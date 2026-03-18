IPL 2026 : కుర్రాళ్ల అరంగేట్రం కోసం ఎదురుచూపులు- ఈ ఐదుగురిపైనే అందరి కళ్లు!
ఐపీఎల్ 2026- కొత్త తరం క్రికెటర్ల ప్రతిభకు అసలైన ఛాలెంజ్- ఈసారి అరంగేట్రం చేయనున్న ప్లేయర్లు- వీళ్లపై భారీ అంచనాలు
Published : March 18, 2026 at 1:04 PM IST
IPL 2026 Debut Players : ఐపీఎల్ 2026 కు రంగం సిద్ధమైంది. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా వేలంలో కోట్లు పలికిన అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లు, అండర్ 19 ప్రపంచకప్లో సత్తా చాటిన కుర్రాళ్లపై అందరి దృష్టి నెలకొంది. సీఎస్కే, ముంబయి, ఆర్సీబీ వంటి దిగ్గజ జట్లు ఈసారి భవిష్యత్తు తారలను వెలికితీసే పనిలో పడ్డాయి. మైదానంలో అడుగుపెట్టకముందే తమ రేంజ్ ఏంటో చూపించిన ఐదుగురు అద్భుతమైన యువ ఆటగాళ్లు ఈ సీజన్లో అరంగేట్రం చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు. మరి వారిలో ఎవరు అంచనాలు అందుకుంటారు? ఎవరు తమ జట్ల తలరాతను మారుస్తారు? అనే ఉత్కంఠ ఇప్పుడు అభిమానుల్లో మొదలైంది. మరి ఈసారి అందరి దృష్టిలో పడ్డ ఆటగాళ్లు ఎవరు? ఏయే జట్ల తరఫున బరిలోకి దిగనున్నారో చూద్దాం!
సీఎస్కే ఆణిముత్యాలు
రాజస్థాన్కు చెందిన 19 ఏళ్ల వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కార్తీక్ శర్మ కోసం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మేనేజ్మెంట్ ఏకంగా 14.2 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. మంచి ఫీల్డర్గా మాత్రమే కాకుండా, టాప్ ఆర్డర్లో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడే సత్తా కార్తీక్ సొంతం. పవర్ ప్లే ఓవర్లను సమర్థవంతంగా వాడుకోవడంలో అతనికి తిరుగులేదు. ధోనీ వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకునే క్రమంలో కార్తీక్ శర్మ సీఎస్కేకు అత్యంత కీలకం కానున్నాడు. ధోనీ విశ్రాంతి తీసుకుంటే అతనే వికెట్ కీపర్. లేదంటే ఫీల్డర్గానూ గ్రౌండ్లో సత్తా చూపించే అవకాశం ఉంది.
జడేజా వారసుడిగా అతడు!
సీఎస్కే కొనుగోలు చేసిన మరో ప్రతిభావంతుడైన ఆటగాడు ప్రశాంత్ వీర్. ఇతనిని కూడా వేలంలో 14.20 కోట్లకు దక్కించుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన ఈ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ను రవీంద్ర జడేజాకు దీటైన వారసుడిగా భావిస్తున్నారు. డొమెస్టిక్ టీ20ల్లో 170 స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేయడంతో పాటు, ఎంతో క్రమశిక్షణతో బౌలింగ్ చేయగలడు. బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ రాణించగల ప్రశాంత్ వీర్ ఈ సీజన్లో ఒక టాక్టికల్ విన్నర్ కావచ్చు.
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పేస్ గన్
జమ్ముకశ్మీర్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ విభాగం నుంచి వస్తున్న మరో ఆణిముత్యం ఆకిబ్ నబీ దార్. రూ. 8.40 కోట్ల భారీ ధరతో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఇతన్ని దక్కించుకుంది. వేలం నుంచే అకిబ్ క్రీడావర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారాడు. కశ్మీర్ జట్టు రంజీ ట్రోఫీ విజేతగా నిలవడంలో కీలక పాత్ర అకిబ్దే. 29ఏళ్ల అకిబ్ ఆ టోర్నీలో 60 వికెట్లు పడగొట్టి ఔరా అనిపించాడు. దీంతో అతడిపై ఇప్పుడు అంచనాలు మామూలుగా లేవు. గంటకు 140 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో బంతిని రెండు వైపులా స్వింగ్ చేయగల ఆకిబ్, మిడిల్ ఓవర్లలో వికెట్లు తీయడంలో దిట్ట. అతడి బౌలింగ్ను ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లు ఎలా ఎదుర్కొంటారో అన్నది ఆసక్తిగా మారింది.
ఆర్సీబీ కొత్త బ్యాటింగ్ సెన్సేషన్
ఆర్సీబీ అభిమానులు ఈ 18 ఏళ్ల బ్యాటింగ్ సంచలనం విహాన్ మల్హోత్రాపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అండర్ 19 వరల్డ్ కప్లో సెంచరీతో మెరిసిన విహాన్ మంచి గుర్తింపు అందుకున్నాడు. ముఖ్యంగా అతని స్టైలిష్ బ్యాటింగ్ ఒత్తిడిలో ఆడే తీరును చూసి చాలామంది శుభ్మన్ గిల్తో పోల్చుతున్నారు. రూ. 30 లక్షలకు ఆర్సీబీ దక్కించుకున్నప్పటికీ, టాప్ ఆర్డర్లో నిలకడగా రాణించగల సత్తా ఈ కుర్రాడికి ఉంది. కుదిరితే విరాట్ కోహ్లీతో ఓపెనింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ముంబయి ఇండియన్స్ సీక్రెట్ వెపన్
టాలెంట్ను గుర్తించడంలో ముంబయి ఇండియన్స్కు ప్రత్యేకమైన స్టైల్ ఉంది. బిహార్కు చెందిన పేస్ సెన్సేషన్ మహమ్మద్ ఇజార్ను రూ. 30 లక్షలకు తీసుకున్నారు. ఈ కుర్రాడు సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో 5 మ్యాచుల్లో 9 వికెట్లు తీసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఎక్స్ప్రెస్ వేగంతో బౌలింగ్ చేస్తూనే కేవలం 7.11 ఎకానమీని మెయింటైన్ చేయడం ఇజార్ ప్రత్యేకత. బుమ్రా మార్గదర్శకత్వంలో ఈ ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ల జట్టుకు ఇజార్ ఒక ప్రమాదకర ఆయుధంగా మారనున్నాడు. అయితే ముంబయి బౌలింగ్ లైనప్ ఇప్పటికే పటిష్టంగా ఉంది. మరి ఈ కుర్రాడు దిగ్గజ ఆటగాళ్లను దాటి జట్టులో ఇజార్కు చోటు దక్కుతుందో లేదో చూడాలి!