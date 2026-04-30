IPLలో రైజింగ్​ స్టార్స్- పవర్ ప్యాక్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్​తో విధ్వంసం- వీళ్లకు టీమ్ఇండియాలో ఛాన్స్!

ఐపీఎల్ 2026లో సీనియర్లకు సవాల్ విసురుతున్న కుర్రాళ్లు- సంచలనం సృష్టిస్తూ సెలక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ప్లేయర్లు వీళ్లే!

Prince Yadav- Priyansh Arya- Anshul Kamboj (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 5:21 PM IST

IPL 2026 Rising Stars : ఐపీఎల్‌లో ప్రతి ఏటా ఎవరో ఒకరు కొత్త కుర్రాడు వచ్చి ప్రపంచాన్ని తమ వైపు తిప్పుకుంటారు. కానీ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మాత్రం ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. ఈసారి ఏకంగా ఒక టీమ్ పవర్‌తో సమానంగా పలువురు కుర్రాళ్లు అదరగొడుతున్నారు. తమతమ స్టన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్​తో వారెవ్వా అనిపిస్తున్నారు. సీనియర్ బౌలర్లు భయపడేలా బ్యాటింగ్ చేస్తున్న కుర్రాళ్లు కొందరైతే, స్టార్ బ్యాటర్ల వికెట్లను చిటికెలో తీసేస్తూ ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్న యువ బౌలర్లు మరికొందరు. 15 ఏళ్ల వయసున్న ఆటగాడి నుంచి డెత్ ఓవర్లలో యార్కర్లు వేసే పేసర్ల వరకు ఈ సీజన్‌లో రైజింగ్ స్టార్స్‌గా అవతరించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద సినిమాల రికార్డులు బద్దలైనట్లు ఇప్పుడు ఐపీఎల్‌లో వీరు సృష్టిస్తున్న అలజడి చూస్తుంటే భవిష్యత్తులో టీమ్ఇండియాకు తిరుగుండదని తిరుగులేని బలంగా కనిపిస్తున్నారు.

వైభవ్ సూర్యవంశీ
రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతున్న 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ సీజన్‌లో అసలైన సెన్సేషన్. కేవలం 9 మ్యాచుల్లోనే 400 పరుగులు చేసి ఈ మార్కును దాటిన మొదటి ప్లేయర్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. ముఖ్యంగా సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్‌పై అతను బాదిన 103 పరుగులు ఈ సీజన్‌లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్. వయసు చిన్నదైనా అతను ఆడుతున్న షాట్లు, చూపిస్తున్న మెచ్యూరిటీ చూసి క్రికెట్ దిగ్గజాలు సైతం నోరెళ్లబెడుతున్నారు. రాజస్థాన్ ఓపెనింగ్ స్లాట్‌లో వైభవ్ ఉంటే పవర్ ప్లేలో పరుగుల వరద పారడం పక్కా. చూస్తుంటే టీమ్ఇండియాలోకి రావడానికి జెట్ స్పీడ్‌లో ఆడుతున్నట్లు ఉంది.

ప్రఫుల్ హింగే
సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు ఈసారి ప్రఫుల్ హింగే రూపంలో ఒక పదునైన అస్త్రం దొరికింది. అతడు 4 మ్యాచుల్లోనే 8 వికెట్లు తీసి తన సత్తా చాటాడు. తన డెబ్యూ మ్యాచ్‌లోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్ వంటి స్ట్రాంగ్ టీమ్‌పై 34 పరుగులు ఇచ్చి 4 వికెట్లు తీయడం మామూలు విషయం కాదు. అప్పుడప్పుడు రన్స్ ఇస్తున్నా కూడా బంతిని స్వింగ్ చేయడంలో సిద్ధహస్తుడని నిరూపిస్తున్నాడు. సన్​రైజర్స్ బౌలింగ్ విభాగానికి అతను ఒక పిల్లర్‌లా మారాడు.

