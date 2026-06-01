IPL ప్రైజ్మనీ- ఏ సీజన్లో ఎన్నెన్ని కోట్లు ఇచ్చారో తెలుసా?
ఐపీఎల్ ప్రైజ్మనీ- 2008లో ఎంత- ఇప్పుడెంత? ఫుల్ లిస్ట్!
Published : June 1, 2026 at 12:28 AM IST
IPL Prize Money : ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్లో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్కు క్యాష్ రిచ్ లీగ్ అని పేరుంది. ఆ పేరుకు తగ్గట్లే ఈ టోర్నీలో బీసీసీఐ భారీ ప్రైజ్మనీ ఇస్తుంటుంది. అయితే ఈ సీజన్కు కూడా భారీ మొత్తంలో నజరానాను అందించింది. మొత్తం రూ.46 కోట్ల భారీ ప్రైజ్ను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. అయితే ఇందులో విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు ఎంత వెళ్తుంది? రన్నరప్ టీమ్కు ఎంత ఇస్తారో తెలుసుకుందాం!
- ఈ ఫైనల్లో నెగ్గిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు అత్యధికంగా రూ.20 కోట్లు ప్రైజ్మనీ అందించారు
- ఇక రన్నరప్గా నిలిచిన గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుకు రూ.13 కోట్ల నజరానా దక్కింది
- ప్లేఆఫ్స్కు చేరి మూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్కు రూ. 7 కోట్లు అందనున్నాయి
- ఎలిమినేటర్లో ఇంటిబాట పట్టి నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు రూ.6.5 కోట్లు క్యాష్ ప్రైజ్ దక్కింది
- టోర్నమెంట్లో మిగిలిన ఆరు జట్లకు అంటే ఐదు నుంచి 10వ స్థానంలో నిలిచిన టీమ్స్కు ఎలాంటి ప్రైజ్ మనీ లేదు
- జట్లతోపాటుగా అదనంగా మరో కోటి రూపాయలు ఆయా విభాగాల్లో విజేతలు అందుతాయి
- టోర్నీలో ఆద్యంతం అద్భుతంగా ఆడి ఆకట్టుకున్న ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్కు రూ.20 లక్షలు నజనారా అందింది
- వీళ్లతో పాటుగా ఆరెంజ్ క్యాప్, పర్పుల్ క్యాప్ విజేతలకు చెరో రూ.10 లక్షల చొప్పున అందుకున్నారు
- ఇక ఫైనల్ మ్యాచ్లో అద్భుతంగా ఆడి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ దక్కించుకున్న ఆటగాడు రూ.5 లక్షలు దక్కించుకున్నాడు
2008లో ప్రైజ్మనీ ఎంతంటే?
ఐపీఎల్ 2008లో ప్రారంభమైందని అందరికీ తెలుసు. కానీ అప్పుడు విజేతగా నిలిచిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు ప్రైజ్మనీ ఎంత ఇచ్చారన్నది మాత్రం చాలా తక్కువ మందికే తెలిసి ఉంటుంది. తొలి సీజన్లో విజేతగా నిలిచిన రాజస్థాన్కు రూ.4.8 కోట్ల నజరానా అందింది. ఆ తర్వాత సీజన్లోనూ అంటే 2009లోనూ దాదాపు ఇంతే మొత్తంలో ఇచ్చారు.
మూడో సీజన్కు పెరిగింది
ఇక 2010లో మూడో సీజన్లో ప్రైజ్మనీ పెరిగింది. 2010 నుంచి 2013 దాకా నాలుగు సీజన్లలో రూ.10 కోట్లు విన్నర్ టీమ్కు ఇచ్చారు
తర్వాత ఎడిషన్లలో ఇలా
2014, 2015 రెండు సీజన్లలో ప్రైజ్మనీ మరికొంత పెరిగింది. ఏకంగా 50 శాతం పెంచి రూ.15 కోట్లు ఫిక్స్ చేశారు. 2014లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ గెలిస్తే, 2015లో ముంబయి ఇండియన్స్ విజేతగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2016- 2019 సీజన్ల మధ్యలో విన్నర్ ప్రైజ్మనీని రూ.15 కోట్ల నుంచి ఏకంగా రూ.20 కోట్లకు పెంచేశారు. అయితే 2020లో మాత్రం కొవిడ్ కారణంగా సగానికి తగ్గించారు. ఆ ఎడిషన్లో రూ.20 కోట్ల ప్రైజ్మనీని కాస్త రూ.10 కోట్లకు తగ్గించేశారు. అప్పుడు ముంబయి ఇండియన్స్ విజేతగా నిలిచింది
2021లో మళ్లీ హైక్
కొవిడ్ కారణంగా 2020లో తగ్గించిన ప్రైజ్మనీని తర్వాతి ఏడాదే (2021) పెంచారు. అప్పట్నుంచి తాజా సీజన్ దాకా ఛాంపియన్గా నిలిచిన జట్టుకు రూ.20 కోట్లు ఇస్తున్నారు
ప్రైజ్మనీ ఎలా పంచుకుంటారంటే?
జట్లకు ప్రైజ్మనీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డబ్బును ఎలా పంచుకుంటారో తెలుసా? వచ్చిన నజరానాను రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తారు. ఇందులో 50 శాతం జట్టు (ప్లేయర్లు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్)కు దక్కుతుంది. మిగిలిన 50 శాతం ప్రైజ్మనీ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్లకు వెళ్తుంది! ఇలా మైదానంలో ఆడి విజేతగా నిలిచినందుకు జట్టు ప్లేయర్లతోపాటు, ప్రాంచైజీకి అదనంగా ఈ నజరానా అందుతుంది.