రెండో ట్రోఫీపై సన్‌రైజర్స్ కన్ను- ఆరెంజ్ ఆర్మీ కమ్​బ్యాక్ ఇస్తుందా? SRH బలాబలాలు ఇవే!

రెండో ట్రోఫీపై ఛాంపియన్ సన్‌రైజర్స్ గురి- మళ్లీ ఓపెనింగ్ జోడీనే కీలకం- ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్ రూపంలో వరల్డ్ క్లాస్ హిట్టర్లు- అదొక్కటే మైనస్!

Published : March 25, 2026 at 1:53 PM IST

Sunrisers Hyderabad IPL 2026 : ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ సమరం ఇంకో మూడు రోజుల్లోనే మొదలవ్వనుంది. మార్చి 28న బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్‌సీబీతో జరిగే తొలి మ్యాచ్‌తో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనుంది. అయితే 2013లో వచ్చిన సన్​రైజర్స్​ తొలిసారి 2016లో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. వార్నర్ కెప్టెన్సీలో సన్​రైజర్స్​ టైటిల్ ముద్దాడింది.

ఇక 2018, 2024లో రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకుంది. ఈ మూడు సీజన్లు మినహా ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది. గత సీజన్‌లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ లైనప్‌తో బరిలోకి దిగినా, కీలక సమయాల్లో తడబడి ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరడంలో విఫలమైంది. మరి ఈసారి ఆ తప్పులను సరిదిద్దుకుని రెండోసారి కప్పును ముద్దాడుతుందా? అసలు జట్టులో ఉన్న లోపాలు ఏంటి?

సన్​రైజర్స్ అసలైన బలం
సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు ఉన్న అతిపెద్ద బలం బ్యాటింగ్ ఆర్డర్. ముఖ్యంగా ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ ఓపెనింగ్ జోడీ పవర్‌ప్లేలో ప్రత్యర్థి బౌలర్లను వణికించగలరు. వీరిద్దరితో పాటు వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్లు ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ తోడవ్వడం జట్టుకు కొండంత అండ. ఈ నలుగురు బ్యాటర్ల టీ20 స్ట్రైక్ రేట్ 150 కంటే ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం. ఏ ఒక్కరు క్రీజులో నిలదొక్కుకున్నా స్కోరు బోర్డు పరుగులు పెట్టడం ఖాయం. పవర్‌ప్లేలోనే మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చేయగల సత్తా ఈ బ్యాటింగ్ లైనప్‌కు ఉంది.

సన్​రైజర్స్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ (Source : ETV Bharat)

మిడిలార్డర్ వైఫల్యాలు
గతేడాది సన్‌రైజర్స్ ఎదుర్కొన్న ప్రధాన సమస్య మిడిలార్డర్, లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్. టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చినా, ఆ తర్వాత వచ్చే ఆటగాళ్లు తక్కువ పరుగులకే ఔట్ అవ్వడం వల్ల జట్టు భారీ స్కోర్లు సాధించలేకపోయింది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు ఈసారి లియామ్ లివింగ్‌స్టన్, జేక్ ఎడ్వర్డ్స్ వంటి ఆల్ రౌండర్లను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా లివింగ్‌స్టన్ రాకతో మిడిలార్డర్‌లో నిలకడ రావడంతో పాటు, అవసరమైనప్పుడు భారీ సిక్సర్లు కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది.

పాట్ కమిన్స్ గాయం
జట్టు కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ గాయం కారణంగా ఆరంభ మ్యాచ్‌లకు దూరం కావడం సన్‌రైజర్స్‌కు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. అయితే అతను కేవలం ఒక మ్యాచ్‌కే దూరం కావచ్చనే టాక్ వస్తోంది. మొదట అతను లేకుంటే బౌలింగ్ విభాగంలో అనుభవం తగ్గినట్లవుతుంది. ప్రస్తుతం కమిన్స్ స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్ జట్టును నడిపించనున్నాడు. కమిన్స్ రెండో మ్యాచ్‌లో ఉంటాడా ఉండడా అనే విషయంలో క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

అయితే కమిన్స్ గాయం నుంచి కోలుకుని మళ్లీ పాత ఫామ్​ను చూపించాలి అంటే అంత సాధ్యం కాదు. ఇక మరోవైపు జయదేవ్ ఉనద్కత్, హర్షల్ పటేల్‌పై పనిభారం పెరిగింది. డెత్ ఓవర్లలో పరుగులను నియంత్రించడం ఈ ఇద్దరు భారతీయ పేసర్లకు సవాల్‌గా మారింది.

