2027 ఐపీఎల్పై కీలక అప్జేట్ - మినీ వేలానికి డేట్ ఫిక్స్
ఐపీఎల్ 2027 మినీ వేలానికి సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. వేలం ప్రక్రియ జరగనున్న తేదీ బయటకు వచ్చింది.
Published : October 18, 2026 at 11:44 AM IST
IPL 2027 Auction : 2027 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ మినీ వేలంపై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. రాబోయే సీజన్ కోసం ఆటగాళ్ల వేలం ప్రక్రియ డిసెంబర్ 16న గోవా వేదికగా జరిపేందుకు బీసీసీఐ నిర్ణయించింది. మినీ వేలం కాబట్టి ఇది ఒకే రోజులో పూర్తవుతుంది. అయితే ఈ విషయం గురించి ఫ్రాంచైజీల యాజమాన్యాలకు ఈ మెయిల్ ద్వారా అధికారిక సమాచారం అందాల్సి ఉంది. త్వరలోనే ఈ ప్రక్రియను బీసీసీఐ పూర్తి చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ఈ వేలాన్ని డిసెంబర్ 14న నిర్వహించాలని బీసీసీఐ తొలుత భావించిందట. కానీ ఫైనల్గా 16వ తేదీని ఫిక్స్ చేసింది. ఈ మేరకు ఫ్రాంచైజీల ప్రతినిధులకు వాట్సాప్ ద్వారా సందేశం పంపించినట్లు క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. వేలం ప్రక్రియ డిసెంబర్ 16న జరుగుతుందని, దానికి ముందు రోజు అంటే డిసెంబర్ 15న వేలంపై ఒక బ్రీఫింగ్ ఉంటుందని ఆ సందేశంలో తెలియజేసింది. ట్రావెలింగ్, బస చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. అందుకోసం ఒక్కో ఫ్రాంచైజీ నుంచి ఎంతమంది ప్రతినిధులు వేలాని హాజరు కానున్నారో చెప్పాలంటూ బీసీసీఐ ఆ సందేశంలో కోరినట్లు తెలిసింది.
మూడు సీజన్ల తర్వాత తొలిసారి భారత్లో
మూడు సీజన్ల తర్వాత ఐపీఎల్ వేలం మళ్లీ భారత్ వేదికగా జరగనుంది. గత మూడు సీజన్లలో వేలం దుబాయ్, జెడ్డా (సౌదీ అరేబియా), అబుదాబిలలో నిర్వహించారు. అయితే ఈసారి మాత్రం రవాణా,హోటల్లో బస తదితర ఏర్పాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని భారత్లోనే నిర్వహిస్తున్నారు. చివరిసారిగా గోవాలో 2009లో ఐపీఎల్ వేలం జరిగింది.
అయితే మినీ వేలం ఒకే రోజు ఉండనుంది. దీంతో అన్ని ఫ్రాంచైజీలు పక్కా వ్యూహాలతో వేలం ప్రక్రియకు హాజరు కానున్నాయి. తాము కొనుగోలు చేయాలనున్న ఆటగాళ్లపై ముందుగానే ఒక అవగాహను రానున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇతర జట్లతో పోటీ ఎదురైనప్పుడు తమ స్ట్రాటజీలను అమలు చేసి చకచక్యంగా వ్యవహరించి ప్లేయర్లను దక్కించుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాగా, నవంబర్ రెండు లేదా మూడో వారం నాటికి అన్ని ఫ్రాంచైజీలు తాము అట్టిపెట్టుకున్న ఆటగాళ్లతోపాటు రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్న ప్లేయర్ల ఫైనల్ లిస్ట్ను బీసీసీఐకి సమర్పించాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ జాబితాతో వేలానికి అందుబాటులో ఉండే ఆటగాళ్ల లిస్ట్ను బోర్డు సిద్ధం చేస్తుంది.
JUST IN 🚨 IPL teams told to prepare for auction on December 16 in Goa. Multiple franchises have confirmed receiving a message from the BCCI logistics team. #IPL2027 #IPLAuction https://t.co/yAnCwDc3Wc— Cricbuzz (@cricbuzz) October 17, 2026
ఇప్పట్నుంచే సన్నాహాలు
వచ్చే సీజన్ కోసం అన్ని జట్లు ఇప్పట్నుంచే సన్నాహాలు మొదలు పెట్టాయి. ఇప్పటికే ఆయా జట్లలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తమ కోచ్లను మార్చుకున్నాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్గా జహీర్ ఖాన్కు బాధ్యతలు అప్పగించగా, మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీని దిల్లీ క్యాపిటల్స్కు హెడ్కోచ్ అయ్యాడు. మరోవైపు, ముంబయి ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ నుంచి రీసెంట్గానే హెడ్కోచ్ మహేల జయవర్దనే వైదొలిగాడు. దీంతో ముంబయి కొత్త హెడ్కోచ్పై కూడా త్వరలోనే ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీళ్లతోపాటు ఆటగాళ్ల ట్రేడింగ్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ముంబయి నుంచి హార్దిక్ పాండ్య, సన్రైజర్స్ నుంచి అభిషేక్ శర్మ జట్టు మారే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ దీనిపై అధికారిక సమాచారం లేదు.
రంజీలో హైదరాబాద్ vs ఆంధ్ర మ్యాచ్- గత రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయంటే?
'వైభవ్ను ఆడించకపోవడానికి కారణం ఇదే'- అసలు విషయం చెప్పేసిన కెప్టెన్ అయ్యర్