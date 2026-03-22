ఐపీఎల్లో హ్యాట్రిక్ మ్యాజిక్- 19ఏళ్లలో ఆ ముగ్గురు బౌలర్ల రికార్డులే వేరు!
ఐపీఎల్ చరిత్రలో తొలి హ్యాట్రిక్ వీరుడిగా లక్ష్మీపతి బాలాజీ- మూడు హ్యాట్రిక్కులతో ఎవరికీ అందని రికార్డు సృష్టించిన సీనియర్ స్పిన్నర్- ఒకే సీజన్లో రెండు హ్యాట్రిక్కులు తీసిన ఏకైక ఆటగాడు అతనే
Published : March 22, 2026 at 4:23 PM IST
IPL Hat Trick List All Time : క్రికెట్లో బ్యాటర్లు ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడుతుంటే బౌలర్లు తమదైన వ్యూహాలతో చెక్ పెడుతుంటారు. అయితే కేవలం మూడు బంతుల్లోనే మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేసే 'హ్యాట్రిక్' మ్యాజిక్ మాత్రం ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఐపీఎల్ 19 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 23 సార్లు ఈ అరుదైన ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. 2008లో మొదలైన ఈ లీగ్లో ఎందరో దిగ్గజ బౌలర్లు తమ స్పిన్, స్పీడ్తో బ్యాటర్లను బోల్తా కొట్టించి హ్యాట్రిక్ క్లబ్లో చేరారు. పరుగుల వరద పారే ఈ లీగ్లో బౌలర్లు తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్న ఆ అద్భుత హ్యాట్రిక్ గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
తొలి హ్యాట్రిక్ రికార్డు
ఐపీఎల్ చరిత్రలో మొట్టమొదటి హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసిన ఘనత లక్ష్మీపతి బాలాజీకి దక్కుతుంది. 2008లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున ఆడుతూ పంజాబ్ కింగ్స్పై ఆయన ఈ రికార్డ్ అందుకున్నారు. ఆఖరి ఓవర్లో పంజాబ్ గెలవడానికి 19 పరుగులు కావాల్సిన సమయంలో, వరుసగా ఇర్ఫాన్ పఠాన్, పీయూష్ చావ్లా, విఆర్వీ సింగ్లను అవుట్ చేసి బాలాజీ హ్యాట్రిక్ పూర్తి చేశారు. అదే మ్యాచ్లో ఐదు వికెట్లు తీసి బెస్ట్ బౌలర్గా నిలవడం విశేషం. చెన్నై గడ్డపై జరిగిన ఈ అద్భుతం ఇప్పటికీ అభిమానుల గుండెల్లో నిలిచిపోయింది.
అమిత్ మిశ్రా అరుదైన ఫీట్- మూడు సార్లు హ్యాట్రిక్
ఐపీఎల్ హ్యాట్రిక్ల జాబితాను ఒకసారి గమనిస్తే లెగ్ స్పిన్నర్ అమిత్ మిశ్రా పేరు అగ్రస్థానంలో కనిపిస్తుంది. అతను తన కెరీర్లో ఏకంగా మూడు సార్లు హ్యాట్రిక్కులు సాధించి ఎవరికీ అందని రికార్డును అందుకున్నారు. విశేషం ఏమిటంటే, ఈ మూడు హ్యాట్రిక్కులను మూడు వేర్వేరు జట్ల తరపున (దిల్లీ క్యాపిటల్స్, డెక్కన్ చార్జర్స్, సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్) సాధించారు. బ్యాటర్లను బురిడీ కొట్టించడంలో మిశ్రా చూపించిన ఆ స్పిన్ మ్యాజిక్ ఐపీఎల్లోనే టాప్ హైలైట్స్ అని చెప్పవచ్చు.
