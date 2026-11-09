IPL 2027: మిని ఆక్షన్కు ముందే ట్రేడింగ్ జోరు- ఇప్పటికే 8మంది ప్లేయర్స్ ఛేంజ్- హార్దిక్-అర్ష్దీప్ స్వాప్పై సస్పెన్స్!
IPL 2027 Player Trades: ఐపీఎల్ 2027 మినీ వేలానికి ముందే ఫ్రాంచైజీలు స్క్వాడ్స్లో పెద్ద మార్పులు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు నాలుగు జట్లు కలిపి ఎనిమిది మంది ఆటగాళ్ల ట్రేడ్స్ను పూర్తి చేశాయి.
Published : November 9, 2026 at 4:59 PM IST
ఐపీఎల్ మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న గోవాలో జరగనుండగా, అంతకంటే ముందే కొన్ని జట్లు కావాల్సిన ప్లేయర్లను ట్రేడ్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాయి. ఇప్పటివరకు జరిగిన డీల్స్లో కెప్టెన్లు, భారత స్టార్ ప్లేయర్లు, విదేశీ ఆల్రౌండర్లు కూడా జట్లు మారారు. ముఖ్యంగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ వరుసగా ముగ్గురు ప్లేయర్లను తీసుకుంది. మరోవైపు ఇంకా అధికారికం కాని హార్దిక్ అర్ష్దీప్ డీల్ పూర్తయితే ఈసారి ట్రేడ్ విండోలో అదే అతిపెద్ద ట్విస్ట్ అని చెప్పవచ్చు.
ఇప్పటికే ఎనిమిది మంది జట్లు మారారు
అధికారికంగా పూర్తైన ట్రేడ్స్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీ నటరాజన్, ఖలీల్ అహ్మద్, నాథన్ ఎల్లిస్లను తీసుకుంది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రిషభ్ పంత్తో పాటు జీషాన్ అన్సారీని చేర్చుకుంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు లియామ్ లివింగ్స్టోన్, జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ వెళ్లారు. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కుల్దీప్ యాదవ్ను తీసుకుంది. ఇలా ఢిల్లీ, లక్నో, హైదరాబాద్, చెన్నై మధ్య జరిగిన మూడు డీల్స్లో మొత్తం ఎనిమిది మంది ప్లేయర్లు జట్లు మారారు.
పంత్ తిరిగి ఢిల్లీకి, కుల్దీప్ లక్నోకు
ఐపీఎల్ 2027 కోసం మొదట పూర్తైన పెద్ద ట్రేడ్ జూన్ 23న ఢిల్లీ లక్నో మధ్య జరిగింది. 2025 మెగా వేలంలో రూ.27 కోట్లకు లక్నో తీసుకున్న రిషభ్ పంత్ ఇప్పుడు తిరిగి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు వెళ్లాడు. ఈసారి అతని ఫీజు రూ.15 కోట్లు. మరోవైపు ఢిల్లీ తరఫున ఐదు సీజన్లు ఆడిన కుల్దీప్ యాదవ్ రూ.13.5 కోట్ల ప్రస్తుత ఫీజుతో లక్నోలో చేరాడు. పంత్ గతంలో తొమ్మిది సీజన్లు ఢిల్లీకి ఆడటంతో అతనికి ఇది మళ్ళీ రీఎంట్రీ.
నటరాజన్కు కూడా పాత జట్టే
ఢిల్లీ-హైదరాబాద్ మధ్య జరిగిన మరో డీల్లో టీ నటరాజన్ మళ్ళీ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు చేరాడు. 2025 వేలంలో ఢిల్లీ అతన్ని రూ.10.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేయగా, ఇప్పుడు రూ.5 కోట్ల ఫీజుతో హైదరాబాద్కు వెళ్లాడు. నటరాజన్ 2020 నుంచి 2024 వరకు SRHకే ఆడాడు. అందుకు హైదరాబాద్ లెగ్ స్పిన్నర్ జీషాన్ అన్సారీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు వెళ్లాడు. అతని ప్రస్తుత ఫీజు రూ.40 లక్షలు.
CSK-SRH మధ్య నలుగురు
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య జరిగిన డీల్లో ఒకేసారి నలుగురు ఆటగాళ్లు జట్లు మారారు. హైదరాబాద్ రూ.13 కోట్లకు తీసుకున్న లియామ్ లివింగ్స్టోన్ ఇప్పుడు రూ.6 కోట్ల ఫీజుతో CSKలో చేరాడు. ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ తన రూ.3 కోట్ల ఫీజుతో చెన్నైకి వెళ్లాడు. మరోవైపు CSK నుంచి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్ ఖలీల్ అహ్మద్ రూ.4.8 కోట్లకు, ఆస్ట్రేలియా పేసర్ నాథన్ ఎల్లిస్ రూ.2 కోట్లకు హైదరాబాద్కు వచ్చారు. దీంతో SRH పేస్ బౌలింగ్లో రెండు కొత్త ఆప్షన్స్ను తీసుకుంది.
డీల్ చివరి దశలో హార్దిక్-అర్ష్దీప్
ఇప్పుడు అందరి ఫోకస్ ముంబై ఇండియన్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ మధ్య జరగనున్న డీల్పైనే ఉంది. ముంబై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా పంజాబ్కు, అర్ష్దీప్ సింగ్ ముంబైకి వెళ్లేలా రెండు జట్ల మధ్య ఒప్పందం దాదాపు పూర్తైనట్లు సమాచారం. ఇద్దరు ఆటగాళ్లు కూడా జట్టు మారేందుకు అంగీకరించినట్లు చెబుతున్నారు. ఇక బీసీసీఐ, ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ నుంచి అధికారిక అనుమతి రావాల్సి ఉంది.
నవంబర్ 17 వరకు టైమ్
అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తమ రిటైన్, రిలీజ్ లిస్టులను నవంబర్ 17లోగా సమర్పించాలి. మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న గోవాలో జరగనుంది. అందుకే రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ట్రేడ్స్ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎవరు వేలంలోకి వెళ్తారు, ఎవరిని ముందే ట్రేడ్ ద్వారా తీసుకుంటారు అన్నది డెడ్లైన్కు ముందు క్లియర్ కానుంది. హార్దిక్ అర్ష్దీప్ డీల్ కూడా అప్పటికి అధికారికం అయ్యే అవకాశముంది.
రూ.18 కోట్లతో సంజూ టాప్
ఐపీఎల్లో పెద్ద ఫీజుతో జట్టు మారిన ప్లేయర్లలో సంజూ శాంసన్ ముందున్నాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు అతను రూ.18 కోట్ల ప్రస్తుత ఫీజుతో వెళ్లాడు. గతంలో ముంబై ఇండియన్స్ నుంచి ఆర్సీబీకి కామెరాన్ గ్రీన్ రూ.17.5 కోట్లకు ట్రేడ్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు పంత్ రూ.15 కోట్లతో ఢిల్లీకి తిరిగి రాగా, కుల్దీప్ రూ.13.5 కోట్లతో లక్నోకు వెళ్లాడు. నవంబర్ 17 వరకు ఇంకా సమయం ఉండటంతో ఈ లిస్టులో మరికొన్ని పెద్ద పేర్లు చేరినా ఆశ్చర్యం లేదు.
ఇకపై రెండు గ్రూపులుగా టీమ్ఇండియా కోచింగ్ స్టాఫ్? - ఫైనల్ కాల్ గంభీర్దే!
గెలుపు కోసం అడ్డదారులు - ఆ ఐదుగురు స్టార్ అథ్లెట్ల పతనానికి కారణాలివే!