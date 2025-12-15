IPL మినీ వేలం : ఏ జట్టుకు ఏయే స్పెషలిస్ట్ ప్లేయర్ అవసరమో తెలుసా?
మరికొన్ని గంటల్లోనే IPL మినీ వేలం- కళ్లన్నీ ఆ ప్లేయర్లమీదే!
Published : December 15, 2025 at 4:05 PM IST
IPL Mini Auction 2026 : 2026 ఐపీఎల్కు సంబంధించి మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న జరగనుంది. దుబాయ్ వేదికగా వేలం ప్రక్రియ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అయితే టోర్నమెంట్లో ఛాంపియన్గా నిలవాలంటే ఏ ఫ్రాంచైజీకైనా బలమైన జట్టు అవసరం. అందుకే అన్ని ఫ్రాంచైజీలు బలమైన జట్టు నిర్మించుకునే దానిపైనే దృష్టి సారిస్తుంది.
ఈ క్రమంలోనే ఆయా ఫ్రాంచైజీలు తాము కొనాలనుకునే ఆటగాళ్లపై ఇప్పటికే కన్నేశాయి. రిటైన్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లతోపాటు జట్టును బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోవడంపైనే దృష్టిపెట్టిన నేపథ్యంలో వేలంలో ఎవరిని కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పటికే ఓ క్లారిటీ తెచ్చుకొని ఉంటాయి. ఇలా అన్ని జట్లు ఓ స్ట్రీటజీ ప్రకారం వేలంలో పాల్గొంటాయి. ఈ క్రమంలో ఏ ఫ్రాంచైజీకి ఏయే స్పెషలిస్ట్ ప్లేయర్ల అవసరం ఉందో ఓసారి చూద్దాం!
Time to reload 🧡— IndianPremierLeague (@IPL) December 15, 2025
Where should @SunRisers invest in tomorrow’s #TATAIPL auction? 🔍
VOTE NOW ▶️ https://t.co/lpLRYQx1zV
Follow the #TATAIPLAuction 2026 tomorrow on https://t.co/4n69KTTxCB 💻 pic.twitter.com/VAYQp4wQd0
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్
- ఎక్స్పీరియన్స్ స్పిన్నర్
- పవర్ ప్లే కోసం పేసర్
- మిడిలార్డర్ బ్యాటర్
- బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ బ్యాకప్
ముంబయి ఇండియన్స్
- మిడిల్ ఓవర్లలో బౌలర్
- డాషింగ్ ఓపెనర్
- స్పిన్ బౌలర్
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్
- మిడిలార్డర్ బ్యాటర్
- డాషింగ్ ఓపెనర్
- నాణ్యమైన ఆల్రౌండర్
- పేస్ బౌలర్
పంజాబ్ కింగ్స్
- ఓవర్సీస్ స్పిన్నర్
- ఓపెనర్ బ్యాకప్
- నాణ్యమైన ఆల్రౌండర్
లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్
- టాపార్డర్ బ్యాటర్
- మ్యాచ్ ఫినిషర్ బ్యాటర్
- భారత పేసర్
- ఆల్రౌండర్
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
- బ్యాకప్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్
- మిడిలార్డర్ ఆల్రౌండర్
- బ్యాకప్ పేసర్ (భారత్ ఆటగాడు)
దిల్లీ క్యాపిటల్స్
- డాషింగ్ టాపార్డర్ బ్యాటర్
- ఫినిషర్
- ఎక్స్పీరియన్స్ పేసర్
- ఆల్రౌండర్ (పేసర్)
కోల్కతా నైట్రైడర్స్
- డాషింగ్ ఓపెనర్
- పేస్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్
- ఫాస్ట్ బౌలర్
- స్పిన్నర్ (భారత్)
గుజరాత్ టైటాన్స్
- మిడిలార్డర్లో బ్యాటర్
- డెత్ ఓవర్లలో స్పెషలిస్ట్ బౌలర్
- బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్
- ఓవర్సీస్ ఓపెనర్
రాజస్థాన్ రాయల్స్
- టాపార్డర్లో దూకుడైన బ్యాటర్
- బౌలర్ (స్పిన్నర్/ పేసర్)
- మ్యాచ్ ఫినిషర్
- ఆల్రౌండర్ (బ్యాటర్/ బౌలర్)
గేమ్ఛేంజర్లుగా ఆ రెండు ఫ్రాంచైజీలు
అన్ని ఫ్రాంచైజీల కంటే కోల్కతా నైట్రైడర్స్ అత్యధిక పర్స్ వ్యాల్యూ (రూ.64.30 కోట్లు)తో బిడ్డింగ్లో ఎంటర్ కానుంది. ఈ జట్టు మినీ వేలంలో ఇంకా 13 మంది ప్లేయర్లను గరిష్ఠంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. కోల్కాత తర్వాత అత్యధిక పర్స్ వ్యాల్యు ఉన్నది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు వద్ద. ఆ టీమ్ రూ.45.40 కోట్లతో వేలంలోకి రానుంది. సీఎస్కే ఇంకా 9 మంది ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీంతో ఈ వేలంలో ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు గేమ్ఛేంజర్లుగా మారే ఛాన్స్ ఉంది.
The TATA IPL Player Auction reaches a new destination 🤩— IndianPremierLeague (@IPL) December 14, 2025
Abu Dhabi, get ready to witness a fierce bidding war as the #TATAIPLAuction 2026 takes centre stage at the Etihad Arena on December 16. pic.twitter.com/JyuIcPmO9H
అతి తక్కువ ఆ జట్ట దగ్గరే
కేకేఆల్, సీఎస్కే భారీ డబ్బుతో వేలంలోకి వెళ్తుండగా, పంజాబ్ కింగ్స్, ముంబయి ఇండియన్స్ అందరి కంటే తక్కువ మొత్తంతో బిడ్డింగ్లో పాల్గొననున్నాయి. పంజాబ్ వద్ద రూ.11.50 కోట్లు ఉండగా, ముంబయికి అందరి కంటే తక్కువగా రూ.2.75 కోట్లే ఉన్నాయి.
77 స్లాట్లు- 350మంది ఆటగాళ్లు
ఈ మినీ వేలంలో మొత్తం 350 మంది ప్లేయర్లకు అన్ని ఫ్రాంఛైజీలు కలిపి 77 స్లాట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో విదేశీ ప్లేయర్ల స్లాట్లు 31. 70 మంది తర్వాత యాక్సిలరేటెడ్ పద్ధతిలో మిగిలిన ఆటగాళ్ల వేలం వేగంగా జరుగునుంది. ఇక కోల్కతా నైట్రైడర్స్ వద్ద అత్యధికంగా రూ.64.3 కోట్లు ఉండగా,0 చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వద్ద రూ.43.4 కోట్లు ఉన్నాయి.
వీళ్లపై కన్ను
విదేశీ ఆటగాళ్లలో కామెరూన్ గ్రీన్, లివింగ్స్టోన్ భారీ ధర పలికే అవకాశముంది. టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లలో మయాంక్ అగర్వాల్, కేఎస్ భరత్, రాహుల్ చాహర్, ఆకాశ్ దీప్, దీపక్ హుడా, వెంకటేశ్ అయ్యర్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్పై ఆయా ఫ్రాంచైజీలు దృష్టి పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది.
ఐపీఎల్ 2026 వేలం- ఫైనల్ లిస్ట్ ఖరారు- 1,005 ప్లేయర్లు ఔట్
మ్యాక్స్వెల్ సంచలన నిర్ణయం- 2026 IPLకు దూరం- స్టేట్మెంట్ రిలీజ్