ప్రియాంశ్ ఆర్య
పంజాబ్ కింగ్స్ ఓపెనర్ ప్రియాంశ్ ఆర్య తన అగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్​తో టీమ్‌కు అదిరిపోయే స్టార్ట్ ఇస్తున్నాడు. గత సీజన్​లోనూ రాణించిన ఈ చిచ్చరపిడుగు అదే ఫామ్​ కొనసాగిస్తూ 7 మ్యాచుల్లో 283 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 93 పరుగులు భారీ స్కోరు. పవర్ ప్లేను అడ్వాంటేజ్‌గా వాడుకుంటూ బౌండరీల వరద కురిపించడంలో అతను దిట్ట. ప్రియాంశ్ క్రీజులో ఉన్నంత సేపు స్కోరు బోర్డు పరిగెడుతూనే ఉంటుంది. అతని బ్యాటింగ్ స్టైల్ పంజాబ్ టీమ్‌కి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్‌గా మారింది. రాబోయే మ్యాచుల్లో ప్రియాంశ్ మరిన్ని మెరుపు ఇన్నింగ్స్​ ఆడతాడని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

అన్షుల్ కంబోజ్
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున ఆడుతున్న అన్షుల్ కంబోజ్ ఈ సీజన్‌లో వికెట్ల వేటలో దూసుకుపోతున్నాడు. 8 మ్యాచుల్లో 14 వికెట్లు తీసి సీఎస్కే బౌలింగ్ విభాగంలో అత్యంత కీలక సభ్యుడిగా ఎదిగాడు. ముఖ్యంగా సన్ రైజర్స్​పై 22 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీసిన తీరు అద్బుతమే. ధోనీ గైడెన్స్‌లో అన్షుల్ తన బౌలింగ్‌ను మరింత పదును పెట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వికెట్ అవసరమైన ప్రతిసారీ రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌కు అన్షుల్ ఒక నమ్మకమైన ఆప్షన్‌గా మారాడు. డెత్ ఓవర్లలో కచ్చితమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌తో బౌలింగ్ చేయడం అతని స్పెషాలిటీ.

ప్రిన్స్ యాదవ్
లఖ్​​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ టీమ్‌లో ప్రిన్స్ యాదవ్ తన బౌలింగ్‌తో అందరిని షాక్‌కు గురి చేస్తున్నాడు. 7 మ్యాచుల్లో 13 వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఒక మ్యాచ్‌లో 32 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీయడం అతని బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్. ముఖ్యంగా ఇన్నింగ్స్ చివరలో బ్యాటర్లు భారీ షాట్లు ఆడే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ప్రిన్స్ తన తెలివైన బౌలింగ్‌తో వారిని కట్టడి చేస్తున్నాడు. స్లో బాల్స్, యార్కర్లను సమర్థవంతంగా ప్రయోగించడంలో మనోడు దిట్ట. లఖ్​నవూ విజయాల్లో ప్రిన్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

సమీర్ రిజ్వీ
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ బ్యాటర్ సమీర్ రిజ్వీ మిడిల్ ఓవర్లలో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. 8 మ్యాచుల్లో 209 పరుగులు చేసిన రిజ్వీ, ముంబయి ఇండియన్స్‌పై బాదిన 90 పరుగులు హైలెట్‌గా నిలిచాయి. స్పిన్నర్ల మీద ఎదురుదాడికి దిగి భారీ సిక్సర్లు కొట్టడం రిజ్వీ స్టైల్. మ్యాచ్ పరిస్థితిని బట్టి గేర్ మార్చడంలో అతను సిద్ధహస్తుడు. దిల్లీ టీమ్ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు రిజ్వీ ఆడే ఇన్నింగ్స్‌లు టీమ్‌కు ఎంతో బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఫినిషర్ రోల్‌లో కూడా అతను అద్భుతంగా రాణిస్తూ అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు.

ఇలా ప్రస్తుత సీజన్​లో ఈ కుర్రాళ్లు ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఈ సీజన్​ సెకండ్ హాఫ్​లోనూ ఇదే నిలకడతో రాణిస్తే వీళ్లకు టీమ్ఇండియా తలుపులు తెరుచుకునే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఎందుకంటే భారత్​కు రెండు టీ20 జట్లను తయారుచేసే పనిలో బీసీసీఐ ఉంది. ఒకేసారి రెండు జట్లు కూడా వేర్వేరు ప్రత్యర్థులతో ఆడేలా ప్రణాళికలు చేస్తోంది. 35 మందితో రెండు జట్లు చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ ఆటగాళ్లు రాణిస్తే వీళ్ల పేర్లను పరిశీలించే అవకాశాలు ఉంటాయి! సీనియర్ టీమ్​లో కాకపోయినా, సెకండ్ జట్టులోనైనా ఛాన్స్ ఉంటుంది.