సన్​రైజర్స్ బౌలింగ్ విభాగం (Source : ETV Bharat)

అనుభవం లేని కుర్రాళ్లపై భారం
హైదరాబాద్ జట్టు బలహీనతల్లో స్పిన్ బౌలింగ్ ప్రధానమైనది. హర్ష్ దూబే, జీషన్ అన్సారీ వంటి యువ స్పిన్నర్లు జట్టులో ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వారికి పెద్దగా అనుభవం లేదు. లియామ్ లివింగ్‌స్టన్ పార్ట్‌టైమ్ స్పిన్నర్‌గా సాయపడగలడు కానీ, కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీయగల స్పెషలిస్ట్ స్పిన్నర్ లేకపోవడం జట్టును ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లు స్పిన్‌పై దాడి చేసే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ యువ బౌలర్లు ఎలా రాణిస్తారనే దానిపైనే ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.

డెత్ ఓవర్లలో బ్యాటింగ్ సవాల్
మ్యాచ్‌ను అద్భుతంగా ముగించే సరైన ఫినిషర్ లేకపోవడం కూడా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌కు మైనస్‌గా కనిపిస్తోంది. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అనికేత్ వర్మ వంటి వారు ఉన్నప్పటికీ, వారు ఒత్తిడిలో ఎలా ఆడతారనేది చూడాలి. ముఖ్యంగా నితీశ్ కుమార్ ఫామ్​లో లేకపోవడం అతిపెద్ద మైనస్. అతను మునుపటిలాగా బాగా ఆడితేనే కీలకమైన మ్యాచ్​లలో పట్టు దొరుకుతుంది. అలాగే క్లాసెన్ లేదా లివింగ్‌స్టన్ చివరి వరకు ఉంటేనే జట్టుకు భారీ స్కోరు లభిస్తుంది. ఒకవేళ వీరు త్వరగా ఔట్ అయితే, మ్యాచ్‌ను ముగించే బాధ్యతను మోసే బాధ్యత నితీశ్ కుమార్ పైనే పడుతుంది.

సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ (Source : ETV Bharat)

సన్‌రైజర్స్ జట్టు ప్లేయింగ్ 11 (అంచనా)
ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, లియామ్ లివింగ్‌స్టన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అనికేత్ వర్మ, పాట్ కమిన్స్ (వస్తే), జయదేవ్ ఉనద్కత్, హర్షల్ పటేల్, జీషన్ అన్సారీ ఉండవచ్చు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా హర్ష్ దూబేను వాడే అవకాశం ఉంది. పేపర్ మీద బ్యాటింగ్ చాలా బలంగా కనిపిస్తున్నా, బౌలింగ్​లో మాత్రం కాస్త బలహీనంగా కనిపిస్తుంది.

బ్యాటర్లు ఎంత పోరాడినా కీలక సమయాల్లో బౌలర్లు చేతులెత్తేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హోమ్ గ్రౌండ్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఈ బౌలింగ్ యూనిట్ ఎంతవరకు రాణిస్తుందో చూడాలి. 2016 నాటి వైభవాన్ని మళ్లీ చూడాలంటే సన్‌రైజర్స్ ఈసారి బౌలింగ్ విషయంలో ఇంకా కష్టపడాలి. బ్యాటింగ్​పైనే ఆధారపడకుండా బౌలింగ్ విభాగం బాధ్యత తీసుకోవాలి. అలాగే అనుభవం లేని బౌలర్లు కీలక సమయాల్లో కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయాలి.

