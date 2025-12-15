IPL మినీ వేలం- ఫ్రాంచైజీలకు RTM కార్డ్ ఆప్షన్ లేదు- ఎందుకో తెలుసా?

Telangana Panchayat Elections Results2025

ఐపీఎల్ మినీ ఆక్షన్​కు వేళాయే- ఆర్​టీఎం కార్డు ఆప్షన్ ఉంటుందా?

IPL Mini Auction 2026
IPL Mini Auction 2026 (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 8:11 PM IST

3 Min Read
IPL Mini Auction 2026 : క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్- 2026 సీజన్ మినీ వేలానికి సమయం వచ్చేసింది. డిసెంబరు 16న యూఏఈలోని అబుదాబిలో ఈ మినీ ఆక్షన్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో ఈ వేలంలో ఫ్రాంచైజీలు రైట్ టు మ్యాచ్ (RTM) కార్డును ఉపయోగించడానికి అనుమతిస్తారా? లేదా? తెలుసుకుందాం.

అబుదాబిలో వేలం
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం ఈ ఏడాది అబుదాబిలో జరగనుంది. గత కొన్నేళ్లలో ఈ ఈవెంట్ భారత్ వెలుపల జరగడం ఇది మూడోసారి. గత ఏడాది సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డాలో రెండు రోజుల పాటు ఐపీఎల్ మెగా వేలం జరిగింది. ఈ ఏడాది మినీ వేలం కూడా వేరే దేశంలోనే జరగనుంది. ఈ క్రమంలో క్రీడాభిమానుల మనసుల్లో ఓ ప్రశ్న మెదులుతోంది. అదే మినీ ఆక్షన్ లో ఆర్ టీఎం కార్డు ఆప్షన్ గురించి.

అయితే ఈ మినీ వేలంలో ఆర్​టీఎమ్​ కార్డును ఉపయోగించడం కుదరదు. దీంతో ఫ్యాన్స్ షాక్ తింటున్నారు. ఎందుకంటే? ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ నిర్దేశించిన నిబంధనల ప్రకారం, ఆర్​టీఎం కార్డు అనేది కేవలం ఐపీఎల్ మెగా వేలంలోనే అందుబాటులో ఉంటుంది. మినీ వేలంలో ఈ ఆప్షన్ ఉండదు. ఆర్​టీఎం ఫ్రాంచైజీలు కొద్దిమంది కీలక ఆటగాళ్లను మాత్రమే అట్టిపెట్టుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఇదే రీజన్!
2014 మెగా వేలంలో ఆర్​టీఎం కార్డును మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత పలు కారణాల వల్ల దీన్ని 2022లో తొలగించారు. మళ్లీ 2025లో ఆర్​టీఎం కార్డు ఆప్షన్​ను తీసుకొచ్చారు. అయితే అబుదాబి వేదికగా రేపు (మంగళవారం) జరగబోయే మినీ వేలంలో మాత్రం ఆర్​టీఎం కార్డు ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉండదు. ఎందుకంటే మినీ వేలానికి ముందు ఫ్రాంచైజీలు అట్టిపెట్టుకోగల ఆటగాళ్ల సంఖ్యపై ఎటువంటి పరిమితులు లేవు. అందుకే ఆర్​టీఎం కార్డు ఆప్షన్ మినీ వేలంలో లేదు.

2025లో తీసుకొచ్చిన ఆర్​టీఎం కార్డు రూల్స్ ప్రకారం ఏదైనా ఫ్రాంచైజీ తమ ప్లేయర్ ను వేలంలోకి రిలీజ్ చేస్తే, అతడిని ఇతర జట్లు కావాలనుకుంటే బిడ్డింగ్ వేసి దక్కించుకోవచ్చు. ఆ ప్లేయర్ బిడ్డింగ్ పూర్తైన తర్వాత, పాత ఫ్రాంచైజీ మళ్లీ అతడిని కావాలని కోరుకుంటే, ఆర్​టీఎం ఉపయోగించి తిరిగి పొందొచ్చు. ఇదంతా పాత మోడల్. అయితే 2025లో వచ్చిన కొత్త రూల్ ప్రకారం, ప్లేయర్ కోసం బిడ్ వేసిన ఫ్రాంచైజీకి ఆ ఆటగాడిని దక్కించుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అంటే వేలంలో దక్కించుకున్న ఆ ప్లేయర్​ను సదరు ఫ్రాంచైజీ కావాలనుకుంటే మరోసారి బిడ్ పెంచొచ్చు.

ఒక్కో జట్టుకు గరిష్ఠంగా ఆరుగురు
2025లో ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ తీసుకొచ్చిన ఆర్ టీఎం కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఒక్కో జట్టు గరిష్ఠంగా ఆరుగురు (ఆర్​టీఎంతో కలిపి) ప్లేయర్లను రిటైన్ చేసుకోవచ్చు. గతేడాది ఐపీఎల్ మెగా వేలంలో పంజాబ్ కింగ్స్ కేవలం ఇద్దరు ఆటగాళ్లను మాత్రమే అట్టిపెట్టుకుని, నాలుగు ఆర్​టీఎం కార్డులతో వేలంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కోల్‌కతా నైట్​రైడర్స్ ఆరుగురు ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకుంది. దీంతో ఆ ఫ్రాంచైజీ వద్ద ఆర్‌టీఎం కార్డులు ఏవీ మిగల్లేదు.

ఫ్రాంఛైజీలు రిటైన్, రిలీజ్ చేసిన ప్లేయర్స్
ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ కోసం తాము అట్టిపెట్టుకునే ఆటగాళ్ల జాబితాను ప్రకటించడానికి ఫ్రాంచైజీలకు ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ నవంబర్ 15ని గడువుగా నిర్ణయించింది. ఈ గడువులోగానే ఫ్రాంచైజీలు రిటైన్, రిలీజ్ చేసే ఆటగాళ్ల వివరాలను ప్రకటించేశాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వంటి కొన్ని ఫ్రాంచైజీలు చాలా మంది ఆటగాళ్లను విడుదల చేశాయి. తద్వారా పెద్ద మొత్తంలో పర్స్‌ తో వేలంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాయి. ముంబయి ఇండియన్స్, ఆర్సీబీ, లఖ్​నవూ, రాజస్థాన్ జట్లు కొందర్ని విడిచిపెట్టాయి.

మినీ వేలంలో ఎంత మంది అంటే?
ఐపీఎల్‌ 2026 మినీ వేలంలోకి 350 మంది ప్లేయర్స్ రానున్నారు. వేలం కోసం రిజిస్ట్రర్ చేసుకున్న ప్లేయర్ల జాబితా నుంచి 1,005 మంది పేర్లను తొలగించింది బీసీసీఐ. అలాగే 35 మంది కొత్త ఆటగాళ్లకు అవకాశం కల్పించింది. మొదట బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ బ్యాటర్లు, ఆల్ రౌండర్లు, వికెట్ కీపర్/బ్యాటర్లు, ఫాస్ట్ బౌలర్లు, స్పిన్ బౌలర్లు వంటి విభాగాల వారీగా క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లతో ప్రారంభం అవుతుంది. తరువాత, అన్‌ క్యాప్డ్ ఆటగాళ్లకు కూడా ఇదే వరుస క్రమంలో జరిగే ఛాన్స్ ఉంది.

