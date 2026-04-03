ఈడెన్​లో సన్​రైజర్స్ ఆల్​రౌండ్ షో- మ్యాచ్​లో టర్నింగ్ పాయింట్ అదే!

226 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసిన హైదరాబాద్- క్లాసెన్ అర్ధసెంచరీ, అభిషేక్-హెడ్ మెరుపు ఆరంభం- ఛేదనలో తడబడ్డ కేకేఆర్- ఉనద్కత్, మలింగ, నితీశ్ బౌలింగ్ దెబ్బ

SRH beat KKR
SRH beat KKR
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 2:47 PM IST

SRH Vs KKR Winner : ఐపీఎల్ 2026లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో తమ తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌పై 65 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో అన్ని విభాగాల్లో ఆధిపత్యం చాటిన హైదరాబాద్ జట్టు సమగ్ర ఆటతీరుతో ఆకట్టుకుంది. టాస్ ఓడి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 226 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.

ఓపెనర్లు ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ మొదటి నుంచే దూకుడుగా ఆడుతూ కేకేఆర్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. కేవలం 5 ఓవర్లలోనే జట్టుకు 70 పరుగులు జోడించి మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చారు. హెడ్ 21 బంతుల్లో 46 పరుగులు చేసి బౌండరీల వర్షం కురిపించగా, అభిషేక్ శర్మ 21 బంతుల్లో 48 పరుగులతో వేగంగా స్కోరును పెంచాడు. ఆ ఇద్దరి జోరుతో సన్‌రైజర్స్ భారీ స్కోరు వైపు దూసుకెళ్తున్నట్లు కనిపించింది. అయితే కీలక సమయంలో వరుస వికెట్లు కోల్పోవడంతో జట్టు కొంత ఒత్తిడిలో పడింది. ముజరబాని ఒకే ఓవర్లో ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మలను ఔట్ చేయడం మ్యాచ్‌ను మలుపుతిప్పింది.

మధ్య ఓవర్లలో స్కోరు నెమ్మదించినా, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ తన అనుభవంతో ఇన్నింగ్స్‌ను నిలబెట్టాడు. 35 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి అర్ధసెంచరీ సాధించిన క్లాసెన్ జట్టుకు బలమైన స్థిరత్వం ఇచ్చాడు. మరోవైపు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా కీలక సమయంలో 24 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసి జట్టుకు ఊపునిచ్చాడు. ఈ ఇద్దరూ చివరి ఓవర్లలో వేగం పెంచడంతో హైదరాబాద్ 226 పరుగుల భారీ స్కోరు నమోదు చేసింది.

కేకేఆర్ బౌలర్లలో ముజరబాని నాలుగు వికెట్లు తీసి మెరుగైన ప్రదర్శన చేశాడు. వైభవ్ అరోరా రెండు వికెట్లు తీసుకోగా, కార్తిక్ త్యాగి, అనుకుల్ రాయ్ తలో వికెట్ సాధించారు. భారీ లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ తొలుత దూకుడుగా ఆడింది. ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ తొలి ఓవర్లోనే బౌండరీలు, సిక్సర్లతో దుమ్మురేపి వేగంగా పరుగులు సాధించాడు. అయితే అతడు ఎక్కువ సేపు నిలవలేకపోయాడు. తరువాత రఘువంశీ చక్కటి బ్యాటింగ్‌తో అర్ధసెంచరీ సాధించి జట్టుకు ఆశలు కలిగించాడు.

రఘువంశీ 29 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి రాణించగా, రింకు సింగ్ 35 పరుగులతో సహకరించాడు. ఇద్దరూ కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ రనౌట్ రూపంలో రఘువంశీ ఔట్ కావడం మ్యాచ్‌లో కీలక మలుపుగా మారింది. ఈ వికెట్ తరువాత కేకేఆర్ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి ఒత్తిడిలో పడింది. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి తన ఆల్‌రౌండ్ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. కీలక సమయంలో రెండు వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థిని కుదేలు చేశాడు. జయదేవ్ ఉనద్కత్ మూడు వికెట్లు తీసి కేకేఆర్ బ్యాటింగ్‌ను దెబ్బతీశాడు. ఇషాన్ మలింగ కూడా రెండు వికెట్లు తీసి జట్టుకు సహకరించాడు.

చివరకు కోల్‌కతా జట్టు 16 ఓవర్లలో 161 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. హైదరాబాద్ బౌలర్లు క్రమంగా వికెట్లు తీస్తూ మ్యాచ్‌పై పూర్తి నియంత్రణ సాధించారు. ఈ మ్యాచ్‌లో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి తన అద్భుత ఆల్‌రౌండ్ ప్రదర్శనకు గాను ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్నాడు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింట్లోనూ కీలక పాత్ర పోషించి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. మొత్తంగా చూస్తే ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ అన్ని విభాగాల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన చేసి సమగ్ర విజయాన్ని సాధించింది. భారీ స్కోరు, కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్‌తో కేకేఆర్‌కు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా విజయం కైవసం చేసుకుంది.

టర్నింగ్ పాయింట్
ఛేదనలో కేకేఆర్ లక్ష్యం దిశగా సాగుతుండగా 11వ ఓవర్​లో మ్యాచ్ టర్నింగ్ తీసుకుంది. ఈ ఓవర్​లో సెట్ బ్యాటర్ రఘువంశీ రనౌట్ అయ్యాడు. అదే రెండో బంతికే క్రీజులోకి వచ్చిన అనుకుల్​ రాయ్​ను నితీశ్ ఔట్ చేశాడు. అప్పట్నుంచి కోల్​కతా త్వరత్వరగా వికెట్లు కోల్పోయింది. 11 ఓవర్లకు 120-3తో ఉన్న కేకేఆర్ 15.6 ఓవర్లకు 161 పరుగులకు ఆలౌటైంది.

