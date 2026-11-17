IPL 2027 : లఖ్నవూ వద్దే ఎక్కువ డబ్బులు- ఫ్రాంచైజీలు వదులుకున్న ప్లేయర్లు వీరే!
IPL 2027 Retention List : ఐపీఎల్ 2027 సీజన్కు ముందు ఫ్రాంచైజీలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. ధోనీ, ట్రావిస్ హెడ్, మిచెల్ స్టార్క్ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లను విడుదల చేశాయి.
Published : November 17, 2026 at 7:20 PM IST
క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ 2027 సీజన్కు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. వచ్చే సీజన్ కోసం ఆయా ఫ్రాంచైజీలు తమ జట్ల నుంచి విడుదల చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలను ప్రకటించాయి. ఇందులో పలువురు స్టార్ ఆటగాళ్లు ఉండటం ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఎంఎస్ ధోనీ, ట్రావిస్ హెడ్, మిచెల్ స్టార్క్, ట్రెంట్ బౌల్ట్ వంటి పేర్లు ఈ జాబితాలో కనిపిస్తున్నాయి.
మరోవైపు ఆటగాళ్లను విడుదల చేయడంతో పాటు ట్రేడింగ్లు, రిటైన్ల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక ప్రతి జట్టు దగ్గర అందుబాటులో ఉన్న డబ్బు వివరాలు కూడా వెల్లడయ్యాయి. ఇందులో లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ అత్యధికంగా రూ.47.45 కోట్లతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రూ.41.65 కోట్లు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ రూ.40.15 కోట్లు, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.39.5 కోట్లతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ముంబయి ఇండియన్స్ దగ్గర రూ.32.6 కోట్లు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వద్ద రూ.28.05 కోట్లు, రాజస్థాన్ రాయల్స్ వద్ద రూ.27.05 కోట్లు ఉన్నాయి.
పంజాబ్ కింగ్స్కు రూ.18.6 కోట్లు, ఆర్సీబీకి రూ.14.5 కోట్లు, గుజరాత్ టైటాన్స్కు రూ.8.75 కోట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈసారి ఆటగాళ్ల వేలం డిసెంబర్ 16న గోవాలో జరగనుంది. విడుదలైన స్టార్ ఆటగాళ్లలో ఎవరిని ఏ జట్టు కొనుగోలు చేస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా భారీ మొత్తంతో వేలంలోకి వెళ్లనున్న లఖ్నవూ, కోల్కతా, హైదరాబాద్ జట్లు ఎలాంటి ఆటగాళ్లను ఎంచుకుంటాయో చూడాలి.