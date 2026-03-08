IPLపై క్రేజీ అప్డేట్- ఆ రోజే టోర్నీ షురూ!- గెట్రెడీ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్
గెట్రెడీ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్- వరల్డ్కప్ ముగిసిన రెండు వారాల్లోనే ఐపీఎల్- ఎప్పుడు ప్రారంభమంటే?
Published : March 8, 2026 at 6:34 PM IST
IPL 2026 : క్రికెట్ ప్రియులంతా టీ20 వరల్డ్కప్ ఫైనల్ మూడ్లో ఉండగానే మరో కిక్కిచ్చే అప్డేట్ వచ్చేసింది. అహ్మదాబాద్ నరేంద్రమోదీ స్టేడియం వేదికగా భారత్ - న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ ఫైనల్లో ఎవరు గెలుస్తారా? అని లెక్కలేసుకుంటున్న క్రమంలోనే ఐపీఎల్ కొత్త సీజన్కు సంబంధించిన క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చింది.
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్ మార్చి 28న ప్రారంభం కానున్నట్లు టోర్నమెంట్ అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ ప్రకటించింది. 'వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్, మార్చి 28న ఐపీఎల్ ప్రారంభం కానుంది' అని తమ అధికారిక ఎక్స్ అకౌంట్లో పోస్టు చేసింది. దీంతో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ డబుల్ ఎగ్జైట్మెంట్లో ఉన్నారు. అయితే దీనికి ఐపీఎల్ బోర్డు నుంచి అధికారిక కన్ఫర్మేషన్ రావాల్సి ఉంది.
ఫైనల్ అక్కడే
బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ విషయాన్ని రీసెంట్గానే కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. అలాగే గతేడాది ఫైనల్ పోటీదారులు ఆర్సీబీ- పంజాబ్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్తోనే ఈ ఎడిషన్ ప్రారంభం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
కాగా, తొలుత ఈ టోర్నీ మార్చి 26న ప్రారంభం కానున్నట్లు ప్రచారం సాగింది. అయితే మరో రెండు రోజులు ఆలస్యంగా మార్చి 28న షురూ కానుందని గత వారం నుంచి వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఇవాళ, రేపటిలోగా కన్ఫర్మేషన్ వస్తుందని భావిస్తున్న తరుణంలోనే స్టార్ స్పోర్ట్స్ ప్రకటన చేసింది. అయితే మ్యాచ్ల షెడ్యూల్పై ఇంకా కసరత్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. రానున్న రెండు నెలల్లో ఆయా రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉండడమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది.