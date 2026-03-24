ఒక్క మ్యాచ్తోనే మాయం- ఐపీఎల్ చరిత్రలో సింగిల్ మ్యాచ్కు పరిమితమైన అంతర్జాతీయ స్టార్లు వీరే!
ఐపీఎల్లో కేవలం ఒకే మ్యాచ్ ఆడిన ప్లేయర్లు- లిస్ట్లో పాకిస్థాన్, ఆసీస్, సౌతాఫ్రికా స్టార్లు- టీనేజ్ సెన్సేషన్ కెరీర్ కూడా ఒక్క మ్యాచ్తోనే ఫుల్స్టాప్!
Published : March 24, 2026 at 8:02 PM IST
Cricketers Played Only One Match IPL : ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన క్రికెట్ లీగ్ ఐపీఎల్ 2026కి కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. ఇది ఈ మెగా టోర్నీకి 19వ సీజన్. ఈ లీగ్ ఎందరో ఆటగాళ్లను రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేసింది. రిషబ్ పంత్ వంటి వారు రూ. 27 కోట్లు సంపాదిస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటే, మరికొందరి పరిస్థితి మాత్రం దీనికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వెలుగు వెలిగిన ఎందరో దిగ్గజాలు ఐపీఎల్లో మాత్రం కేవలం ఒక్క మ్యాచ్కే పరిమితమై ఆ తర్వాత మాయమైపోయారు. బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా, వెస్టిండీస్ అలాగే శ్రీలంక వంటి దేశాల నుంచి వచ్చిన స్టార్ ప్లేయర్లు సైతం ఈ ఒక్క మ్యాచ్ బాధితుల జాబితాలో ఉండటం ఆశ్చర్యకరం. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లిపోయిన ఆ ఆటగాళ్లెవరో తెలుసుకుందాం!
యూనిస్ ఖాన్- డ్యామియన్ మార్టిన్
పాకిస్థాన్ తరపున టెస్టుల్లో 10 వేల పరుగులు చేసిన ఏకైక ఆటగాడు యూనిస్ ఖాన్. 2008 తొలి సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడిన అతను, తన ఏకైక మ్యాచ్లో కేవలం 3 పరుగులకే ఔట్ అయ్యాడు. అప్పట్లో ఇతన్ని రూ. 90 లక్షలకు పైగా వెచ్చించి కొనుగోలు చేశారు. ఆ తర్వాత భారత్ పాక్ ఉద్రిక్తతల వల్ల పాక్ ప్లేయర్లపై నిషేధం విధించడంతో ఐపీఎల్ కెరీర్ ముగిసింది. అలాగే ఆస్ట్రేలియా లెజెండ్ డ్యామియన్ మార్టిన్ కూడా 2010లో రాజస్థాన్ తరపున ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడి ఒక పరుగు చేశాడు. అంతర్జాతీయంగా 10 వేల పరుగులు చేసిన అతనికి ఐపీఎల్ మాత్రం అస్సలు కలిసి రాలేదు.
బంగ్లాదేశ్ స్టార్ల నిరాశ
బంగ్లాదేశ్ మాజీ కెప్టెన్ మష్రఫి మొర్తజాను 2009లో కేకేఆర్ రూ. 2.5 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అతడు కూడా ఒక మ్యాచ్కే పరిమితం అయ్యాడు. తన ఏకైక మ్యాచ్లో 4 ఓవర్లలో ఏకంగా 58 పరుగులు సమర్పించుకోవడంతో మళ్లీ అవకాశం రాలేదు. అదే జట్టుకు ఆడిన మరో బంగ్లా స్టార్ మొహమ్మద్ అష్రఫుల్ 2009లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున ఒక మ్యాచ్ ఆడి 2 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అరంగేట్రం టెస్టులోనే సెంచరీ చేసిన అతి చిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు ఉన్న అష్రఫుల్కు ఐపీఎల్ కలిసిరాలేదు. మరో బౌలర్ అబ్దుర్ రజాక్ కూడా ఆర్సీబీ తరపున ఒకే మ్యాచ్ ఆడి 29 పరుగులిచ్చి మళ్లీ కనిపించలేదు.
ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజాలు!
ఆస్ట్రేలియా సీనియర్ వికెట్ కీపర్ బ్రాడ్ హడిన్ 2011లో కేకేఆర్ తరపున బరిలోకి దిగాడు. కానీ అతడు కూడా ఈ సింగిల్ మ్యాచ్ ప్లేయర్ల లిస్ట్లో చేరాడు. రూ. 1.5 కోట్లకు కొనుగోలు చేయగా అతడు ఒకే మ్యాచ్ ఆడి అందులో 18 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఐపీఎల్ బరిలోకి దిగలేదు.
