళ్లీ హిస్టారికల్ ఛాన్స్! ఏం జరగనుంది?
'మిమ్మల్సి కొట్టాల్సిన టైమ్ వచ్చింది!'- పంజాబ్ యంగ్ ప్లేయర్లపై యువీ ఫైర్!