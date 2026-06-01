ETV Bharat / sports

IPL ప్రైజ్​మనీ- ఏ సీజన్​లో ఎన్నెన్ని కోట్లు ఇచ్చారో తెలుసా?

ఐపీఎల్​ ప్రైజ్​మనీ- 2008లో ఎంత- ఇప్పుడెంత? ఫుల్ లిస్ట్!

IPL Prize Money
IPL Prize Money (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 12:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL Prize Money : ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్​లో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​కు క్యాష్ రిచ్ లీగ్ అని పేరుంది. ఆ పేరుకు తగ్గట్లే ఈ టోర్నీలో బీసీసీఐ భారీ ప్రైజ్​మనీ ఇస్తుంటుంది. అయితే ఈ సీజన్​కు కూడా భారీ మొత్తంలో నజరానాను అందించింది. మొత్తం రూ.46 కోట్ల భారీ ప్రైజ్​ను బీసీసీఐ ప్రకటించింది. అయితే ఇందులో విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు ఎంత వెళ్తుంది? రన్నరప్​ టీమ్​కు ఎంత ఇస్తారో తెలుసుకుందాం!

  • ఈ ఫైనల్​లో నెగ్గిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు అత్యధికంగా రూ.20 కోట్లు ప్రైజ్​మనీ అందించారు
  • ఇక రన్నరప్​గా నిలిచిన గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుకు రూ.13 కోట్ల నజరానా దక్కింది
  • ప్లేఆఫ్స్​కు చేరి మూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్​కు రూ. 7 కోట్లు అందనున్నాయి
  • ఎలిమినేటర్​లో ఇంటిబాట పట్టి నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​కు రూ.6.5 కోట్లు క్యాష్ ప్రైజ్ దక్కింది
  • టోర్నమెంట్​లో మిగిలిన ఆరు జట్లకు అంటే ఐదు నుంచి 10వ స్థానంలో నిలిచిన టీమ్స్​కు ఎలాంటి ప్రైజ్​ మనీ లేదు
  • జట్లతోపాటుగా అదనంగా మరో కోటి రూపాయలు ఆయా విభాగాల్లో విజేతలు అందుతాయి
  • టోర్నీలో ఆద్యంతం అద్భుతంగా ఆడి ఆకట్టుకున్న ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్​కు రూ.20 లక్షలు నజనారా అందింది
  • వీళ్లతో పాటుగా ఆరెంజ్ క్యాప్, పర్పుల్ క్యాప్ విజేతలకు చెరో రూ.10 లక్షల చొప్పున అందుకున్నారు
  • ఇక ఫైనల్ మ్యాచ్​లో అద్భుతంగా ఆడి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ దక్కించుకున్న ఆటగాడు రూ.5 లక్షలు దక్కించుకున్నాడు

2008లో ప్రైజ్​మనీ ఎంతంటే?
ఐపీఎల్ 2008లో ప్రారంభమైందని అందరికీ తెలుసు. కానీ అప్పుడు విజేతగా నిలిచిన రాజస్థాన్ రాయల్స్​ జట్టుకు ప్రైజ్​మనీ ఎంత ఇచ్చారన్నది మాత్రం చాలా తక్కువ మందికే తెలిసి ఉంటుంది. తొలి సీజన్​లో విజేతగా నిలిచిన రాజస్థాన్​కు రూ.4.8 కోట్ల నజరానా అందింది. ఆ తర్వాత సీజన్​లోనూ అంటే 2009లోనూ దాదాపు ఇంతే మొత్తంలో ఇచ్చారు.

మూడో సీజన్​కు పెరిగింది
ఇక 2010లో మూడో సీజన్​లో ప్రైజ్​మనీ పెరిగింది. 2010 నుంచి 2013 దాకా నాలుగు సీజన్లలో రూ.10 కోట్లు విన్నర్​ టీమ్​కు ఇచ్చారు

తర్వాత ఎడిషన్లలో ఇలా
2014, 2015 రెండు సీజన్లలో ప్రైజ్​మనీ మరికొంత పెరిగింది. ​ఏకంగా 50 శాతం పెంచి రూ.15 కోట్లు ఫిక్స్ చేశారు. 2014లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ గెలిస్తే, 2015లో ముంబయి ఇండియన్స్ విజేతగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2016- 2019 సీజన్ల మధ్యలో విన్నర్ ప్రైజ్​మనీని రూ.15 కోట్ల నుంచి ఏకంగా రూ.20 కోట్లకు పెంచేశారు. అయితే 2020లో మాత్రం కొవిడ్ కారణంగా సగానికి తగ్గించారు. ఆ ఎడిషన్​లో రూ.20 కోట్ల ప్రైజ్​మనీని కాస్త రూ.10 కోట్లకు తగ్గించేశారు. అప్పుడు ముంబయి ఇండియన్స్ విజేతగా నిలిచింది

2021లో మళ్లీ హైక్
కొవిడ్ కారణంగా 2020లో తగ్గించిన ప్రైజ్​మనీని తర్వాతి ఏడాదే (2021) పెంచారు. అప్పట్నుంచి తాజా సీజన్​ దాకా ఛాంపియన్​గా నిలిచిన జట్టుకు రూ.20 కోట్లు ఇస్తున్నారు

ప్రైజ్​మనీ ఎలా పంచుకుంటారంటే?
జట్లకు ప్రైజ్​మనీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డబ్బును ఎలా పంచుకుంటారో తెలుసా? వచ్చిన నజరానాను రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తారు. ఇందులో 50 శాతం జట్టు (ప్లేయర్లు, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్)కు దక్కుతుంది. మిగిలిన 50 శాతం ప్రైజ్​మనీ ఫ్రాంచైజీ ఓనర్లకు వెళ్తుంది! ఇలా మైదానంలో ఆడి విజేతగా నిలిచినందుకు జట్టు ప్లేయర్లతోపాటు, ప్రాంచైజీకి అదనంగా ఈ నజరానా అందుతుంది.

TAGGED:

IPL PRIZE MONEY 2008
IPL PRIZE MONEY 2026
IPL PRIZE MONEY DISTRIBUTION
IPL PRIZE MONEY TOTAL
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.