అలాగే దక్షిణాఫ్రికా పేసర్ ఆండ్రే నెల్ 2008లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున ఒక మ్యాచ్ ఆడి ఒక వికెట్ తీశాడు. డ్వేన్ బ్రావోకు రీప్లేస్మెంట్గా వచ్చిన నెల్, ఆ ఒక్క మ్యాచ్ తర్వాత జట్టులో చోటు కోల్పోయాడు. జింబాబ్వే స్పిన్నర్ రే ప్రైస్ కూడా 2011లో ముంబయి తరపున ఒక మ్యాచ్ ఆడి 33 పరుగులిచ్చి కనుమరుగయ్యాడు.
ముంబయి ఇండియన్స్ విదేశీ ఆటగాళ్లు!
వెస్టిండీస్ ప్లేయర్ డారెన్ బ్రావో కూడా 2017లో కేకేఆర్ తరపున ఒక్క మ్యాచ్ ఆడి 6 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచినా, మళ్లీ అవకాశం దక్కించుకోలేకపోయాడు. ఇక శ్రీలంక మిస్టరీ స్పిన్నర్ అకిల ధనంజయ 2018లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో అతనికి తీవ్ర గాయమవ్వడమే కాకుండా 4 ఓవర్లలో 47 పరుగులు ఇచ్చాడు. ధనంజయను ముంబయి రూ. 50 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. అదేవిధంగా బంగ్లాదేశ్ స్టార్ బ్యాటర్ లిటన్ దాస్ 2023లో కేకేఆర్ తరపున ఒక మ్యాచ్ ఆడి 4 పరుగులు మాత్రమే చేసి తర్వాతి మ్యాచులకు దూరమయ్యాడు.
భారతీయ యువ కెరటాలు!
వైభవ్ సూర్యవంశీ కంటే ముందు ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసిన అతి చిన్న వయస్కుడిగా ప్రయాస్ రాయ్ బర్మన్ రికార్డు సృష్టించాడు. 2019లో ఆర్సీబీ తరపున 16 ఏళ్ల వయసులో బరిలోకి దిగిన ప్రయాస్, సన్రైజర్స్పై తన ఏకైక మ్యాచ్లో 4 ఓవర్లలో 56 పరుగులు ఇచ్చి ఒక్కసారిగా డౌన్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత అతనికి మళ్లీ ఐపీఎల్ పిలుపు రాలేదు. ఇక మహారాష్ట్ర బ్యాటర్ అంకిత్ బావ్నే 2017లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరపున ఒక మ్యాచ్ ఆడి 12 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచినా, అతని ఐపీఎల్ ప్రయాణం అక్కడితోనే ఆగిపోయింది.
డగ్ బ్రేస్వెల్- విచిత్రమైన కెరీర్!
న్యూజిలాండ్ ఆల్రౌండర్ డగ్ బ్రేస్వెల్ 2012లో దిల్లీ డేర్డెవిల్స్ తరపున ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో అతను బ్యాటింగ్లో 12 పరుగులు చేసి, బౌలింగ్లో 3 వికెట్లు తీసి అద్భుతంగా రాణించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత మళ్లీ అతడికి అవకాశాలు దక్కలేదు. 2015లో అమ్ముడుపోని బ్రేస్వెల్, 2016 ఆరంభంలోనే అన్ని రకాల క్రికెట్ ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి ఐపీఎల్ కెరీర్కు కూడా ముగింపు పలికాడు. అద్భుత ప్రదర్శన చేసినా తర్వాతి మ్యాచుల్లో అవకాశం రాని అరుదైన ఆటగాళ్లలో బ్రేస్వెల్ ఒకరు.
ఐపీఎల్ లో ప్రతిభ ఎంత ఉన్నా అదృష్టం కూడా తోడవ్వాలని ఈ ఆటగాళ్ల కెరీర్లు నిరూపిస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన స్టార్ ప్లేయర్లు సైతం ఈ లీగ్లో ఒక్క మ్యాచ్కే పరిమితమవ్వడం ఆశ్చర్యకరమే. 2026 సీజన్లో కూడా మరికొందరు కొత్త ఆటగాళ్లు దిగుతున్నారు. ఇక వాళ్లు ఏమేర రాణిస్తారు? లేదంటే ఇంకా ఈ సింగిల్ మ్యాచ్ లిస్ట్లో ఎవరైనా చేరుతారా? అనేది వేచి చూడాలి!