యువరాజ్ సింగ్ రికార్డు- ఒకే సీజన్లో రెండు సార్లు
భారత మాజీ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ బౌలింగ్లోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు. 2009 సీజన్లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున ఆడుతూ ఏకంగా రెండు సార్లు హ్యాట్రిక్కులు పడగొట్టారు. ఒకే సీజన్లో రెండు హ్యాట్రిక్కులు తీసిన ఏకైక బౌలర్గా యువరాజ్ ఒక రికార్డ్ సృష్టించారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆ సీజన్ మొత్తంలో అతను తీసిన వికెట్లు కేవలం ఆరు మాత్రమే, ఆ ఆరూ ఈ రెండు హ్యాట్రిక్కుల రూపంలోనే రావడం గమనార్హం. రోహిత్ శర్మ కూడా అదే ఏడాది హ్యాట్రిక్ తీయడంతో 2009 సీజన్లో అత్యధికంగా మూడు హ్యాట్రిక్కులు నమోదయ్యాయి.
చాహల్ లేటెస్ట్ మ్యాజిక్
ఐపీఎల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్, తన హ్యాట్రిక్ల జాబితాను కూడా పెంచుకుంటున్నారు. ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున ఆడుతూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై హ్యాట్రిక్ సాధించారు. 19వ ఓవర్లో వరుసగా దీపక్ హుడా, అన్షుల్ కాంబోజ్, నూర్ అహ్మద్ల వికెట్లు తీసి చాహల్ ఈ ఘనత అందుకున్నారు. దీంతో మిశ్రా, యువరాజ్ సరసన మల్టిపుల్ హ్యాట్రిక్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో చాహల్ కూడా చేరారు.
శామ్ కరన్ వెరైటీ రికార్డు- రెండు ఓవర్ల హ్యాట్రిక్
ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ శామ్ కరన్ ఐపీఎల్లో ఒక వెరైటీ హ్యాట్రిక్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నారు. 2019లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్పై ఆడుతున్నప్పుడు రెండు వేర్వేరు ఓవర్లలో కలిపి హ్యాట్రిక్ పూర్తి చేశారు. ఒక ఓవర్ చివరి బంతికి వికెట్ తీసి, తన తదుపరి ఓవర్లోని మొదటి రెండు బంతులకు వికెట్లు పడగొట్టడం ద్వారా ఈ ఫీట్ సాధించారు. ఐపీఎల్లో రెండు వేర్వేరు ఓవర్ల స్పెల్స్లో కలిపి హ్యాట్రిక్ తీసిన ఏకైక బౌలర్గా శామ్ కరన్ గుర్తింపు పొందారు.
టీమ్స్, వేదికల రికార్డులు
ఇక జట్ల పరంగా చూస్తే పంజాబ్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు అత్యధికంగా చెరో 5 హ్యాట్రిక్కులు సాధించి టాప్లో ఉన్నాయి. అంటే ఈ జట్ల బౌలర్లు ప్రత్యర్థి టీమ్లను ఎక్కువగా హ్యాట్రిక్కులతో దెబ్బతీశారు. ఇక దురదృష్టవశాత్తూ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టు అత్యధికంగా 4 సార్లు హ్యాట్రిక్కులకు బలైంది, అంటే ఈ టీమ్ బ్యాటర్లు నాలుగు సార్లు వరుసగా వికెట్లు ఇచ్చుకున్నారు. ఇక మైదానాల విషయానికి వస్తే, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు స్టేడియాలు హ్యాట్రిక్కులకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారాయి. ఈ రెండు వేదికల్లోనే అత్యధికంగా చెరో మూడు సార్లు బౌలర్లు ఈ అరుదైన హ్యాట్రిక్ ఫీట్ సాధించారు. ఓవర్సీస్ ప్లేయర్లలో దక్షిణాఫ్రికా పేసర్ మఖాయ ఎన్తిని ఐపీఎల్లో తొలి ఓవర్సీస్ హ్యాట్రిక్ వీరుడిగా నిలిచారు. ఐపీఎల్లో హ్యాట్రిక్ సాధించడం అనేది కేవలం అదృష్టం మాత్రమే కాదు, బౌలర్కు టాలెంట్ కూడా హై రేంజ్లోనే ఉండాలి. ఇక రాబోయే సీజన్లలో మరెంత మంది ఈ హ్యాట్రిక్ క్లబ్లో చేరుతారో చూడాలి.